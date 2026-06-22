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Celeb News 22.06.2026

Είναι o Benson Boone και η Alix Earle το νέο talk of the town;

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Ο Benson Boone και η Alix Earle βρέθηκαν στο επίκεντρο φημών μετά από κοινές εμφανίσεις στο Los Angeles, με τον τραγουδιστή να ξεκαθαρίζει ότι είναι απλώς φίλοι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Benson Boone και Alix Earle εθεάστηκαν μαζί σε δημόσια έξοδο, προκαλώντας φήμες.
  • Οι δυο τους δειπνήσαν στο Craig's στο Δυτικό Hollywood, με τον Boone να ανοίγει την πόρτα για την Earle.
  • Ο Benson Boone διέψευσε τις φήμες, δηλώνοντας ότι είναι "απλώς φίλοι".
  • Η Alix Earle συμμετείχε σε γυρίσματα για το νέο μουσικό βίντεο του Boone, ενισχύοντας τη φημολογία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Benson Boone και η influencer Alix Earle έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά από κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους στο Los Angeles που προκάλεσαν έντονα σχόλια και φήμες για πιθανή σχέση. Οι δύο τους εθεάθησαν σε βραδινή έξοδο στις 18 Ιουνίου, όταν δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, το Craig’s στο Δυτικό Hollywood. Οι φωτογραφίες τους τους δείχνουν χαμογελαστούς και χαλαρούς καθώς αποχωρούσαν από το χώρο, με τον Benson Boone να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου για την Alix Earle, μια κίνηση που σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τα αμερικανικά μέσα.

Ο Benson Boone σε εντυπωσιακό άλμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, καθώς η φήμη του γίνεται viral.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για την έξοδό τους, η Alix Earle επέλεξε ένα μαύρο δαντελένιο τοπ συνδυασμένο με τζιν, ενώ ο Benson Boone εμφανίστηκε με μαύρο polo μπλουζάκι και τζιν παντελόνι, κρατώντας ένα δερμάτινο μπουφάν. Η casual εμφάνισή τους ταίριαζε με το χαλαρό ύφος της βραδιάς.

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Παρά τα δημοσιεύματα και τις εικασίες που ακολούθησαν, ο Benson Boone έσπευσε να διαψεύσει ότι υπάρχει ερωτική σχέση μεταξύ τους. Σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι δυο τους είναι «απλώς φίλοι» και ότι περνούν χρόνο μαζί χωρίς ρομαντική εμπλοκή.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους είχε ήδη ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν η Alix Earle εμφανίστηκε σε βίντεο από τα γυρίσματα του νέου μουσικού project του Benson Boone. Σε υλικό που αναρτήθηκε στα social media, οι δύο τους εμφανίζονται με μεσαιωνικές στολές, συμμετέχοντας σε σκηνές που σχετίζονται με το επερχόμενο μουσικό του βίντεο για το τραγούδι «The Time of My Life», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Σε άλλα στιγμιότυπα από τα social media, ο Benson Boone έχει κάνει αναφορές στην Alix Earle, ενώ και η ίδια έχει αφήσει θετικά σχόλια σε αναρτήσεις του, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από τη μεταξύ τους σχέση.

Παρά τη φημολογία, πηγές κοντά στην παραγωγή τονίζουν ότι η χημεία τους αφορά κυρίως τη συνεργασία στο πλαίσιο των γυρισμάτων και όχι μια ρομαντική σχέση, ενώ και οι δύο φαίνεται να βρίσκονται αυτή την περίοδο εκτός δεσμευτικών σχέσεων.

Ο Benson Boone ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία του «Wanted Man» τον Ιούλιο, ενώ η Alix Earle συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στα social media και στον χώρο της ψυχαγωγίας, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά της να παραμένει έντονο.

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