Κωνσταντίνος Αργυρός: Τα VIP τραπέζια των 100.000 δολαρίων σε φιλανθρωπικό gala

Τα εισιτήρια για το Blue Dream Summer Gala έγιναν sold out, ενώ οι πιο premium θέσεις με τιμές που ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια τραβούν όλα τα βλέμματα

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα εμφανιστεί σε φιλανθρωπικό gala στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης.

Τα VIP τραπέζια του gala φτάνουν σε τιμές άνω των 100.000 δολαρίων.

Τα έσοδα του gala στηρίζουν φορείς ψυχικής υγείας και παιδικής πρόνοιας.

Η εμφάνιση του Αργυρού αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από την ομογένεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ετοιμάζεται για μια από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της καριέρας του, αυτή τη φορά όχι σε μια συνηθισμένη μουσική σκηνή, αλλά σε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό gala στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης. Ο δημοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης θα βρεθεί στο Blue Dream Summer Gala, μια διοργάνωση με έντονο ελληνικό στοιχείο και σημαντικό κοινωνικό σκοπό, με την παρουσία του να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική ομογένεια αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της βραδιάς, καθώς ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει ιδιαίτερα δυνατή σχέση με το ελληνικό κοινό του εξωτερικού. Άλλωστε, η προηγούμενη εμφάνισή του στο Barclays Center είχε γίνει sold out, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει πλέον και εκτός Ελλάδας.

Διάβασε επίσης: Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»

Το ενδιαφέρον για τη βραδιά φαίνεται πως είναι τεράστιο, αφού τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, έναν μήνα πριν από την εκδήλωση. Οι τιμές κυμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα, με την απλή είσοδο να ξεκινά από τα 1.500 δολάρια. Για όσους επιθυμούν μια πιο ιδιαίτερη εμπειρία, υπάρχουν τραπέζια υψηλότερων κατηγοριών. Ένα τραπέζι για 10 άτομα κοστίζει 10.000 δολάρια, ενώ οι πιο premium επιλογές ανεβαίνουν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και σε ποσά άνω των 100.000 δολαρίων για τα VIP πακέτα.

Πίσω από τη λάμψη και τις υψηλές τιμές των τραπεζιών, το Blue Dream Summer Gala έχει έναν ιδιαίτερο σκοπό. Η διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Χάμπτονς και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για σημαντικούς κοινωνικούς φορείς. Μέσα από τα έσοδα του gala στηρίζονται νοσοκομεία, οργανισμοί και ιδρύματα που προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η φετινή διοργάνωση θα ενισχύσει το Project Healthy Minds, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί», ο οποίος εδώ και χρόνια στηρίζει παιδιά και οικογένειες.

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Αργυρού για τη φετινή μουσική εμφάνιση δεν είναι τυχαία. Ο τραγουδιστής έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με το κοινό του εξωτερικού, μεταφέροντας τη σύγχρονη ελληνική μουσική σε μεγάλες σκηνές.

Διάβασε επίσης: Η Daphne Lawrence στο Mad.gr: «Ο Michael Jackson καθόρισε τον τρόπο που γράφω μουσική»