Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 03.06.2026

Ο Idris Elba στέφθηκε Ιππότης και η showbiz υποκλίνεται!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Βασιλιάς Κάρολος τίμησε τον Idris Elba, τους θρυλικούς Torvill & Dean και άλλες προσωπικότητες στο Κάστρο του Windsor
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια λαμπρή τελετή στο Κάστρο του Windsor, ο Βασιλιάς Κάρολος απένειμε σημαντικές διακρίσεις σε διακεκριμένους καλλιτέχνες και αθλητές, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στις τέχνες, τον αθλητισμό και το φιλανθρωπικό έργο.

idris_elba
https://www.instagram.com/idriselba/?hl=el

Ο γνωστός ηθοποιός Idris Elba, πρωταγωνιστής των επιτυχημένων σειρών The Wire και Luther, χρίστηκε ιππότης. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευσή του στην υποστήριξη των νέων, μια σχέση που ξεκίνησε από τα νεανικά του χρόνια όταν έλαβε υποτροφία από το King’s Trust, τον οργανισμό του οποίου το έργο αναμένεται να αναδείξει σε επερχόμενο ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Το κτήμα των 150 στρεμμάτων του Will Smith – Τα πολυτελή resorts μοιάζουν μικρά μπροστά της

Οι Ολυμπιονίκες Jayne Torvill και Christopher Dean, οι οποίοι καθήλωσαν το κοινό με το ιστορικό τους «Bolero» στους Ολυμπιακούς του 1984, έλαβαν τους ανώτατους τίτλους τιμής. Για το ζευγάρι, που ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από τους πάγους την περασμένη χρονιά, η βράβευση αυτή αποτελεί το ιδανικό επιστέγασμα μιας εμβληματικής καριέρας.

Η καταξιωμένη ηθοποιός και κωμικός Meera Syal έλαβε τον τίτλο της Dame για την πολυετή συνεισφορά της στη λογοτεχνία, το δράμα και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η ίδια έχει διακριθεί ιδιαίτερα για το έργο της στην υποστήριξη ασθενών με Αλτσχάιμερ, αποτελώντας ενεργό πρεσβευτή της Alzheimer’s Society.

idris_elba
https://www.instagram.com/idriselba/?hl=el

Ο Paul Elliott, αγαπημένος στο βρετανικό κοινό ως «Paul Chuckle» από την επιτυχημένη σειρά ChuckleVision, τιμήθηκε με τον τίτλο του μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η διάκριση αναγνωρίζει το σημαντικό φιλανθρωπικό του έργο, με έμφαση στη στήριξη που παρέχει στον οργανισμό Marie Curie, ο οποίος στάθηκε δίπλα στον αδελφό του κατά το τέλος της ζωής του.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Idris Elba Βασιλιάς Κάρολος Ιππότης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα»: Η Lily Collins αποχαιρετά τη Μύκονο με τον πιο τρυφερό τρόπο

«Πάντα θα έχουμε μέσα μας την Ελλάδα»: Η Lily Collins αποχαιρετά τη Μύκονο με τον πιο τρυφερό τρόπο

03.06.2026
Επόμενο
Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet

Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet

03.06.2026

Δες επίσης

Ο David Beckham στο Hollywood Walk of Fame – Το όνομά του δίπλα στους μεγαλύτερους θρύλους
Celeb News

Ο David Beckham στο Hollywood Walk of Fame – Το όνομά του δίπλα στους μεγαλύτερους θρύλους

03.06.2026
Hailey Bieber: Αυτή είναι η κρυφή σημασία πίσω από το νέο της τατουάζ
Celeb News

Hailey Bieber: Αυτή είναι η κρυφή σημασία πίσω από το νέο της τατουάζ

03.06.2026
Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet
Celeb News

Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet

03.06.2026
Το κτήμα των 150 στρεμμάτων του Will Smith – Τα πολυτελή resorts μοιάζουν μικρά μπροστά της
Celeb News

Το κτήμα των 150 στρεμμάτων του Will Smith – Τα πολυτελή resorts μοιάζουν μικρά μπροστά της

03.06.2026
Moët & Chandon x Pharrell: Eπιστρέφει το Ice Impérial με καμπάνια στο Saint-Tropez και νέο minimal design
Celeb News

Moët & Chandon x Pharrell: Eπιστρέφει το Ice Impérial με καμπάνια στο Saint-Tropez και νέο minimal design

02.06.2026
Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour
Celeb News

Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour

02.06.2026
Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps
Celeb News

Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps

02.06.2026
«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event
Celeb News

«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event

02.06.2026
Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan
Celeb News

Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας