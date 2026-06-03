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Cinema 03.06.2026

«Πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα»: Η Lily Collins αποχαιρετά τη Μύκονο με τον πιο τρυφερό τρόπο

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Η τελευταία σεζόν του «Emily in Paris» ολοκληρώνεται, αλλά οι αναμνήσεις από τη χώρα μας φαίνεται πως άφησαν στη Lily Collins κάτι περισσότερο από όμορφες φωτογραφίες
Πόπη Βασιλείου

Η Lily Collins μπορεί να επέστρεψε στο Παρίσι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris», ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στις σκέψεις και τις αναμνήσεις της. Η δημοφιλής ηθοποιός, η οποία βρέθηκε στη Μύκονο το τελευταίο διάστημα για τις ανάγκες της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix, φρόντισε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμές που αποδεικνύουν ότι οι εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού δύσκολα ξεχνιούνται.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Λίγες ημέρες μετά το μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι που διοργανώθηκε στη Μύκονο για το τέλος των γυρισμάτων, η πρωταγωνίστρια της σειράς επέστρεψε στην καθημερινότητά της στη γαλλική πρωτεύουσα. Παρ’ όλα αυτά, η νέα της ανάρτηση στο Instagram μαρτυρά ότι το ταξίδι στην Ελλάδα εξακολουθεί να την συνοδεύει. Η Lily Collins δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες εμπνευσμένες από το κυκλαδίτικο τοπίο, γεμάτες καλοκαιρινά χρώματα, χαρακτηριστικές εικόνες του Αιγαίου και στιγμές που αποτύπωσαν την εμπειρία της στη χώρα μας. Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές της από κάθε γωνιά του κόσμου.

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Αυτό που τράβηξε ακόμη περισσότερο την προσοχή ήταν η λιτή αλλά ιδιαίτερα συναισθηματική λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της. «Πίσω στο Παρίσι, αλλά πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα…», έγραψε η ηθοποιός, εκφράζοντας με λίγες μόνο λέξεις τη σύνδεση που φαίνεται να ανέπτυξε με τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Δεν είναι η πρώτη φορά που διεθνείς προσωπικότητες εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την Ελλάδα, ωστόσο κάθε τέτοια αναφορά λειτουργεί ως μια ακόμη ισχυρή προβολή της ελληνικής ομορφιάς στο παγκόσμιο κοινό. Η Μύκονος, άλλωστε, αποτελεί διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο καλλιτέχνες, ηθοποιούς και προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας.

Όπως φαίνεται, μπορεί τα γυρίσματα να ολοκληρώθηκαν και η Lily Collins να βρίσκεται πλέον στο Παρίσι, όμως οι αναμνήσεις από τη Μύκονο εξακολουθούν να τη συνοδεύουν. Και αν κρίνει κανείς από τα λόγια της, η Ελλάδα δεν ήταν απλώς ένας ακόμη σταθμός στο επαγγελματικό της ταξίδι, αλλά μια εμπειρία που θα θυμάται για πολύ καιρό ακόμη.

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

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Emily in Paris Lily Collins ΜΥΚΟΝΟΣ
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