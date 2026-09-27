Cinema 27.09.2026

Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες

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Μέσα σε λίγες δεκαετίες, περάσαμε από τα ράφια γεμάτα ταινίες στις πλατφόρμες που μας δίνουν χιλιάδες επιλογές με ένα κλικ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η μετάβαση από τα DVDs στο streaming άλλαξε ριζικά την ψυχαγωγία, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους.
  • Οι αλγόριθμοι των πλατφορμών προτείνουν εξατομικευμένο περιεχόμενο, επηρεάζοντας τις επιλογές των χρηστών.
  • Το binge-watching, με την κυκλοφορία ολόκληρων σεζόν, έχει αλλάξει τον τρόπο κατανάλωσης σειρών.
  • Η ψυχαγωγία μετατράπηκε από ιδιοκτησία σε υπηρεσία πρόσβασης, με νέες προκλήσεις όπως η υπερπληθώρα επιλογών.
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Η σχέση μας με την ψυχαγωγία έχει αλλάξει περισσότερο από ποτέ. Κάποτε η επιλογή μιας ταινίας σήμαινε επίσκεψη σε ένα video club, αναζήτηση ανάμεσα σε δεκάδες DVD και επιστροφή του δίσκου μετά την προβολή. Σήμερα, μια ολόκληρη βιβλιοθήκη ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ βρίσκεται μέσα στο κινητό, την τηλεόραση ή τον υπολογιστή μας. Η μετάβαση από τα φυσικά μέσα στις streaming πλατφόρμες όπως το Netflix, δεν άλλαξε μόνο τον τρόπο που βλέπουμε περιεχόμενο, αλλά και τις συνήθειές μας, τον χρόνο που αφιερώνουμε στην ψυχαγωγία και τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε νέες παραγωγές.

Η εποχή του DVD και η «τελετουργία» της επιλογής

Ζευγάρι απολαμβάνει ταινίες για δύο στο σπίτι, ιδανική πρόταση για χαλάρωση αυτό το Σαββατοκύριακο.
Πηγή: Unsplash

Τα DVDs κυριάρχησαν για πολλά χρόνια, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σχέση με τις παλιότερες κασέτες VHS και τη δυνατότητα για επιπλέον περιεχόμενο, όπως σχολιασμούς, σκηνές που κόπηκαν και behind-the-scenes υλικό. Η επιλογή μιας ταινίας είχε όμως μια διαφορετική διαδικασία. Έπρεπε να αποφασίσεις τι θα νοικιάσεις ή θα αγοράσεις, κάτι που έκανε την εμπειρία πιο συνειδητή.

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Η άνοδος του διαδικτύου και των ψηφιακών υπηρεσιών όμως άλλαξε τα πάντα. Τα video clubs άρχισαν να εξαφανίζονται, καθώς οι χρήστες μπορούσαν πλέον να βρουν ταινίες online χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους.

Το streaming έφερε την άμεση πρόσβαση

Οι πλατφόρμες streaming άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε ψυχαγωγία, προσφέροντας κάτι που παλαιότερα έμοιαζε αδιανόητο: άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένεις να κυκλοφορήσει μια ταινία σε DVD, να επισκεφθείς ένα video club ή να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου στις ώρες προβολής της τηλεόρασης. Με ένα κινητό, ένα tablet ή μια smart TV, ολόκληρες βιβλιοθήκες περιεχομένου βρίσκονται διαθέσιμες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, είτε βρίσκεσαι στο σπίτι είτε ταξιδεύεις. Η ευκολία αυτή έχει κάνει την ψυχαγωγία πιο προσωπική, καθώς κάθε χρήστης επιλέγει τι θα δει, πότε θα το δει και σε ποια συσκευή, χωρίς περιορισμούς.

Οι αλγόριθμοι αποφασίζουν τι θα δούμε

Νεαρό ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί μπροστά από ένα κτίριο στην ταινία του Netflix My Oxford Year.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε το streaming είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτουμε νέο περιεχόμενο. Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν αλγορίθμους που αναλύουν τις συνήθειες θέασης, όπως τις ταινίες και τις σειρές που ολοκληρώνουμε, τα είδη που προτιμάμε, τις αναζητήσεις μας και τον χρόνο που αφιερώνουμε σε κάθε τίτλο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, δημιουργούν εξατομικευμένες προτάσεις, οι οποίες διαφέρουν από χρήστη σε χρήστη. Έτσι, αντί να ψάχνουμε μόνοι μας μέσα σε έναν τεράστιο κατάλογο, οι ίδιες οι πλατφόρμες μάς προτείνουν περιεχόμενο που θεωρούν ότι ταιριάζει στα ενδιαφέροντά μας. Αυτή η προσωποποιημένη εμπειρία έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε τι θα παρακολουθήσουμε, κάνοντας την αναζήτηση πιο εύκολη, αλλά επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις επιλογές που τελικά κάνουμε.

Το binge-watching άλλαξε τις σειρές

Παλαιότερα, οι θεατές περίμεναν μία εβδομάδα για το επόμενο επεισόδιο μιας σειράς. Με το streaming, ολόκληρες σεζόν κυκλοφορούν συχνά ταυτόχρονα, δημιουργώντας τη συνήθεια του συνεχόμενου binge-watching.Το binge-watching αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή που έφερε το streaming στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε σειρές. Ενώ παλαιότερα οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρόβαλλαν ένα επεισόδιο την εβδομάδα, δημιουργώντας αγωνία και συζητήσεις μέχρι την επόμενη προβολή, σήμερα οι περισσότερες πλατφόρμες διαθέτουν ολόκληρες σεζόν από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας τους. Αυτό έχει οδηγήσει εκατομμύρια θεατές στο να παρακολουθούν πολλά επεισόδια συνεχόμενα, συχνά ολοκληρώνοντας μια σειρά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ή ακόμη και σε μία μόνο ημέρα. Η πρακτική αυτή έχει αλλάξει όχι μόνο τις συνήθειες του κοινού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι ίδιες οι σειρές, καθώς οι παραγωγοί σχεδιάζουν πλέον επεισόδια που συνδέονται στενά μεταξύ τους και τελειώνουν με έντονα cliffhangers, ώστε ο θεατής να θέλει να πατήσει αμέσως το κουμπί του επόμενου επεισοδίου.

Από την κατοχή στην πρόσβαση

Χέρι που κρατά τηλεχειριστήριο μπροστά από τηλεόραση με το λογότυπο του Netflix.
Pexels

Η μετάβαση από τα DVD στο streaming άλλαξε όχι μόνο τον τρόπο που βλέπουμε ταινίες και σειρές, αλλά και τη σχέση μας με την έννοια της «ιδιοκτησίας». Στην εποχή των DVD, κάθε αγορά αποτελούσε μέρος μιας προσωπικής συλλογής που μπορούσες να κρατήσεις για πάντα, να δανείσεις σε φίλους ή να παρακολουθήσεις όποτε ήθελες, χωρίς να εξαρτάσαι από το διαδίκτυο ή κάποια συνδρομή. Σήμερα, το μοντέλο έχει αλλάξει πλήρως. Οι περισσότεροι χρήστες δεν αγοράζουν πλέον το ίδιο το περιεχόμενο, αλλά πληρώνουν για πρόσβαση σε τεράστιες ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι μια ταινία ή μια σειρά μπορεί να είναι διαθέσιμη σήμερα και να αποσυρθεί λίγους μήνες αργότερα, ανάλογα με τις συμφωνίες των πλατφορμών. Η ψυχαγωγία έχει μετατραπεί από κάτι που «ανήκει» στον θεατή σε μια υπηρεσία που νοικιάζει όσο διατηρεί ενεργή τη συνδρομή του.

Οι νέες προκλήσεις της εποχής

Παρότι το streaming έκανε την πρόσβαση στο περιεχόμενο πιο εύκολη από ποτέ, δημιούργησε και νέες προκλήσεις. Η τεράστια ποικιλία επιλογών οδηγεί συχνά στο λεγόμενο choice overload, δηλαδή στην αδυναμία λήψης απόφασης όταν υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αφιερώνουν 20 ή και 30 λεπτά κάνοντας scroll σε αμέτρητους τίτλους, χωρίς τελικά να επιλέξουν κάτι. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση ολοένα και περισσότερων streaming υπηρεσιών έχει διασπάσει το περιεχόμενο σε διαφορετικές πλατφόρμες. Μια αγαπημένη σειρά μπορεί να βρίσκεται σε μία υπηρεσία, μια δημοφιλής ταινία σε άλλη και ένας αθλητικός αγώνας σε μια τρίτη, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να αισθάνονται ότι χρειάζονται πολλές συνδρομές για να έχουν πρόσβαση σε όσα θέλουν να παρακολουθήσουν. Έτσι, ενώ οι επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ, η εμπειρία έχει γίνει ταυτόχρονα πιο σύνθετη και συχνά πιο ακριβή.

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DVD netflix streaming ταινίες
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