Μουσική 27.04.2026

Το «ευχαριστώ» της Beyoncé στις Destiny’s Child και ο φόρος τιμής στο «Survivor»

Η Beyoncé τιμά τα 25 χρόνια του Survivor των Destiny’s Child με συγκινητική ανάρτηση για τις Kelly Rowland και Michelle Williams
Ειρήνη Στόφυλα

Η Beyoncé γυρίζει πίσω τον χρόνο και τιμά μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της, τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Survivor» των Destiny’s Child.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η superstar μίλησε για τις Kelly Rowland και Michelle Williams, τις οποίες αποκάλεσε «soul sisters», τονίζοντας πως η κοινή τους πορεία ξεπερνά τη μουσική και φτάνει μέχρι τη βαθιά προσωπική σύνδεση που ανέπτυξαν μέσα στα χρόνια.

Η Beyoncé έγραψε χαρακτηριστικά πως είναι «τιμή να τραγουδά στη ζωή» με τις δύο γυναίκες στο πλευρό της, ενώ αναφέρθηκε σε στιγμές πίσω από τα φώτα, στις περιοδείες και στη διαδρομή που τις έφερε μέχρι σήμερα ως ένα από τα πιο αγαπημένα girl groups όλων των εποχών.

Πώς ο Michael Jackson άλλαξε για πάντα τη μουσική και έγινε θρύλος

«Forever my Angels» σημείωσε, στέλνοντας το πιο προσωπικό της μήνυμα.

Η Kelly Rowland από την πλευρά της έκανε επίσης μια νοσταλγική ανάρτηση, μιλώντας για το πόσο γρήγορα πέρασαν τα 25 χρόνια και για τη δύναμη της φιλίας τους, ενώ η Michelle Williams μίλησε για ευγνωμοσύνη, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως αληθινό δέσιμο, γεμάτο εμπειρίες, ταξίδια και μουσική ιστορία που συνεχίζει να συγκινεί τους fans παγκοσμίως.

Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Beyonce Destiny's Child Kelly Rowland
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του

Επόμενο
Ο Θάνος Κιούσης απέρριψε πρόταση για το YFSF και εξηγεί γιατί

Δες επίσης

Σκάνδαλο στην κορυφή της K-pop: Ο Bang Si-hyuk και οι κατηγορίες που ταράζουν την Hybe και τους BTS
Music Alert! Ο Akylas έρχεται στην Αθήνα στις 30/06 με την μεγαλύτερη συναυλία του
Ποια είναι η Γεωργία Νταγάκη που «έκλεψε» τον Τελικό Κυπέλλου πριν καν ξεκινήσει
Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles
«ΕΤΟΙΜΟΙ; καλοκαίρι 2026»: Η Μαρίνα Σπανού ανεβάζει το πιο καλοκαιρινό teaser
Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα
Πώς ο Michael Jackson άλλαξε για πάντα τη μουσική και έγινε θρύλος
Από Liza Minnelli μέχρι Bad Bunny: Οι συνεργασίες της Lady Gaga που άφησαν εποχή
Taylor Swift: Η απόλυτη βασίλισσα των ρεκόρ και γιατί όλοι μιλούν για εκείνη!
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

