«Coco 2»: Αποκαλύφθηκαν οι πρώτες εικόνες και η ημερομηνία της πρεμιέρας

Με μια ματιά Το "Coco 2" αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2029, με τον Miguel και τον Dante να επιστρέφουν.

Ο Benjamin Bratt θα επαναλάβει τον ρόλο του Ernesto de la Cruz, ο οποίος επιστρέφει για εκδίκηση.

Ο αρχικός σκηνοθέτης Lee Unkrich επιστρέφει για να σκηνοθετήσει το "Coco 2" μαζί με τον Adrian Molina.

Η πρώτη ταινία "Coco" (2017) ήταν τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας 2 Όσκαρ και πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

O Miguel επιστρέφει επίσημα στη Χώρα των Νεκρών, καθώς η Disney και η Pixar αποκάλυψαν τις πρώτες επίσημες πληροφορίες και το concept art για το πολυαναμενόμενο «Coco 2», κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης D23. Η ταινία απεικονίζει έναν έφηβο πλέον Miguel μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Dante, σηματοδοτώντας τη μεγάλη επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα franchise κινουμένων σχεδίων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, το «Coco 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2029, συνεχίζοντας τη στρατηγική της Pixar να επενδύει σε επιτυχημένες συνέχειες, όπως το «Toy Story 5», το «Inside Out 2» και το επερχόμενο «The Incredibles 3» (το οποίο ορίστηκε για το 2028), δίπλα σε πρωτότυπα πρότζεκτ όπως τα «Hoppers», «Elio» και «Elemental».

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Η πλοκή και η επιστροφή του cast

Στη σκηνή της εκδήλωσης, ο Benjamin Bratt επιβεβαίωσε ότι θα επαναλάβει τον ρόλο του Ernesto de la Cruz και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πλοκή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για ορισμένους ο Miguel είναι ένας μικρός μπελάς που κατέστρεψε μια καριέρα και μια κληρονομιά, με τον Ernesto de la Cruz να επιστρέφει για εκδίκηση και να στέλνει τον Miguel σε μια νέα περιπέτεια στη Χώρα των Νεκρών. Προκειμένου να επιβιώσει και αποδεικνύοντας ότι η μοίρα διαθέτει χιούμορ, ο Miguel θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με έναν «γοητευτικό σούπερ σταρ».

Συντελεστές και η τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας

Στη σκηνοθετική καρέκλα επιστρέφει ο αρχικός σκηνοθέτης Lee Unkrich μαζί με τον Adrian Molina, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο βετεράνος της Pixar, Mark Nielsen (γνωστός από τα «Toy Story 4» και «Inside Out 2»). Ο Lee Unkrich έχει στο ενεργητικό του τεράστιες επιτυχίες και Όσκαρ για το «Toy Story 3», καθώς και τη συν-σκηνοθεσία κλασικών ταινιών όπως τα «Finding Nemo», «Monsters, Inc.» και «Toy Story 2», ενώ είχε αποσυρθεί το 2019 προτού επιστρέψει. Ο Adrian Molina είχε σκηνοθετήσει το «Elio» και είχε συμβάλει στο σενάριο του «The Good Dinosaur».

Η πρώτη ταινία «Coco» κυκλοφόρησε το 2017 την περίοδο των ευχαριστιών (Thanksgiving) και έγινε τεράστια επιτυχία σε κριτικούς και κοινό, εισπράττοντας πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κερδίζοντας 2 βραβεία Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Remember Me»). Η ιστορία ακολουθούσε τον νεαρό Miguel, ο οποίος κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειάς του αναζητούσε τη μουσική και, κατά τη διάρκεια της μεξικανικής γιορτής Dia de Los Muertos, ταξίδευε στη Χώρα των Νεκρών αποκαλύπτοντας τα μυστικά της οικογένειάς του.

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