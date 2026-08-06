Ο Justin Bieber προκάλεσε τον Novak Djokovic στο πινγκ πονγκ και κέρδισε $1 εκατ.

Ο Justin Bieber απέδειξε πως μπορεί να ξεχωρίσει και έξω από τη μουσική σκηνή, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο του αθλητισμού. Ο pop star συμμετείχε στα Fanatics Games στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε αντιμέτωπος με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως. Ανάμεσά τους ήταν ο Novak Djokovic, ο Tom Brady και αστέρες του NBA, όμως ο Bieber κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Ο τραγουδιστής όχι μόνο ανταποκρίθηκε στις απαιτητικές δοκιμασίες, αλλά κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση και το μεγάλο έπαθλο των $1 εκατομμυρίου. Μάλιστα, έκανε τη νίκη του ακόμα πιο ξεχωριστή, καθώς αποφάσισε να μοιράσει μέρος των χρημάτων για καλό σκοπό.

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Μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της διοργάνωσης ήταν η αναμέτρηση του Justin Bieber με τον Novak Djokovic στο πινγκ πονγκ. Με αρκετή αυτοπεποίθηση, ο Bieber δήλωσε πως είναι «ανώτερος παίκτης» στο άθλημα, προκαλώντας τον θρύλο του τένις.

Ο Djokovic όμως πήρε τελικά τη νίκη και απέδειξε την κλάση του, με τον Bieber να δέχεται την ήττα με χιούμορ και να του δίνει τα εύσημα. Παρότι έχασε αυτή τη μονομαχία, ο τραγουδιστής ήταν εκείνος που πανηγύρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στο τέλος.

Τα Fanatics Games έδωσαν στον Justin Bieber την ευκαιρία να δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αθλητές όπως οι Victor Wembanyama και Karl-Anthony Towns, απέδειξε πως διαθέτει ανταγωνιστικό πνεύμα και διάθεση για νέες προκλήσεις.

Ο Justin Bieber κατάφερε να μετατρέψει μια αθλητική διοργάνωση σε ακόμα μία viral στιγμή της καριέρας του. Από το μικρόφωνο στα γήπεδα, ο pop star απέδειξε πως η ενέργεια, το χιούμορ και η αυτοπεποίθηση μπορούν να τον οδηγήσουν παντού. Και αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη νίκη του δεν ήταν μόνο το έπαθλο, αλλά και ο τρόπος που επέλεξε να το αξιοποιήσει.

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