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Celeb World 03.07.2026

Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

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Η Taylor Swift και ο Travis Kelce δώρισαν 26 εκατομμύρια δολάρια σε 20 φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ
Ειρήνη Στόφυλα

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή και ιδιαίτερα γενναιόδωρη φιλανθρωπική κίνηση, λίγo πριν από τον πολυσυζητημένο γάμο τους που φέρεται να προγραμματίζεται στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το παγκοσμίου ενδιαφέροντος ζευγάρι δώρισε συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς και ιδρύματα σε όλη την Αμερική, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα διεθνή media.

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift σε κοινή τους εμφάνιση.
Ο Travis Kelce και η Taylor Swift. Φωτογραφία αρχείου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Taylor Swift, το ποσό αυτό δεν κατευθύνθηκε σε έναν μόνο φορέα, αλλά μοιράστηκε σε 20 διαφορετικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, με σημαντικό μέρος να αφορά ιδρύματα που εδρεύουν στη Νέα Υόρκη.

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Ανάμεσά τους βρίσκονται η Food Bank For NYC, που στηρίζει χιλιάδες οικογένειες με τρόφιμα και βασικά αγαθά, καθώς και ο οργανισμός City Harvest, ο οποίος δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Musical Mentors, ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω εθελοντών δασκάλων μουσικής.

https://www.instagram.com/pagesix/
https://www.instagram.com/pagesix/

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για το πώς μοιράστηκε ακριβώς το ποσό σε κάθε οργάνωση, είναι γνωστό ότι αρκετοί από τους φορείς συνδέονται με περιοχές όπου το ζευγάρι έχει προσωπική ή επαγγελματική παρουσία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Rhode Island Food Bank, σε περιοχή όπου η Taylor Swift διαθέτει πολυτελή κατοικία στο Watch Hill, αλλά και το παιδιατρικό νοσοκομείο Children’s Mercy στο Kansas City, Missouri, την πόλη όπου αγωνίζεται ο Travis Kelce με τους Kansas City Chiefs. Η επιλογή αυτών των οργανισμών δείχνει και τη σύνδεση της δωρεάς με προσωπικές εμπειρίες και τοπικές κοινότητες που είναι σημαντικές για το ζευγάρι.

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift σε κοινή τους εμφάνιση.
Ο Travis Kelce και η Taylor Swift. Φωτογραφία αρχείου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σε βραδινή έξοδο.
Η Taylor Swift και ο Travis Kelce απαθανατίστηκαν μαζί σε βραδινή τους έξοδο.

Η συγκεκριμένη φιλανθρωπική πράξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Taylor Swift και ο Travis Kelce βρίσκονται στο απόλυτο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω τόσο της σχέσης τους όσο και του επικείμενου γάμου τους, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα lifestyle γεγονότα της χρονιάς. Η δωρεά των 26 εκατομμυρίων δολαρίων ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα τους ως ένα από τα πιο ισχυρά και επιδραστικά celebrity ζευγάρια παγκοσμίως.

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Taylor Swift Travis Kelce ΓΑΜΟΣ
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