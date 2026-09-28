ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris

Από το «Please» και το «The Dog» μέχρι το «Gauze», το «Eyeliner» και το «Unstoppable», δείτε τις ταινίες που ξεχώρισαν στα διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2026

Με μια ματιά Η ταινία «Please» της Anna Mantzaris κέρδισε το μεγάλο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος του ANIMASYROS 2026.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε 280 ταινίες, 7 διαγωνιστικά τμήματα, 6 αφιερώματα και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες.

Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στις ταινίες «The Dog» (Ελληνικό Διαγωνιστικό) και «Gauze» (Φοιτητικό Διαγωνιστικό).

Το ANIMASYROS 2026, που εορτάζει τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, θα διεξαχθεί ξανά το 2027 με τιμώμενη χώρα το Βέλγιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πανηγυρική Τελετή Λήξης και η απονομή των Βραβείων του 19ου ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Την τελετή παρουσίασε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Ανεστοπούλου.

Η φετινή διοργάνωση τα είχε όλα: 7 γεμάτες μέρες, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο πρόγραμμα από ποτέ με 280 ταινίες – την αφρόκρεμα του παγκόσμιου ανιμέισον, κορυφαίους καλεσμένους απ’ όλο τον κόσμο, 7 διαγωνιστικά τμήματα,6 αφιερώματα (Ιρλανδία, Freedom 250 με κλασικές ταινίες της Disney, Royal College of Art, Λίβανος, Αρμενία, Νέες φωνές του γερμανικού ανιμέισον), το καθιερωμένο Διεθνές Πανόραμα, ταινίες ειδικά επιλεγμένες για παιδιά, πρωτότυπα εργαστήρια για όλους, δράσεις της Αγοράς, τόπου συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας με καλεσμένους περισσότερους από 100 επαγγελματίες από 20 χώρες, επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο που επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το ANIMASYROS αλλά και αγαπημένους φίλους του Φεστιβάλ που, κάθε Σεπτέμβριο εδώ και 19 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ίδρυση και την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, η Τελετή Λήξης του ANIMASYROS 2026 άνοιξε με ένα σύντομο απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση Θαλασσινή Πολιτεία του Νίκου Σφυρόερα, που παρουσιάστηκε από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου «Απόλλων».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσσος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγγος, η Πρέσβης της Νορβηγίας Harriet E. Berg, η Πρέσβης της Εσθονίας Piret Urb, η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος Maria Wadjinny και η Kerdi Oengo, παραγωγός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των European Animation Awards – Emile Awards.

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ANIMASYROS είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις που φέρνουν σε επαφή άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων με την τέχνη του ανιμέισον. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του ANIMASYROS 2026, πραγματοποιήθηκαν 8 εκπαιδευτικά εργαστήρια, στο πλαίσιο υλοποίησης του project FAN – Festival Animation Network συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας και του Culture Ireland, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα, του Ινστιτούτου Θερβάντες, του προγράμματος Acción Cultura Española, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Deree – The American College of Greece. Τα εργαστήρια για άτομα με αναπηρία πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σ. Λάτση. Όπως κάθε χρόνο, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Τελετής Λήξης ήταν η προβολή των ταινιών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των εργαστηρίων, που φέτος άντλησαν έμπνευση από την κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης, «200 χρόνια Ερμούπολη». Αμέσως μετά, εκπαιδευτές και συμμετέχοντες ανέβηκαν στη σκηνή εισπράττοντας ένα θερμό χειροκρότημα.

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε το κοινό όταν στη σκηνή προβλήθηκαν τα πορτρέτα των ωφελούμενων της ομάδας των ΚΑΠΗ Σύρου-Ερμούπολης, που απαθανάτισε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος φωτογράφος Frédéric Murarotto, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου «Κινούμενο Κολάζ». Ο Murarotto βρέθηκε στη Σύρο με αφορμή την παρουσίαση της προσωπικής του φωτογραφικής έκθεσης Je t’aime Syros, που διοργάνωσε το ANIMASYROS για τα «200 χρόνια Ερμούπολη».

Ακόμη, προβλήθηκε το video που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες του τριήμερου Animation Producer Workshop, ειδικά σχεδιασμένου για Έλληνες παραγωγούς και δημιουργούς, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Eli Beli Borrelli. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης του ANIMASYROS για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας κινουμένων σχεδίων. Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μια ολόκληρη σκηνή ταινίας μέσα από μια DIY προσέγγιση, μαθαίνοντας πώς οι προσεκτικά σχεδιασμένες δημιουργικές και τεχνικές επιλογές μπορούν να κάνουν εφικτά ακόμη και φιλόδοξα projects.

Τα Βραβεία

Το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος – ναυαρχίδας του Φεστιβάλ – απονεμήθηκε στην ταινία Please της Άννας Μάντζαρη, μια συμπαραγωγή Σερβίας, Γαλλίας, Τσεχίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας. «Χιουμοριστική, όμορφα εκτελεσμένη και με τέλειο timing. Οι χαρακτήρες είχαν έντονη προσωπικότητα στο ανιμέισον τους, στην προσπάθειά τους να βρουν την αγάπη σε έναν αποξενωμένο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κριτική επιτροπή. Το βραβείο συνοδεύτηκε από ένα tablet Kanvas Pro 19, προσφορά της εταιρείας HUION.

Στη συνέχεια, σειρά είχε το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος, θεσμοθετημένο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο €1.500. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία The Dog του Κωνσταντίνου Δέμη, «για την τεχνική της αδρότητα και το ισχυρό της μήνυμα: πόσο εύκολα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες μπορείς να χάσεις τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς σου και να οδηγηθείς στην αποκτήνωση».

Ακολούθησε η κατηγορία του Φοιτητικού Διαγωνιστικού τμήματος. Το βραβείο απέσπασε το Gauze, μια ταινία για την Παλαιστίνη που δημιούργησε μια ομάδα πέντε σπουδαστών της σχολής GOBELINS Paris, οι Noran Fikri Alezabi, Nicholas Arujah, Xinyue Ma, Yulin YUE και Xiaonan Zhou, «για τη συναισθηματική της ομορφιά και τη σπαρακτική της αφήγηση. Μια ιστορία που, δυστυχώς, θα μπορούσε να αφορά πάρα πολλά μέρη, αλλά αντιπροσωπεύει την ντροπιαστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στην καρδιά της παγκόσμιας επικαιρότητας». Οι νικητές έλαβαν ένα tablet Kanvas 16 (Gen 3) από την εταιρεία HUION.

Η τέχνη του ανιμέισον είναι πλέον παντού δίπλα μας, σε μουσικά βίντεο, διαφημίσεις, τηλεοπτικά επεισόδια και η κατηγορία Τηλεοπτικές και Κατά Παραγγελία Ταινίες τιμά τους επαγγελματίες του κλάδου. Το βραβείο της κατηγορίας απέσπασε το Saltwater της Eilidh Nicoll από τη Μεγάλη Βρετανία. «Η ταινία διέθετε εκπληκτικό ανιμέισον, με απίστευτο σχεδιασμό κόσμου και μια λεπτή ευαισθησία. Ο χώρος, ο χαρακτήρας και η εξέλιξη – κυριολεκτική και συναισθηματική – αποδόθηκαν χωρίς λόγια, αφήνοντάς μας έκπληκτους με το πώς τόσα πολλά συμπυκνώθηκαν σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε η κριτική επιτροπή.

To διαγωνιστικό τμήμα Animapride περιλαμβάνει ταινίες με LGBTQI+ περιεχόμενο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την queer έκφραση και την αποδοχή. Η κριτική επιτροπή απένειμε το βραβείο στην ταινία Eyeliner του Aisha Boujilouli. «Με την τρυφερή και οικεία ιστορία ενηλικίωσής της, η ταινία μας μετέφερε την ουσία της τρανς εμπειρίας. Συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνική χρήση του stop-motion animation με τους υπέροχους διαλόγους μεταξύ εφήβων, οι δημιουργοί της ταινίας ζωντάνεψαν μια κατάσταση που βιώνουν πολλοί νέοι και νέες της queer κοινότητας», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία K.ID.S απέσπασε το The Eagle and the Kinglet του Paul Jadoul από τη Τσεχία. «Μια ολοκληρωμένη ταινία που απευθύνεται στο σημερινό παιδικό κοινό με έναν συναρπαστικό, διασκεδαστικό τρόπο, ενώ παράλληλα περνάει το μήνυμά της μέσα από υπέροχο ανιμέισον, φανταστική κινηματογράφηση και εξαιρετική, ξεκάθαρη αφήγηση», ανέφερε σχετικά η κριτική επιτροπή.

Το κοινό είχε και φέτος ιδιαίτερη θέση στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και απένειμε το δικό του βραβείο στην ταινία που αγάπησε περισσότερο. Το Βραβείο Κοινού του ANIMASYROS 2026 κέρδισε η ταινία Unstoppable του Martin Lund, μια ανατρεπτική περιπέτεια γεμάτη χιούμορ και συναίσθημα.

Και φέτος, στο πλαίσιο της Αγοράς του ANIMASYROS, πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο Pitching Coaching Workshop, με εισηγητές τους animation industry experts Tünde Vollenbroek, Elliott Palmer και Viviane Vanfleteren, στο οποίο συμμετείχαν έξι projects σε ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν με τους εισηγητές για να διαμορφώσουν την κεντρική ταυτότητα των projects τους, να κατανοήσουν τις ανάγκες πιθανών συνεργατών και να προετοιμαστούν για την παρουσίασή τους στο καθιερωμένο Pitching Forum ενώπιον διεθνούς επιτροπής επαγγελματιών του ανιμέισον. Το Agora Pitching Forum υποστηρίζεται από τη SKY express, σταθερό χορηγό αερομεταφορών του Φεστιβάλ.

Το Βραβείο Agora Pitching Forum, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €1500 που προσφέρει η ΕΡΤ και ένα αεροπορικό εισιτήριο από τη SKY express, απονεμήθηκε στην Ευρυδίκη Παπαϊακώβου από την Κύπρο για το υπό ανάπτυξη έργο της Milk Skin. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε «από τη σαφή οπτική αποτύπωση και τον επαγγελματισμό της παρουσίασης, αλλά και από την ίδια την ιστορία, που φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που είναι ακατανόητο στο ευρύ κοινό αλλά σε όσους το βιώνουν μπορεί να προσφέρει ενθάρρυνση το να δουν τη δική τους εμπειρία να ζωντανεύει στην οθόνη». Ακόμη, ειδική μνεία απονεμήθηκε στο Daughters Of The Automatons του Παναγιώτη Αρβανιτάκη. Για τη βράβευση, στην Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, ενώ το βραβείο απένειμε η φετινή Ambassador της Αγοράς, η ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα.

Tο ANIMASYROS τίμησε τους ανθρώπους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης και τη στηρίζουν διαχρονικά με πάθος και αφοσίωση, με την απονομή του Βραβείου Καλύτερου Εθελοντή. Το βραβείο, που προσφέρθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τη Cepal Hellas, ανέδειξε τη σημασία της συμβολής των εθελοντών, αναγνωρίζοντας άτομα που αφιέρωσαν με συνέπεια και ενθουσιασμό το χρόνο και την ενέργειά τους στη φετινή διοργάνωση. Το βραβείο απονεμήθηκε στον εθελοντή Φίλιππο Κουτσουρέλη.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή των βραβευμένων ταινιών και τo καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ στο Pavone Syros, με μουσική που επέλεξε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Kosmos 93.6 Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

Διοργανωτές, συνεργάτες, δημιουργοί, εθελοντές και φίλοι του Φεστιβάλ ανανέωσαν το ραντεβού τους στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για τις 20 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2027 για να γιορτάσουν την επετειακή διοργάνωση των 20 χρόνων του ANIMASYROS, με τιμώμενη χώρα το Βέλγιο!

Το ANIMASYROS συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ως θεσμικός εταίρος, η SKY express ως επίσημος συνεργάτης αερομεταφορών, το Enterprise Greece ως υποστηρικτής της Αγοράς, η ΕΡΤ και η εταιρεία HUION ως χορηγοί βραβείων, η Βουλή των Ελλήνων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Στο ANIMASYROS 2026 πραγματοποιούνται επίσης δράσεις του προγράμματος FAN Festivals Animation Network που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA. Το ΑΝΙΜΑSYROS 2026 υποστηρίζεται ακόμη από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.

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