Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.07.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τα VIP τραπέζια των 100.000 δολαρίων σε φιλανθρωπικό gala

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα εισιτήρια για το Blue Dream Summer Gala έγιναν sold out, ενώ οι πιο premium θέσεις με τιμές που ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια τραβούν όλα τα βλέμματα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα εμφανιστεί σε φιλανθρωπικό gala στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης.
  • Τα VIP τραπέζια του gala φτάνουν σε τιμές άνω των 100.000 δολαρίων.
  • Τα έσοδα του gala στηρίζουν φορείς ψυχικής υγείας και παιδικής πρόνοιας.
  • Η εμφάνιση του Αργυρού αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από την ομογένεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται για μια από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της καριέρας του, αυτή τη φορά όχι σε μια συνηθισμένη μουσική σκηνή, αλλά σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό gala στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης. Ο δημοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης θα βρεθεί στο Blue Dream Summer Gala, μια διοργάνωση με έντονο ελληνικό στοιχείο και σημαντικό κοινωνικό σκοπό, με την παρουσία του να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική ομογένεια αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της βραδιάς, καθώς ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει ιδιαίτερα δυνατή σχέση με το ελληνικό κοινό του εξωτερικού. Άλλωστε, η προηγούμενη εμφάνισή του στο Barclays Center είχε γίνει sold out, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει πλέον και εκτός Ελλάδας.

Διάβασε επίσης: Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»

Το ενδιαφέρον για τη βραδιά φαίνεται πως είναι τεράστιο, αφού τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, έναν μήνα πριν από την εκδήλωση. Οι τιμές κυμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα, με την απλή είσοδο να ξεκινά από τα 1.500 δολάρια. Για όσους επιθυμούν μια πιο ιδιαίτερη εμπειρία, υπάρχουν τραπέζια υψηλότερων κατηγοριών. Ένα τραπέζι για 10 άτομα κοστίζει 10.000 δολάρια, ενώ οι πιο premium επιλογές ανεβαίνουν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και σε ποσά άνω των 100.000 δολαρίων για τα VIP πακέτα.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραβάει το σχοινί της καμπάνας για το νέο του album «Καμπάνες».
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Πίσω από τη λάμψη και τις υψηλές τιμές των τραπεζιών, το Blue Dream Summer Gala έχει έναν ιδιαίτερο σκοπό. Η διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Χάμπτονς και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για σημαντικούς κοινωνικούς φορείς. Μέσα από τα έσοδα του gala στηρίζονται νοσοκομεία, οργανισμοί και ιδρύματα που προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η φετινή διοργάνωση θα ενισχύσει το Project Healthy Minds, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί», ο οποίος εδώ και χρόνια στηρίζει παιδιά και οικογένειες.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Αργυρού για τη φετινή μουσική εμφάνιση δεν είναι τυχαία. Ο τραγουδιστής έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με το κοινό του εξωτερικού, μεταφέροντας τη σύγχρονη ελληνική μουσική σε μεγάλες σκηνές.

Διάβασε επίσης: Η Daphne Lawrence στο Mad.gr: «Ο Michael Jackson καθόρισε τον τρόπο που γράφω μουσική»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet

Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet

23.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet
Μουσικά Νέα

Δεν ήταν στο setlist: Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδά με ιερέα και το βίντεο κάνει το γύρο του internet

23.07.2026
«Oh mother»: Το πιο προσωπικό τραγούδι του Sam Smith μόλις κυκλοφόρησε
Μουσικά Νέα

«Oh mother»: Το πιο προσωπικό τραγούδι του Sam Smith μόλις κυκλοφόρησε

23.07.2026
Backstage alert: Μπήκαμε στα γυρίσματα του νέου clip της Marseaux για το «Γρανίτα λεμόνι»
Videoclips

Backstage alert: Μπήκαμε στα γυρίσματα του νέου clip της Marseaux για το «Γρανίτα λεμόνι»

23.07.2026
Το πιο cute throwback της ελληνικής rap σκηνής με τον Rack και τη Nemesis είναι γεγονός
Μουσικά Νέα

Το πιο cute throwback της ελληνικής rap σκηνής με τον Rack και τη Nemesis είναι γεγονός

23.07.2026
Άρωμα Σπετσών στο νέο video clip της Γιάννας Βασιλείου για το «Φτάνουν τα λάθη»
Μουσικά Νέα

Άρωμα Σπετσών στο νέο video clip της Γιάννας Βασιλείου για το «Φτάνουν τα λάθη»

23.07.2026
Η Κρυσταλλία έκανε το καλοκαίρι «Γιορτή» και το repeat ξεκινά
Videoclips

Η Κρυσταλλία έκανε το καλοκαίρι «Γιορτή» και το repeat ξεκινά

23.07.2026
Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος λέει «Αρκετά με το δράμα» με το νέο του τραγούδι
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος λέει «Αρκετά με το δράμα» με το νέο του τραγούδι

23.07.2026
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη – Πώς ο Travis Scott βρέθηκε στην «Odyssey»
Μουσικά Νέα

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη – Πώς ο Travis Scott βρέθηκε στην «Odyssey»

23.07.2026
Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»
Μουσικά Νέα

Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»

23.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς