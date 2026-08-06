Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με θέα το Ιόνιο

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο και φίλους στο νησί της Κεφαλονιάς

Με μια ματιά Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά.

Συνοδεύεται από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και περνά χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.

Εθεάθη στο Φισκάρδο, όπου γευμάτισε χαλαρά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά την αποχή από την τηλεόραση, εστιάζει στην προσωπική της ζωή και τις χαρές της καθημερινότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Κεφαλονιά, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα και επισκέπτεται συχνά. Μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, η παρουσιάστρια περνά ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, η κάμερα την εντόπισε στο πανέμορφο Φισκάρδο, όπου απόλαυσε ένα χαλαρό γεύμα με αγαπημένα πρόσωπα.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok δείχνει την Ελένη Μενεγάκη σε χαλαρή διάθεση, να συνομιλεί με την παρέα της και να απολαμβάνει τη στιγμή. Η παρουσιάστρια, μετά την αποχή της από την τηλεόραση, έχει επιλέξει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στις μικρές καθημερινές χαρές.

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Το Φισκάρδο, με τη γραφική ομορφιά και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού. Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Κεφαλονιά, καθώς συχνά την επιλέγει για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, η ίδια απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, γεμάτη οικογενειακές στιγμές, ταξίδια και χαλάρωση. Η νέα της εμφάνιση στο Φισκάρδο ήταν ακόμη μία απόδειξη ότι το ελληνικό καλοκαίρι παραμένει το αγαπημένο της καταφύγιο.

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