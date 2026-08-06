Celeb World 06.08.2026

Ο Justin Bieber προκάλεσε τον Novak Djokovic στο πινγκ πονγκ και κέρδισε $1 εκατ.

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Justin Bieber έκανε την έκπληξη στα Fanatics Games, όπου αντιμετώπισε κορυφαίους αθλητές και κέρδισε το μεγάλο έπαθλο των $1 εκατομμυρίου.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin Bieber κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια στα Fanatics Games.
  • Ο Bieber συμμετείχε σε αθλητικές δοκιμασίες, αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αθλητές.
  • Ο Justin Bieber προκάλεσε τον Novak Djokovic σε πινγκ πονγκ, αλλά έχασε.
  • Ο Bieber μοίρασε μέρος των χρημάτων του για καλό σκοπό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Bieber απέδειξε πως μπορεί να ξεχωρίσει και έξω από τη μουσική σκηνή, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο του αθλητισμού. Ο pop star συμμετείχε στα Fanatics Games στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε αντιμέτωπος με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως. Ανάμεσά τους ήταν ο Novak Djokovic, ο Tom Brady και αστέρες του NBA, όμως ο Bieber κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Ο Justin Bieber ημίγυμνος στη σκηνή των βραβείων Grammy 2026 ερμηνεύοντας το τραγούδι Yukon.
https://www.instagram.com/grammys/

Ο τραγουδιστής όχι μόνο ανταποκρίθηκε στις απαιτητικές δοκιμασίες, αλλά κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση και το μεγάλο έπαθλο των $1 εκατομμυρίου. Μάλιστα, έκανε τη νίκη του ακόμα πιο ξεχωριστή, καθώς αποφάσισε να μοιράσει μέρος των χρημάτων για καλό σκοπό.

Διάβασε επίσης: Justin Bieber: Πούλησε τα παπούτσια του από τον τελικό του Μουντιάλ για 30.000 δολάρια

Μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της διοργάνωσης ήταν η αναμέτρηση του Justin Bieber με τον Novak Djokovic στο πινγκ πονγκ. Με αρκετή αυτοπεποίθηση, ο Bieber δήλωσε πως είναι «ανώτερος παίκτης» στο άθλημα, προκαλώντας τον θρύλο του τένις.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Ο Djokovic όμως πήρε τελικά τη νίκη και απέδειξε την κλάση του, με τον Bieber να δέχεται την ήττα με χιούμορ και να του δίνει τα εύσημα. Παρότι έχασε αυτή τη μονομαχία, ο τραγουδιστής ήταν εκείνος που πανηγύρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στο τέλος.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Τα Fanatics Games έδωσαν στον Justin Bieber την ευκαιρία να δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αθλητές όπως οι Victor Wembanyama και Karl-Anthony Towns, απέδειξε πως διαθέτει ανταγωνιστικό πνεύμα και διάθεση για νέες προκλήσεις.

Ο Justin Bieber κατάφερε να μετατρέψει μια αθλητική διοργάνωση σε ακόμα μία viral στιγμή της καριέρας του. Από το μικρόφωνο στα γήπεδα, ο pop star απέδειξε πως η ενέργεια, το χιούμορ και η αυτοπεποίθηση μπορούν να τον οδηγήσουν παντού. Και αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη νίκη του δεν ήταν μόνο το έπαθλο, αλλά και ο τρόπος που επέλεξε να το αξιοποιήσει.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Justin Bieber
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με θέα το Ιόνιο

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με θέα το Ιόνιο

06.08.2026
Επόμενο
Giorgio Armani: Επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια με τον Jonathan Bailey στο τιμόνι

Giorgio Armani: Επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια με τον Jonathan Bailey στο τιμόνι

06.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι
Celeb News

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι

07.08.2026
Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία
Celeb News

Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία

07.08.2026
Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει
Celeb News

Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

07.08.2026
Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή
Celeb News

Zendaya και Tom Holland: Ο μυστικός γάμος των 500.000 λιρών και το πάρτι στην αγγλική εξοχή

07.08.2026
Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο
Celeb News

Αν ψάχνεις νέο χόμπι, δες τον Σάκη Ρουβά να γίνεται μελισσοκόμος στην Κύθνο

07.08.2026
Αμαλία Κωστοπούλου: Η ιταλική απόδραση στο Κάπρι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ
Celeb News

Αμαλία Κωστοπούλου: Η ιταλική απόδραση στο Κάπρι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ

07.08.2026
Ιουλία Καλλιμάνη: Η έντονη αντίδρασή της όταν θεατής τής πέταξε λουλούδια στη σκηνή
Celeb News

Ιουλία Καλλιμάνη: Η έντονη αντίδρασή της όταν θεατής τής πέταξε λουλούδια στη σκηνή

07.08.2026
Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε το πιο καλοκαιρινό post από τη Μύκονο
Celeb News

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε το πιο καλοκαιρινό post από τη Μύκονο

07.08.2026
Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»
Celeb News

Ο αδερφός της Angelina Jolie έκανε come out: «Κουράστηκα να κρύβομαι»

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας