New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του «The Comebacker», της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Το φιλμ, που έχει ως βασικό άξονα το baseball, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιουλίου 2027.

Το «The Comebacker» φέρνει ξανά κοντά τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και τη σκηνοθέτρια Marielle Heller, μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood». Εκεί, ο Tom Hanks υποδύθηκε τον Fred Rogers, μια ερμηνεία που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2019.

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Η ταινία βασίζεται σε μια σύντομη ιστορία του Dave Eggers, την οποία μετέτρεψε σε σενάριο η Marielle Heller. Το «The Comebacker» περιγράφεται ως ένα κινηματογραφικό γράμμα αγάπης προς το baseball, ενώ παράλληλα δίνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε έναν ανερχόμενο πρωταγωνιστή.

Ο Tom Hanks υποδύεται τον pitching coach ενός pitcher της Major League Baseball, του οποίου η ζωή αλλάζει δραματικά όταν δέχεται ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από μια μπάλα που επιστρέφει με μεγάλη ταχύτητα προς το mound. Το σοβαρό αυτό ατύχημα ανατρέπει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά του και οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει η Playtone του Tom Hanks μαζί με τη Leah Holzer, σε συνεργασία με τη Major League Baseball. Σύμφωνα με το Deadline, η Sony εξασφάλισε τελικά το project, επικρατώντας απέναντι σε δύο ακόμη μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο που διεκδικούσαν τα δικαιώματά του.