Cinema 30.09.2026

Στα άδυτα του HBO: Πώς ένα χωριό στο Buckinghamshire μεταμορφώθηκε για τη νέα σειρά Harry Potter

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Μετατρέποντας τους δρόμους της αγγλικής υπαίθρου σε ένα ζωντανό σκηνικό της δεκαετίας του '90, η παραγωγή του HBO χάρισε στους κατοίκους μια μοναδική εμπειρία
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ένα χωριό στο Buckinghamshire μεταμορφώθηκε για γυρίσματα της νέας σειράς Harry Potter.
  • Η Plum Jam Productions, θυγατρική της Warner Bros. Discovery, ανέλαβε τα γυρίσματα για το HBO.
  • Το χωριό Latimer μεταφέρθηκε στη δεκαετία του 1990 με οχήματα εποχής και γιορτή.
  • Τα γυρίσματα επιβεβαιώνουν την πρόοδο του project και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένας φανταστικός κόσμος που μπορεί να ξεσηκώσει ολόκληρες γενιές με την παραμικρή είδηση, αυτός είναι αναμφίβολα ο μαγικός κόσμος του Harry Potter. Οι λάτρεις του δημοφιλούς franchise παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα κάθε εξέλιξη γύρω από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του HBO, και τα πρώτα εντυπωσιακά νέα είναι πλέον γεγονός. Ένα πανέμορφο, γραφικό χωριό στο Buckinghamshire της κεντρικής Αγγλίας μεταφέρθηκε ξαφνικά πίσω στη δεκαετία του 1990, προκειμένου να φιλοξενήσει τα γυρίσματα της πολυσυζητημένης σειράς. Η ηρεμία της αγγλικής υπαίθρου παραχώρησε τη θέση της στη μαγεία της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς η παραγωγή ετοίμασε ένα αυθεντικό σκηνικό εποχής που ταξίδεψε τους ντόπιους αλλά και τους θαυμαστές πίσω στον χρόνο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η επίσημη ενημέρωση των κατοίκων στο Latimer και η εμπλοκή της Warner Bros. Discovery

Οι κάτοικοι του γραφικού χωριού Latimer ενημερώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα για το τι επρόκειτο να συμβεί στην πόρτα τους. Η εταιρεία Plum Jam Productions, η οποία αποτελεί θυγατρική της Warner Bros. Discovery, ανέλαβε τη διεξαγωγή των γυρισμάτων για λογαριασμό του HBO. Η άδεια που ζητήθηκε αφορούσε ένα εντατικό τριήμερο γυρισμάτων, όπως αποκαλύφθηκε από σχετικό ρεπορτάζ του BBC, μετατρέποντας την καθημερινότητα των ντόπιων σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μυστήριο και νοσταλγία.

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Οχήματα εποχής και μια γιορτή στην πλατεία που θύμισε τα 90s

Το βράδυ της Δευτέρας, το τοπίο στο Latimer άλλαξε εντελώς όψη. Όσοι κάτοικοι διέθεταν τη σχετική ειδική άδεια είχαν την ευκαιρία να διέλθουν για λίγο από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού, ερχόμενοι αντιμέτωποι με ένα απίστευτο σκηνικό. Κλασικά οχήματα εποχής από τη δεκαετία του 1990 βρίσκονταν παραταγμένα δεξιά και αριστερά στους δρόμους, ενώ στην κεντρική πλατεία είχε στηθεί μια ολόκληρη γιορτή, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα που πρόκειται να μεταφερθεί στις οθόνες μας.

Ο νεαρός Harry Potter με τον Hedwig στο Hogwarts Express, όπως φαίνεται στο νέο trailer της ταινίας.
https://www.instagram.com/harrypotter/
Τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ποζάρουν μπροστά από ένα κυκλικό ασπρόμαυρο φόντο.
Το νέο καστ της επερχόμενης σειράς Harry Potter ποζάρει μαζί.

Η επιστροφή του Harry Potter στην τηλεοπτική εποχή

Αυτά τα πρώτα γυρίσματα στο Buckinghamshire επιβεβαιώνουν ότι το τεράστιο project για τη μεταφορά του Harry Potter στη μικρή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Η αφοσίωση της παραγωγής στη λεπτομέρεια, όπως η αναπαράσταση της δεκαετίας του 1990 με απόλυτη ακρίβεια, δείχνει την πρόθεση του HBO να δημιουργήσει μια σειρά που θα σεβαστεί το αυθεντικό πνεύμα των βιβλίων και θα προσφέρει στους τηλεθεατές μια μοναδική οπτική εμπειρία.

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