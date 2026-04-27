Μουσική 27.04.2026

Michael Jackson: Πώς άλλαξε για πάντα τη μουσική και έγινε θρύλος

Από τη σκηνή των Jackson 5 μέχρι την παγκόσμια κορυφή, η πορεία του είναι γεμάτη στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ
Ο Michael Jackson δεν ήταν απλώς ένας ακόμα σταρ της ποπ σκηνής· υπήρξε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επανακαθόρισε τη μουσική βιομηχανία, την αισθητική των βιντεοκλίπ και την ίδια την έννοια της διασημότητας. Η καριέρα του ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, ως βασικό μέλος των Jackson 5, όπου η παιδική του φωνή και η σκηνική του παρουσία ξεχώρισαν αμέσως. Τραγούδια όπως το «I Want You Back» και το «ABC» τον ανέδειξαν ως παιδί-θαύμα, όμως ήταν ξεκάθαρο ότι το ταλέντο του ξεπερνούσε τα όρια ενός συγκροτήματος.

Η σόλο πορεία του άρχισε να παίρνει φωτιά στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αλλά η πραγματική επανάσταση ήρθε με το άλμπουμ «Thriller» το 1982. Με πωλήσεις που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών, αλλάζοντας για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ο Michael Jackson δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν performer. Η χαρακτηριστική χορογραφία του «moonwalk» έγινε παγκόσμιο σύμβολο, ενώ τα βιντεοκλίπ του, όπως το «Billie Jean» και το «Beat It», ανέβασαν τον πήχη της παραγωγής σε επίπεδα κινηματογραφικής τέχνης. Το τραγούδι «Billie Jean», ειδικά, θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της pop, ενώ η επιτυχία του στο MTV άνοιξε τον δρόμο για τη μαζική προβολή μαύρων καλλιτεχνών στο κανάλι, σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν δεδομένο.

Στη συνέχεια της καριέρας του, με άλμπουμ όπως το «Bad» και το «Dangerous», ο Jackson συνέχισε να πειραματίζεται μουσικά, ενσωματώνοντας στοιχεία από funk, rock και R&B. Παράλληλα, χρησιμοποίησε τη φήμη του για να περάσει κοινωνικά μηνύματα. Τραγούδια όπως το «Man in the Mirror» και το «Heal the World» ανέδειξαν την ανάγκη για αλλαγή, αλληλεγγύη και προσωπική ευθύνη.

Η τεράστια επιτυχία συνοδεύτηκε και από έντονη πίεση. Η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο των media, συχνά με τρόπο αμφιλεγόμενο και σκληρό. Παρ’ όλα αυτά, η καλλιτεχνική του επιρροή δεν μειώθηκε ποτέ. Ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή το 2009, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που παραμένει ζωντανή. Καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μουσική, την αισθητική και την καινοτομία του.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο Michael Jackson άλλαξε τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Από τις σκηνικές του εμφανίσεις μέχρι τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα μουσικά βίντεο, το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο – και πιθανότατα θα παραμείνει έτσι για πολλές γενιές ακόμα.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του

Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα

Από Liza Minnelli μέχρι Bad Bunny: Οι συνεργασίες της Lady Gaga που άφησαν εποχή

Taylor Swift: Η απόλυτη βασίλισσα των ρεκόρ και γιατί όλοι μιλούν για εκείνη!

«I Kissed a Girl»: Η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι που καθόρισε την Katy Perry

Cardi B: Η εκρηκτική επιστροφή στη σκηνή με το «Little Miss Drama Tour»

10 λόγοι που πρέπει να δεις τον Harry Styles live έστω μία φορά στη ζωή σου

«Ρεμπέτικο»: Η νέα επιτυχία του APON και το music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη

Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας