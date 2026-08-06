Ο Justin Bieber προκάλεσε τον Novak Djokovic στο πινγκ πονγκ και κέρδισε $1 εκατ.

Ο Justin Bieber έκανε την έκπληξη στα Fanatics Games, όπου αντιμετώπισε κορυφαίους αθλητές και κέρδισε το μεγάλο έπαθλο των $1 εκατομμυρίου.
Με μια ματιά
- Ο Justin Bieber κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια στα Fanatics Games.
- Ο Bieber συμμετείχε σε αθλητικές δοκιμασίες, αντιμετωπίζοντας κορυφαίους αθλητές.
- Ο Justin Bieber προκάλεσε τον Novak Djokovic σε πινγκ πονγκ, αλλά έχασε.
- Ο Bieber μοίρασε μέρος των χρημάτων του για καλό σκοπό.
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