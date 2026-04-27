Το «ευχαριστώ» της Beyoncé στις Destiny’s Child και ο φόρος τιμής στο «Survivor»

Η Beyoncé τιμά τα 25 χρόνια του Survivor των Destiny’s Child με συγκινητική ανάρτηση για τις Kelly Rowland και Michelle Williams

Η Beyoncé γυρίζει πίσω τον χρόνο και τιμά μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της, τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Survivor» των Destiny’s Child.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η superstar μίλησε για τις Kelly Rowland και Michelle Williams, τις οποίες αποκάλεσε «soul sisters», τονίζοντας πως η κοινή τους πορεία ξεπερνά τη μουσική και φτάνει μέχρι τη βαθιά προσωπική σύνδεση που ανέπτυξαν μέσα στα χρόνια.

Η Beyoncé έγραψε χαρακτηριστικά πως είναι «τιμή να τραγουδά στη ζωή» με τις δύο γυναίκες στο πλευρό της, ενώ αναφέρθηκε σε στιγμές πίσω από τα φώτα, στις περιοδείες και στη διαδρομή που τις έφερε μέχρι σήμερα ως ένα από τα πιο αγαπημένα girl groups όλων των εποχών.

«Forever my Angels» σημείωσε, στέλνοντας το πιο προσωπικό της μήνυμα.

Η Kelly Rowland από την πλευρά της έκανε επίσης μια νοσταλγική ανάρτηση, μιλώντας για το πόσο γρήγορα πέρασαν τα 25 χρόνια και για τη δύναμη της φιλίας τους, ενώ η Michelle Williams μίλησε για ευγνωμοσύνη, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως αληθινό δέσιμο, γεμάτο εμπειρίες, ταξίδια και μουσική ιστορία που συνεχίζει να συγκινεί τους fans παγκοσμίως.

