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Μουσικά Νέα 22.06.2026

Τρυφερή οικογενειακή στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η εικόνα με τον γιο του που συγκίνησε το κοινό

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει την πατρότητα και μοιράζεται μια συγκινητική οικογενειακή στιγμή με τον γιο του στους ώμους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βιώνει μια ευτυχισμένη περίοδο ως πατέρας.
  • Η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία για τη Γιορτή του Πατέρα.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον τραγουδιστή με τον γιο του σε καλοκαιρινό σκηνικό.
  • Η ανάρτηση συγκίνησε και έγινε viral, με θετικά σχόλια για την οικογενειακή εικόνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς απολαμβάνει στο έπακρο τον ρόλο του πατέρα και την οικογενειακή του καθημερινότητα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ζει στιγμές γεμάτες αγάπη και ηρεμία στο πλευρό της συζύγου του, Αλεξάνδρας Νίκα, με την οποία πρόσφατα υποδέχθηκαν και το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να τιμήσει τον σύζυγό της με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που ξεχώρισε και συγκίνησε τους διαδικτυακούς τους φίλους. Η εικόνα προέρχεται από καλοκαιρινές οικογενειακές στιγμές και δείχνει τον Κωνσταντίνο Αργυρό να κρατά με χαμόγελο τον γιο του στους ώμους του, σε ένα σκηνικό γεμάτο θάλασσα, ήλιο και ανεμελιά.

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Η φωτογραφία αποπνέει ζεστασιά και οικογενειακή θαλπωρή, με τον τραγουδιστή να φαίνεται απόλυτα χαλαρός και χαρούμενος, απολαμβάνοντας τον χρόνο με το παιδί του. Η στιγμή αυτή, απλή αλλά ιδιαίτερα δυνατή συναισθηματικά, δεν άργησε να συγκεντρώσει πολλά σχόλια και αντιδράσεις από τους θαυμαστές του ζευγαριού.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν εξίσου τρυφερή, καθώς η Αλεξάνδρα Νίκα εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της προς τον τραγουδιστή, τονίζοντας πόσο υπέροχος πατέρας είναι για τα παιδιά τους. Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με το κοινό να σχολιάζει θετικά τη ζεστή οικογενειακή εικόνα που μοιράστηκαν.

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Instagram ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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