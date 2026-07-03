Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 03.07.2026

New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Sony ανακοίνωσε την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας «The Comebacker» με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Tom Hanks
Ειρήνη Στόφυλα

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του «The Comebacker», της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Το φιλμ, που έχει ως βασικό άξονα το baseball, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουλίου 2027.

Ο Τομ Χανκς χαμογελάει, με το βλέμμα του στραμμένο προς τα δεξιά, σε μια εκδήλωση, αναδεικνύοντας τους νέους ορίζοντες της καριέρας του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «The Comebacker» φέρνει ξανά κοντά τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και τη σκηνοθέτρια Marielle Heller, μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood». Εκεί, ο Tom Hanks υποδύθηκε τον Fred Rogers, μια ερμηνεία που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2019.

Η κρυφή έκπληξη στο «Toy Story 5» που άφησε άφωνο τον Tom Hanks

Η ταινία βασίζεται σε μια σύντομη ιστορία του Dave Eggers, την οποία μετέτρεψε σε σενάριο η Marielle Heller. Το «The Comebacker» περιγράφεται ως ένα κινηματογραφικό γράμμα αγάπης προς το baseball, ενώ παράλληλα δίνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε έναν ανερχόμενο πρωταγωνιστή.

Ο Tom Hanks σε κοντινό πλάνο.
Ο Tom Hanks χαμογελά σε επίσημη εκδήλωση.

Ο Tom Hanks υποδύεται τον pitching coach ενός pitcher της Major League Baseball, του οποίου η ζωή αλλάζει δραματικά όταν δέχεται ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από μια μπάλα που επιστρέφει με μεγάλη ταχύτητα προς το mound. Το σοβαρό αυτό ατύχημα ανατρέπει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά του και οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.

Ο Tom Hanks στη σκηνή των People’s Choice Awards 2017 κρατώντας ένα βραβείο.
Ο Tom Hanks παραλαμβάνει το βραβείο του στην 43η τελετή των People’s Choice Awards.

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει η Playtone του Tom Hanks μαζί με τη Leah Holzer, σε συνεργασία με τη Major League Baseball. Σύμφωνα με το Deadline, η Sony εξασφάλισε τελικά το project, επικρατώντας απέναντι σε δύο ακόμη μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο που διεκδικούσαν τα δικαιώματά του.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

tom hanks ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

03.07.2026
Επόμενο
«Τελευταία μας εκπομπή…» – Αυλαία για το «Breakfast@Star» μετά από 4 χρόνια

«Τελευταία μας εκπομπή…» – Αυλαία για το «Breakfast@Star» μετά από 4 χρόνια

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin
Cinema

Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin

03.07.2026
End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί
Cinema

End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί

03.07.2026
Το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video – Η ταινία που «σάρωσε» το box office αλλάζει οθόνη
Cinema

Το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video – Η ταινία που «σάρωσε» το box office αλλάζει οθόνη

03.07.2026
«Βαϊάνα»: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις φωνές των Βαϊάνα και Μάουι;
Cinema

«Βαϊάνα»: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις φωνές των Βαϊάνα και Μάουι;

02.07.2026
Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου
Cinema

Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου

02.07.2026
Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»
Cinema

Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»

02.07.2026
Yellowstone: Η βόμβα του Taylor Sheridan για το «διαζύγιο» με τον Kevin Costner
Cinema

Yellowstone: Η βόμβα του Taylor Sheridan για το «διαζύγιο» με τον Kevin Costner

02.07.2026
James Bond: Γιατί η θρυλική casting director «ακυρώνει» τους Jacob Elordi και Callum Turner
Cinema

James Bond: Γιατί η θρυλική casting director «ακυρώνει» τους Jacob Elordi και Callum Turner

02.07.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα