Έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών – Η πορεία του από την τηλεόραση μέχρι τη Βουλή

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πολυδιάστατη πορεία στην τηλεόραση και την πολιτική

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω του μια πολυσχιδή πορεία που συνδύασε την τηλεόραση, τη δημοσιογραφία και την πολιτική. Η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για έναν άνθρωπο που βρέθηκε για δεκαετίες στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής, μέσα από διαφορετικούς αλλά εξίσου σημαντικούς ρόλους.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από την τηλεόραση, όταν το 1976 ανέλαβε την παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής της ΕΡΤ «Κάθε μεσημέρι», μια περίοδος που σηματοδότησε την είσοδό του στον χώρο της τηλεοπτικής ενημέρωσης. Λίγο αργότερα η πορεία του διακόπηκε προσωρινά λόγω της στρατιωτικής του θητείας, με την εκπομπή να συνεχίζεται με άλλους παρουσιαστές έως και τον τερματισμό της το 1979.

Στη συνέχεια, ο Νάσος Αθανασίου συνέχισε τη δημοσιογραφική του πορεία μέσα από σημαντικά τηλεοπτικά projects, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με την ΕΤ1, όπου συμμετείχε σε ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές μαζί με γνωστούς δημοσιογράφους της εποχής. Αργότερα βρέθηκε και στο Mega Channel, όπου παρουσίασε ενημερωτική εκπομπή και καθιερώθηκε ως ένα από τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του πορεία, ο Νάσος Αθανασίου δραστηριοποιήθηκε ενεργά και στην πολιτική ζωή της χώρας. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο για την Ελλάδα. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συνεχίζοντας τη συμμετοχή του στο πολιτικό σκηνικό μέσα από το Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό του κόμματος.

Η απώλειά του αφήνει πίσω μια διαδρομή που συνδύασε την ενημέρωση με την πολιτική δράση, δημιουργώντας ένα προφίλ που σημάδεψε τόσο την τηλεοπτική ιστορία όσο και τη σύγχρονη πολιτική σκηνή της χώρας.

