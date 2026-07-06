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Celeb World 06.07.2026

Proud mom alert! «Η καρδιά μου είναι γεμάτη…» – Η Ελένη Μενεγάκη συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της (Δες photo & video)

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Περήφανη μητέρα η Ελένη Μενεγάκη, που είδε τη μεγάλη της κόρη να ολοκληρώνει τις πανεπιστημιακές της σπουδές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Μενεγάκη είναι υπερήφανη για την αποφοίτηση της κόρης της Βαλέριας από το LSE στο Λονδίνο.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη συγκίνησή της δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή.
  • Η Βαλέρια Λάτσιου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
  • Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη συγκέντρωσε χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης από τους διαδικτυακούς της φίλους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές για κάθε γονιό έζησε η Ελένη Μενεγάκη, καθώς η μεγάλη της κόρη, Βαλέρια Λάτσιου, ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές της σπουδές. Η γνωστή παρουσιάστρια ταξίδεψε στο Λονδίνο για να βρίσκεται δίπλα της στην τελετή ορκωμοσίας, μοιραζόμενη τη χαρά και τη συγκίνησή της για αυτό το σημαντικό ορόσημο. Λίγες ώρες αργότερα, θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή και με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη ημέρα. Το post της γέμισε μέσα σε λίγη ώρα με χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science – LSE), ολοκληρώνοντας με επιτυχία έναν σημαντικό κύκλο στη ζωή της. Η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε πόσο υπερήφανη αισθάνεται για την προσπάθεια και την αφοσίωση της κόρης της όλα αυτά τα χρόνια. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές μετά την ορκωμοσία, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται και η μικρότερη κόρη της παρουσιάστριας, την οποία απέκτησε με τον Ματέο Παντζόπουλο. Η οικογένεια γιόρτασε μαζί αυτή τη σημαντική επιτυχία.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά».

https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Τα λόγια της παρουσιάστριας συγκίνησαν τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν ευχές και συγχαρητήρια τόσο στην ίδια όσο και στη Βαλέρια για το νέο αυτό ξεκίνημα. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Η αποφοίτηση της Βαλέριας Λάτσιου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου και την αρχή μιας νέας διαδρομής. Η Ελένη Μενεγάκη, εμφανώς συγκινημένη και περήφανη, βρέθηκε στο πλευρό της κόρης της σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως, πέρα από τη λαμπρή τηλεοπτική της πορεία, η οικογένεια παραμένει πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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