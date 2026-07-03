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Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύεται την επί 13 χρόνια σύντροφό του, Κάτια, την Κυριακή, 05 Ιουλίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύεται την Κάτια στις 5 Ιουλίου, μετά από 13 χρόνια σχέσης.
  • Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δίδυμες κόρες και επιθυμεί ιδιωτικότητα για την τελετή.
  • Κουμπάρος του Θανάση θα είναι ο αδελφός του, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
  • Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα σημαντικό οικογενειακό γεγονός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Χαρμόσυνα νέα για την οικογένεια Αντετοκούνμπο έγιναν γνωστά μέσα από την τελευταία εκπομπή της σεζόν του «Super Κατερίνα», καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο σημαντικές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας αφήνει πίσω του τις επαγγελματικές υποχρεώσεις για λίγο, προκειμένου να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη γυναίκα που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του τα τελευταία 13 χρόνια, την αγαπημένη του Κάτια.

https://www.instagram.com/thanasis_ante43/
https://www.instagram.com/thanasis_ante43/

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, καθώς έχει αποκτήσει δίδυμα κοριτσάκια, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας, αγάπης και στήριξης, οι δυο τους αποφάσισαν να επισφραγίσουν τη σχέση τους με τον γάμο τους, έχοντας στο πλευρό τους τους πιο αγαπημένους ανθρώπους.

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Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Ιουλίου και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σημαντική αυτή ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας έμφαση στις προσωπικές στιγμές και στην παρουσία των ανθρώπων που έχουν σταθεί δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Super Κατερίνα, ένας από τους κουμπάρους θα είναι ο αδελφός του γαμπρού, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ στη λίστα των καλεσμένων αναμένεται να βρίσκονται στενοί συγγενείς, αγαπημένοι φίλοι αλλά και λίγοι άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού. Όλα δείχνουν πως η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός, σε μια τελετή που θα έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και θα σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του Θανάση και της Κάτιας.

https://www.instagram.com/thanasis_ante43
https://www.instagram.com/thanasis_ante43

Η είδηση του γάμου έφερε ξανά στο προσκήνιο και την ξεχωριστή διαδρομή του Θανάση Αντετοκούνμπο. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992 στα Σεπόλια, είναι ο δεύτερος από τους πέντε γιους του Τσαρλς και της Βερόνικα Αντετοκούνμπο, με καταγωγή από τη Νιγηρία. Έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Φράνσις, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στη Νιγηρία, και τρεις μικρότερους αδελφούς, τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Άλεξ.

Τα παιδικά χρόνια της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, με τον Θανάση και τον Γιάννη να εργάζονται από μικρή ηλικία πουλώντας γυαλιά και ρολόγια σε υπαίθριες αγορές, προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους. Η επαφή του με το μπάσκετ ξεκίνησε το 2008, όταν εντάχθηκε στις ακαδημίες του Φιλαθλητικού, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο άθλημα που αργότερα θα τον οδηγούσε στο NBA.

https://www.instagram.com/thanasis_ante43/

Στα τέλη Αυγούστου του 2025 συμφώνησε να επιστρέψει στους Milwaukee Bucks για μία ακόμη σεζόν, με συμβόλαιο ύψους 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγο αργότερα, ο μικρότερος αδελφός του, Άλεξ Αντετοκούνμπο, υπέγραψε two-way contract με την ίδια ομάδα, γράφοντας ιστορία μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τρία αδέλφια αγωνίζονταν ταυτόχρονα στον ίδιο σύλλογο του NBA.

Η μεγάλη ημέρα πλησιάζει και όλα δείχνουν πως η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα από τα πιο χαρούμενα κεφάλαια της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τους πιο αγαπημένους ανθρώπους.

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ΓΑΜΟΣ θανάσης αντετοκουμπο
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