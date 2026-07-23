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Μουσική 23.07.2026

Destiny’s Child alert: Ακυκλοφόρητα remixes έρχονται σύντομα

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Οι Destiny’s Child επιστρέφουν με ακυκλοφόρητα remixes και συμμετοχή της Missy Elliott
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ακυκλοφόρητα remixes των Destiny's Child αναμένονται σύντομα.
  • Το νέο υλικό περιλαμβάνει dance, urban εκδοχές και συνεργασίες.
  • Η Missy Elliott συμμετέχει σε ένα από τα remixes.
  • Οι πρώτες κυκλοφορίες αναμένονται εντός 30 ημερών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Destiny’s Child ετοιμάζονται να χαρίσουν μια δυνατή δόση νοσταλγίας στους fans τους. Σύμφωνα με τον Mathew Knowles, πατέρα της Beyoncé και πρώην manager του θρυλικού girl group, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κυκλοφορήσουν remixes που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειδωμένα στα αρχεία. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό, καθώς πρόκειται για υλικό που δεν έχει ακουστεί ποτέ δημόσια.

Πορτρέτο της Beyoncé από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram για το άρθρο σχετικά με την κλοπή της μουσικής της.
https://www.instagram.com/beyonce/

Όπως αποκάλυψε ο Knowles, το νέο project θα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδοχές αγαπημένων τραγουδιών των Destiny’s Child. Ανάμεσά τους θα υπάρχουν dance remixes, urban versions, αλλά και συνεργασίες με γνωστούς rappers. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη ήταν πως σε ένα από τα remixes συμμετέχει η Missy Elliott, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Παρότι δεν επιβεβαίωσε αν οι νέες κυκλοφορίες θα αποτελέσουν μέρος ενός ολοκληρωμένου album ή μιας συλλογής, ξεκαθάρισε ότι το κοινό δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ. Όπως είπε, οι πρώτες κυκλοφορίες αναμένονται μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, δίνοντας νέα ζωή σε τραγούδια που σημάδεψαν την pop και R&B σκηνή.

Η Beyoncé στη σκηνή της Cowboy Carter Tour για το μεγάλο φινάλε της περιοδείας.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την επέτειο του εμβληματικού The Writing’s on the Wall, του album που κυκλοφόρησε το 1999 και καθιέρωσε τις Destiny’s Child ως ένα από τα σημαντικότερα girl groups όλων των εποχών. Τότε, το συγκρότημα αποτελούνταν από τις Beyoncé, Kelly Rowland, LaTavia Roberson και LeToya Luckett, πριν διαμορφωθεί αργότερα το πιο γνωστό τρίο με τη Michelle Williams.

Η Beyoncé στη σκηνή της Cowboy Carter Tour για την επανένωση των Destiny’s Child.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Destiny’s Child ολοκλήρωσαν τη δισκογραφική τους πορεία το 2004 με το Destiny Fulfilled, όμως η μουσική τους παραμένει διαχρονική. Γι’ αυτό και η είδηση για ακυκλοφόρητο υλικό αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για όσους μεγάλωσαν με επιτυχίες όπως Say My Name, Survivor, Bootylicious και Independent Women.

Οι Destiny's Child τραγουδούν στη σκηνή με μικρόφωνα.
Οι Destiny’s Child σε ζωντανή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.

Αν οι αποκαλύψεις του Mathew Knowles επιβεβαιωθούν, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστές για τους fans των Destiny’s Child, που περιμένουν εδώ και χρόνια να ακούσουν νέο υλικό από το ιστορικό συγκρότημα.

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Destiny’s Child μουσική τραγούδια
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