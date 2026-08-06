Celeb World 06.08.2026

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με θέα το Ιόνιο

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Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο και φίλους στο νησί της Κεφαλονιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά.
  • Συνοδεύεται από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και περνά χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.
  • Εθεάθη στο Φισκάρδο, όπου γευμάτισε χαλαρά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Μετά την αποχή από την τηλεόραση, εστιάζει στην προσωπική της ζωή και τις χαρές της καθημερινότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Κεφαλονιά, έναν προορισμό που αγαπά ιδιαίτερα και επισκέπτεται συχνά. Μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, η παρουσιάστρια περνά ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, η κάμερα την εντόπισε στο πανέμορφο Φισκάρδο, όπου απόλαυσε ένα χαλαρό γεύμα με αγαπημένα πρόσωπα.

eleni_menegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok δείχνει την Ελένη Μενεγάκη σε χαλαρή διάθεση, να συνομιλεί με την παρέα της και να απολαμβάνει τη στιγμή. Η παρουσιάστρια, μετά την αποχή της από την τηλεόραση, έχει επιλέξει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στις μικρές καθημερινές χαρές.

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Το Φισκάρδο, με τη γραφική ομορφιά και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του νησιού. Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Κεφαλονιά, καθώς συχνά την επιλέγει για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, η ίδια απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, γεμάτη οικογενειακές στιγμές, ταξίδια και χαλάρωση. Η νέα της εμφάνιση στο Φισκάρδο ήταν ακόμη μία απόδειξη ότι το ελληνικό καλοκαίρι παραμένει το αγαπημένο της καταφύγιο.

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διακοπές ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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