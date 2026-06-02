Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 02.06.2026

«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event

Η συμμετοχή του Robbie Williams στο Soccer Aid for UNICEF έγινε σημείο αναφοράς της διοργάνωσης, προσθέτοντας μουσική ένταση σε έναν καλό σκοπό
Πόπη Βασιλείου

Η διοργάνωση Soccer Aid for UNICEF συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού, με τον Robbie Williams να ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά, όχι μόνο ως καλλιτέχνης αλλά και ως ένας από τους βασικούς εμπνευστές και συνιδρυτές του θεσμού. Το event, που συνδυάζει ψυχαγωγία και φιλανθρωπικό σκοπό, έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο τη συγκέντρωση σημαντικών πόρων για τη UNICEF και τα παιδιά που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο.

Ο Robbie Williams δεν έχει έναν απλό ρόλο στο Soccer Aid for UNICEF, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Ως εμπνευστής και συνιδρυτής του θεσμού, ο ρόλος του όλα αυτά τα χρόνια δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο ή στη σκηνή, αλλά επεκτείνεται στη συνολική καθοδήγηση, στη δημιουργία ομάδων, στην υποστήριξη της παραγωγής και φυσικά στη συνεχή προσπάθεια να μετατραπεί η διοργάνωση σε ένα παγκόσμιο φιλανθρωπικό γεγονός που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατομμύρια λίρες για καλό σκοπό. Αυτή η πολυεπίπεδη παρουσία του είναι και ο λόγος που η συμμετοχή του κάθε χρονιά έχει ξεχωριστή βαρύτητα.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο Robbie Williams ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι «Feel», χαρίζοντας μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς. Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού δεν ήταν τυχαία, καθώς το «Feel» αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια της καριέρας του, με έντονο συναισθηματικό φορτίο που ταίριαξε απόλυτα με τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του Soccer Aid for UNICEF.

Η στιγμή αυτή λειτούργησε ως ένα από τα highlights της διοργάνωσης, όχι μέσα από μια εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή, αλλά μέσα από την απλότητα και τη δύναμη της ερμηνείας. Ο Robbie Williams, έχοντας στο επίκεντρο τον σκοπό της βραδιάς, έδωσε στο κοινό μια πιο ανθρώπινη και ουσιαστική διάσταση του event, συνδέοντας τη μουσική με το μήνυμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το Soccer Aid for UNICEF έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που ξεπερνά τα όρια ενός απλού celebrity charity match. Συνδυάζει ποδόσφαιρο, μουσική και παγκόσμια προβολή, δημιουργώντας μια διοργάνωση που κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια θεατές και συμμετέχοντες. Η συμβολή του Robbie Williams είναι καθοριστική, καθώς από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του θεσμού μέχρι σήμερα παραμένει κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία του.

Χάρη στη στήριξη του κοινού, των καλλιτεχνών και όλων όσοι συμμετείχαν στο Soccer Aid for UNICEF 2026, συγκεντρώθηκε το εντυπωσιακό ποσό των £16,462,353, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τη διοργάνωση. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμό, αλλά μεταφράζεται σε ουσιαστική βοήθεια για παιδιά σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας το έργο της UNICEF και συνεχίζοντας μια παγκόσμια προσπάθεια που κάθε χρόνο μεγαλώνει και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη απήχηση.

Robbie Williams Soccer Aid for UNICEF
Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

Έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών – Η πορεία του από την τηλεόραση μέχρι τη Βουλή

Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan
