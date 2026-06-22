Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα στο πλευρό του Peter Marino στη Νέα Υόρκη

Σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής στο The Landmark της Νέας Υόρκης, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα τίμησαν τον Peter Marino και το νέο του βιβλίο

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα παρευρέθηκαν σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τον αρχιτέκτονα Peter Marino.

Η εκδήλωση αφορούσε την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Peter Marino, "Tiffany Silver: The Peter Marino Collection".

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο από τον Marino κατάστημα της Tiffany & Co. στη Fifth Avenue.

Η Βίσση και η Κούστα συνδυάζουν επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές κατά την παραμονή τους στη Νέα Υόρκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερα λαμπερή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη έδωσαν το «παρών» η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, οι οποίες βρέθηκαν στο πλευρό του διάσημου αρχιτέκτονα Peter Marino, σε εκδήλωση προς τιμήν του για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στο The Landmark της Νέας Υόρκης, έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το εμβληματικό flagship κατάστημα της Tiffany & Co. στη Fifth Avenue, το οποίο έχει ανακαινίσει ο ίδιος ο Peter Marino. Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μόδας και του design.

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, που διατηρούν στενή φιλία και κουμπαριά, ταξίδεψαν μαζί στη Νέα Υόρκη, όπου το τελευταίο διάστημα περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους. Οι δύο γυναίκες βρίσκονται εκεί μαζί με τον επιχειρηματία Γιάννη Κούστα, απολαμβάνοντας μια περίοδο χαλάρωσης και κοινωνικών επαφών.

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Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Peter Marino με τίτλο «Tiffany Silver: The Peter Marino Collection», το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 130 φωτογραφίες συλλεκτικών αντικειμένων της Tiffany & Co., αλλά και σχέδια από το προσωπικό του αρχείο. Ο αρχιτέκτονας υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκλεκτούς καλεσμένους της βραδιάς.

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές δίπλα στον Peter Marino, επιλέγοντας και οι δύο total black εμφανίσεις και μαύρα γυαλιά ηλίου, σε ένα στιλ που ταίριαζε με το κοσμοπολίτικο ύφος της βραδιάς.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη, οι δύο κουμπάρες έχουν συνδυάσει επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές, παρακολουθώντας μεταξύ άλλων και αγώνα των New York Knicks, ενώ έχουν περάσει χρόνο με την οικογένεια της Άννας Βίσση, τη Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Σοφία Καρβέλα και η Άννα Βίσση μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, όπως φωτογραφίες με τον εγγονό της τραγουδίστριας, Νίκο, αλλά και βίντεο από προπονήσεις και χαλαρές οικογενειακές στιγμές.

Παράλληλα, η παρέα της Βίσση και της Κούστα δεν παρέλειψε να επισκεφθεί γνωστά και πολυτελή στέκια της Νέας Υόρκης, όπως το ZZ’s Club, το Pastis και το Chez Margaux, απολαμβάνοντας τη γαστρονομική και κοσμοπολίτικη πλευρά της πόλης.