Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 04.07.2026

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν – Ο γάμος που μετατράπηκε στο μεγαλύτερο κοσμικό γεγονός της χρονιάς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Λάμψη, υψηλή ραπτική, διάσημοι καλεσμένοι και μια τελετή που έκλεψε τις εντυπώσεις - Όλες οι λεπτομέρειες από τον γάμο που μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, συγκεντρώνοντας παγκόσμια προσοχή.
  • Περίπου 1.000 εκλεκτοί καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών διασήμων, παρευρέθηκαν στην τελετή.
  • Η Taylor Swift φόρεσε δημιουργία Christian Dior Haute Couture, ενώ ο Travis Kelce επίσης Christian Dior.
  • Το ζευγάρι δώρισε 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τα όρια της showbiz και μετατρέπονται σε παγκόσμιο γεγονός. Μία από αυτές ήταν ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων θαυμαστών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η κορυφαία pop star και ο αστέρας του NFL αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους, που ξεκίνησε το 2023, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα love stories της τελευταίας δεκαετίας.

Taylor Swift και Travis Kelce κρατούν χέρια, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της τραγουδίστριας.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Περίπου 1.000 εκλεκτοί καλεσμένοι βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και υψηλή αισθητική. Από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, δεκάδες διάσημοι έδωσαν το «παρών», μετατρέποντας τον γάμο σε ένα πραγματικό gala της διεθνούς showbiz.

Lewis Hamilton: Η προσωπική εξομολόγηση για την Kim Kardashian

Την τελετή τέλεσε ο Adam Sandler, ένας από τους στενούς φίλους του ζευγαριού, ενώ η Taylor Swift και ο Travis Kelce αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την παραδοσιακή συνταγή με παρανύμφους και κουμπάρους. Στο πλευρό της τραγουδίστριας στάθηκε ο αδελφός της, Austin Swift, ως «Man of Honor», ενώ ο Jason Kelce ανέλαβε τον ρόλο του Best Man για τον αδελφό του.

Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις με μια μοναδική δημιουργία Christian Dior Haute Couture, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκείνη από τον Jonathan Anderson. Πρόκειται για το πρώτο couture νυφικό που υπογράφει ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου για προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας, αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό νυφικό που φόρεσε η Elizabeth Taylor το 1950. Το bridal look ολοκληρώθηκε με custom Christian Louboutin παπούτσια και κοσμήματα Cartier, ενώ ο Travis Kelce επέλεξε επίσης δημιουργία Christian Dior Haute Couture, δημιουργώντας μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί σε celebrity wedding.

taylor_swift
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ώρα που το ζευγάρι ανακηρυσσόταν επισήμως σύζυγοι, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden φωτίστηκαν με το μήνυμα «JusT&T Married!», ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο εμπνευσμένο από τα αρχικά των ονομάτων τους, που γρήγορα έγινε viral στα social media.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η λαμπερή τελετή ακολούθησε ένα ιδιωτικό rehearsal dinner που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα στον χώρο του Infosys Theatre, μέσα στο Madison Square Garden, με συγγενείς και στενούς φίλους να δίνουν το «παρών» σε μια πιο προσωπική βραδιά πριν από τον μεγάλο γάμο.

Όταν οι Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz έγιναν το πιο iconic fan club της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Hugh Grant, Jimmy Fallon, Zoë Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Karlie Kloss, Camila Cabello, Machine Gun Kelly, Jessica Chastain, Benson Boone, Maren Morris, Ellie Goulding, Miranda Lambert, Tommy Hilfiger και πολλοί ακόμη, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για μία από τις πιο λαμπερές συγκεντρώσεις διασήμων των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, η εβδομάδα του γάμου δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από τη χλιδή. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce προχώρησαν σε δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων προς δεκάδες φιλανθρωπικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Feeding America, ASPCA, Dolly Parton’s Imagination Library, Food Bank for NYC, New York Cares και Memorial Sloan Kettering Cancer Center, επιλέγοντας να συνδυάσουν τη σημαντικότερη προσωπική στιγμή της ζωής τους με μια ουσιαστική κοινωνική προσφορά.

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Travis Kelce αποκάλυψε δημόσια ότι προσπάθησε να γνωρίσει την Taylor Swift χαρίζοντάς της ένα friendship bracelet με τον αριθμό του τηλεφώνου του μετά από συναυλία της Eras Tour. Λίγους μήνες αργότερα η σχέση τους έγινε γνωστή, τον Αύγουστο του 2025 ακολούθησε η πρόταση γάμου και πλέον οι δυο τους άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ως σύζυγοι.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Ο γάμος τους δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη ένα κοσμικό γεγονός. Ήταν μια βραδιά που συνδύασε τη μουσική, τη μόδα, τον αθλητισμό, τη φιλανθρωπία και τη λάμψη του Χόλιγουντ, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της διεθνούς showbiz και χαρίζοντας στους θαυμαστές του ζευγαριού εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν.

Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Taylor Swift Travis Kelce ΓΑΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

04.07.2026
Επόμενο
Release Athens 2026: Η στιγμή που ο Μιθιδράτης έπεσε με φουσκωτή βάρκα στο πλήθος

Release Athens 2026: Η στιγμή που ο Μιθιδράτης έπεσε με φουσκωτή βάρκα στο πλήθος

04.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Lewis Hamilton: Η προσωπική εξομολόγηση για την Kim Kardashian
Celeb News

Lewis Hamilton: Η προσωπική εξομολόγηση για την Kim Kardashian

03.07.2026
Όταν οι Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz έγιναν το πιο iconic fan club της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026
Celeb News

Όταν οι Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz έγιναν το πιο iconic fan club της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026

03.07.2026
Hugh Jackman: Η απαιτητική προπόνηση με αλυσίδες στα 57 του χρόνια
Celeb News

Hugh Jackman: Η απαιτητική προπόνηση με αλυσίδες στα 57 του χρόνια

03.07.2026
Jamie Oliver: Ο διάσημος σεφ απέκτησε επίσημα άδεια πιλότου
Celeb News

Jamie Oliver: Ο διάσημος σεφ απέκτησε επίσημα άδεια πιλότου

03.07.2026
Τα αδέρφια DSquared2 στην Μύκονο – Το διάσημο δίδυμο της μόδας ζει το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό
Celeb News

Τα αδέρφια DSquared2 στην Μύκονο – Το διάσημο δίδυμο της μόδας ζει το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό

03.07.2026
Linda Lambenius vs Eurovision – Οι κατηγορίες της εκπροσώπου της Φινλανδίας για το φετινό διαγωνισμό
Celeb News

Linda Lambenius vs Eurovision – Οι κατηγορίες της εκπροσώπου της Φινλανδίας για το φετινό διαγωνισμό

03.07.2026
Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood
Celeb News

Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

03.07.2026
Ζέτα Μακρυπούλια: Η προσωπική ανάρτηση για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ειρήνη»
Celeb News

Ζέτα Μακρυπούλια: Η προσωπική ανάρτηση για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ειρήνη»

03.07.2026
«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες

03.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα