Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

Η Στέλλα Καλλή συνεργάζεται με την Panik Records και παρουσιάζει μια ανανεωμένη, εκρηκτική εκδοχή της επιτυχίας της «Υπεύθυνοι Είμαστε»

Η Στέλλα Καλλή επιστρέφει στη δισκογραφία και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία μέσα από τη συνεργασία της με την Panik Records, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη, «εκρηκτική» εκδοχή της μεγάλης της επιτυχίας «Υπεύθυνοι Είμαστε».

Το «Υπεύθυνοι Είμαστε», σε μουσική και στίχους από τον hitmaker Φοίβο, πρωτοκυκλοφόρησε το 2014 και αμέσως αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια εκείνης της χρονιάς, ενώ παραμένει διαχρονικά αγαπημένο του κοινού και σημείο αναφοράς στη δισκογραφία της Στέλλας Καλλή.

Τώρα, το «Υπεύθυνοι Είμαστε» έρχεται να ξεσηκώσει ξανά, με νέα ενορχηστρωτική ματιά από τον Παναγιώτη Μπρακούλια, σε μία version με σύγχρονη αισθητική, ακόμα πιο ανεβαστικό ήχο και την αυθεντική κι εξαιρετική φωνή της Στέλλας Καλλή.

Το «Υπεύθυνοι Είμαστε (version 2026)» είναι διαθέσιμο σε όλες τις streaming υπηρεσίες και το YouTube, έτοιμο να γίνει ένα από τα πιο δυνατά soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

Στο μεταξύ, η Στέλλα Καλλή συνεχίζει να «μαγεύει» το κοινό κάνοντας live εμφανίσεις ανά την Ελλάδα που γίνονται κάθε φορά sold out, ενώ από το Σάββατο 6 Ιουνίου αρχίζουν οι εμφανίσεις της στην Πάτρα (κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στο «Χάραμα»).

Βρείτε το «Υπεύθυνοι Είμαστε (version 2026)» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ipefthini-imaste