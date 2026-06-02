Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.06.2026

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανοίγει την καρδιά της για τις προκλήσεις της μητρότητας, την αυτοκριτική μετά τη Eurovision και την ανατρεπτική συνεργασία στα Mad VMA
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πλαίσιο του Mad VMA26 – The Vidcast από την ΔΕΗ, η Ανδρομάχη παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Αθηνά Κλήμη, ανοίγοντας την καρδιά της για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα που καλείται να συνδυάσει την απαιτητική καριέρα μιας καλλιτέχνιδας με τον ρόλο της μητέρας. Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τη συνεχή εσωτερική σύγκρουση που βιώνει ανάμεσα στις δύο μεγάλες αγάπες της ζωής της, αναλύοντας το ψυχολογικό βάρος που συνοδεύει αυτόν τον δυϊσμό.

Όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε: «Όταν γίνεσαι γονιός υπάρχει πάντα αυτό το φεύγω από το σπίτι για να πάω στη δουλειά μου και νιώθω τύψεις για το παιδί. Όταν είμαι με το παιδί στο σπίτι νιώθω πάλι τύψεις γιατί θα μπορούσα να είμαι σε κάποιο στούντιο και να γράψω μουσική. Το ένα σαμποτάρει το άλλο και το λέω μέσα σε πολλά εισαγωγικά το ρήμα “σαμποτάρει”. Αυτό είναι η ζωή. Όσες παραπάνω ευθύνες έρχονται και τόσο περισσότερο πρέπει να μοιράζεις την ενέργειά σου».

Ο FY στο MAD VMA Vidcast 2026: «Την πρώτη φορά που ήρθα στα βραβεία ένιωσα ότι μπήκα στη showbiz»

Η διαδρομή μετά τη Eurovision

Σε μια στιγμή ιδιαίτερης συναισθηματικής φόρτισης, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε στην εμπειρία της στη Eurovision, η οποία, παρά τη λάμψη της, άφησε πίσω της μια πικρή γεύση και την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι, λόγω της στεναχώριας που ένιωσε τότε για το τελικό αποτέλεσμα, τείνει να αποστασιοποιείται από εκείνη τη στιγμή, θεωρώντας την κάτι πολύ μακρινό. Η εσωτερική της διεργασία ήταν έντονη, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί την απογοήτευση και να αποδείξει εκ νέου την αξία της, ξεπερνώντας το αρνητικό αποτύπωμα που πίστευε ότι είχε αφήσει.

Η Ανδρομάχη ποζάρει με το νέο της τραγούδι «Σούσουρο» να κυκλοφορεί, φορώντας ένα εντυπωσιακό, λαμπερό φόρεμα.
Εξηγώντας αυτή την ψυχολογική πίεση, η ίδια ανέφερε: «Το ξεχνάω ότι είχα πάει στη Eurovision. Ίσως μου φαίνεται πιο μακρινό επειδή είχα στεναχωρεθεί. Τότε ένιωσα ότι βρέθηκα ξανά στο μηδέν. Ένιωσα ότι έπρεπε να χτίσω πάλι από το μηδέν. Το λέω αυτό γιατί δουλεύεις με τον εαυτό σου, με τη φωνή σου για να είσαι καλός στη δουλειά σου και επειδή τότε δεν ήρθε καλά το αποτέλεσμα, μιλάω καθαρά για την απόδοση, έλεγα: “Άντε να αποδείξεις τώρα ότι είσαι πολύ καλύτερη από αυτό που άκουσε ο κόσμος”. Είχα στεναχωρηθεί πολύ γιατί ένιωσα ότι είχα σαμποτάρει τον εαυτό μου. Οπότε ένιωσα πάλι ότι χτίζω από το μηδέν».

Η ανυπομονησία για τα Mad VMA 26 και η επικείμενη συνεργασία-έκπληξη

Κοιτάζοντας το μέλλον και την επερχόμενη εμφάνισή της στη σκηνή των Mad Video Music Awards για δεύτερη συνεχή φορά, η διάθεση της Ανδρομάχης αλλάζει, καθώς η ενέργεια της προετοιμασίας υπερισχύει των παλαιότερων δυσκολιών. Με εμφανή ενθουσιασμό, υποσχέθηκε στους θαυμαστές της μια σκηνική παρουσία που θα συζητηθεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι δεν θα βρεθεί μόνη της στη σκηνή, αλλά θα συνοδεύεται από έναν συνεργάτη που θα αποτελέσει έκπληξη για το κοινό. Δείχνοντας την ετοιμότητά της για το μεγάλο μουσικό γεγονός, η Ανδρομάχη δήλωσε: «Θα έχω τζέρτζελο σίγουρα, θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο. Δεν θα είμαι μόνη, θα είναι συνεργασία έκπληξη».

Η συνέντευξη προβλήθηκε ως προπομπός του πλήρους επεισοδίου, το οποίο οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Mad TV την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 19:00.


MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ανδρομάχη
Ο A$AP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

02.06.2026

02.06.2026
«Emily in Paris»: Η άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση της Ashley Park από τα γυρίσματα στη Μύκονο

02.06.2026

02.06.2026

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

02.06.2026

O Akylas για τα MAD VMA 2026: «Αυτό που θα δείτε στη σκηνή είναι μια πρώτη γεύση από το tour μου»

02.06.2026

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

02.06.2026

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

02.06.2026

Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps

02.06.2026

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

02.06.2026

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

02.06.2026

