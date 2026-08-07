Celeb World 07.08.2026

Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

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Η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τη Μύκονο και μας έβαλε στο απόλυτο mood για καλοκαιρινές διακοπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε φωτογραφίες από τη Μύκονο, που θυμίζουν καρτ ποστάλ.
  • Οι φωτογραφίες της αθλητικογράφου αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση και ανεπιτήδευτο island style.
  • Η ίδια ποζάρει χαλαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, απολαμβάνοντας τις διακοπές της μετά τον γάμο της.
  • Η Μύκονος επιβεβαιώνεται ως αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός μέσα από τις εικόνες της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μετράς αντίστροφα για τις διακοπές σου ή απλώς χρειάζεσαι λίγη έμπνευση, η Δώρα Παντέλη έχει την απάντηση. Η γνωστή αθλητικογράφος δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τη Μύκονο, γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεπιτήδευτο island style. Με φόντο τα κυκλαδίτικα τοπία και καλοκαιρινή διάθεση, οι εικόνες της θυμίζουν πραγματικές καρτ ποστάλ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι followers της γέμισαν τα σχόλια με αποθεωτικά μηνύματα.

https://www.instagram.com/dora_panteli_/
https://www.instagram.com/dora_panteli_/

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο των φωτογραφιών βρίσκεται η ίδια. Φορώντας ένα βεραμάν bikini, ποζάρει χαλαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, απολαμβάνοντας τις διακοπές της μετά τον γάμο της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά «Καρτ ποστάλ από τη Μύκονο», όμως οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν πολλά περισσότερα να πουν. Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε και το χιουμοριστικό «Μαρμαροκολόνα μου», που τράβηξε αμέσως την προσοχή.

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Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς και οι φωτογραφίες της Δώρας Παντέλη το αποδεικνύουν. Γαλαζοπράσινα νερά, ανεπιτήδευτο στιλ και χαλαρές στιγμές συνθέτουν το απόλυτο vacation mood.

https://www.instagram.com/dora_panteli_
https://www.instagram.com/dora_panteli_
https://www.instagram.com/dora_panteli_
https://www.instagram.com/dora_panteli_
https://www.instagram.com/dora_panteli_/
https://www.instagram.com/dora_panteli_/

Αν έψαχνες μια μικρή δόση έμπνευσης για την επόμενη απόδρασή σου ή απλώς ήθελες να μπεις σε καλοκαιρινό κλίμα, αυτό το φωτογραφικό άλμπουμ είναι ό,τι πρέπει.  Η Δώρα Παντέλη μας υπενθυμίζει ότι μερικές φορές αρκούν λίγες όμορφες εικόνες για να αρχίσεις να σχεδιάζεις το επόμενο ταξίδι σου.

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διακοπές Δώρα Παντέλη ΜΥΚΟΝΟΣ
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