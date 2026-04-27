Μουσικά Νέα 27.04.2026

Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles

Η Ticketmaster ακυρώνει εισιτήρια που αγοράστηκαν μαζικά και τα διαθέτει ξανά στους fans του Harry Styles σε αρχικές, χαμηλές τιμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ticketmaster προχωρά σε δυναμικές κινήσεις κατά της παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων (scalping), ενόψει της πολυαναμενόμενης residency του Harry Styles στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στις 22 Απριλίου, εντοπίστηκαν χρήστες που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, δημιουργώντας πολλαπλούς λογαριασμούς και χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες, προκειμένου να παρακάμψουν τα όρια αγοράς και να αποκτήσουν μαζικά εισιτήρια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε υψηλότερες τιμές.

Η Ticketmaster αντέδρασε ακυρώνοντας τα συγκεκριμένα εισιτήρια, τα οποία, όπως επισημαίνεται, δεν είχαν προλάβει να μεταπωληθούν σε άλλους θαυμαστές,  και ανακοίνωσε ότι θα τα διαθέσει ξανά στο κοινό στις αρχικές τους τιμές. Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει στο να διασφαλίσει πιο δίκαιη πρόσβαση για τους πραγματικούς fans του καλλιτέχνη.

Η residency με τίτλο «Together, Together» θα διαρκέσει από τα τέλη Αυγούστου έως και το Halloween, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου άλμπουμ του Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που την κατέστησε βασικό στόχο για τους scalpers.

Όσον αφορά τις τιμές, η Ticketmaster υπογράμμισε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εισιτηρίων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: περίπου το 19% κοστίζει 50 δολάρια, το 77% κάτω από 95 δολάρια, ενώ κανένα εισιτήριο δεν ξεπερνά τα 130 δολάρια, βάσει της αρχικής τιμολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για την αγορά των εισιτηρίων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, με προτεραιότητα να δίνεται σε όσους δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στις εμφανίσεις της Νέας Υόρκης. Η διαδικασία περιλαμβάνει ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster και καταχώριση στοιχείων πληρωμής, ενώ η επιβεβαίωση θα γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω email.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η μάχη κατά της αισχροκέρδειας στη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων βρίσκεται στο προσκήνιο, με την Ticketmaster να επιχειρεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των χρηστών και να περιορίσει τέτοιου είδους φαινόμενα.

