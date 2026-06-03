Ο Idris Elba στέφθηκε Ιππότης και η showbiz υποκλίνεται!

Σε μια λαμπρή τελετή στο Κάστρο του Windsor, ο Βασιλιάς Κάρολος απένειμε σημαντικές διακρίσεις σε διακεκριμένους καλλιτέχνες και αθλητές, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στις τέχνες, τον αθλητισμό και το φιλανθρωπικό έργο.

Ο γνωστός ηθοποιός Idris Elba, πρωταγωνιστής των επιτυχημένων σειρών The Wire και Luther, χρίστηκε ιππότης. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευσή του στην υποστήριξη των νέων, μια σχέση που ξεκίνησε από τα νεανικά του χρόνια όταν έλαβε υποτροφία από το King’s Trust, τον οργανισμό του οποίου το έργο αναμένεται να αναδείξει σε επερχόμενο ντοκιμαντέρ στο Netflix.

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Οι Ολυμπιονίκες Jayne Torvill και Christopher Dean, οι οποίοι καθήλωσαν το κοινό με το ιστορικό τους «Bolero» στους Ολυμπιακούς του 1984, έλαβαν τους ανώτατους τίτλους τιμής. Για το ζευγάρι, που ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από τους πάγους την περασμένη χρονιά, η βράβευση αυτή αποτελεί το ιδανικό επιστέγασμα μιας εμβληματικής καριέρας.

Η καταξιωμένη ηθοποιός και κωμικός Meera Syal έλαβε τον τίτλο της Dame για την πολυετή συνεισφορά της στη λογοτεχνία, το δράμα και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η ίδια έχει διακριθεί ιδιαίτερα για το έργο της στην υποστήριξη ασθενών με Αλτσχάιμερ, αποτελώντας ενεργό πρεσβευτή της Alzheimer’s Society.

Ο Paul Elliott, αγαπημένος στο βρετανικό κοινό ως «Paul Chuckle» από την επιτυχημένη σειρά ChuckleVision, τιμήθηκε με τον τίτλο του μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η διάκριση αναγνωρίζει το σημαντικό φιλανθρωπικό του έργο, με έμφαση στη στήριξη που παρέχει στον οργανισμό Marie Curie, ο οποίος στάθηκε δίπλα στον αδελφό του κατά το τέλος της ζωής του.