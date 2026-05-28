Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 28.05.2026

«Θα τον στηρίζω πάντα»: Η τρυφερή εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στο MAD VMA Vidcast 2026 από την ΔΕΗ για τη μητρότητα και για τον μικρό Ερμή με εξομολογητική διάθεση
Ειρήνη Στόφυλα

Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026 από την ΔΕΗ ήταν από εκείνες τις στιγμές που θυμίζουν γιατί η pop queen του ελληνικού πενταγράμμου παραμένει τόσο αγαπητή. Σε μια άνετη, σχεδόν… παρεΐστικη κουβέντα με τη Κόνυ Μεταξά, η καλλιτέχνιδα άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη μητρότητα, τη μουσική και φυσικά τον μικρό Ερμή.

Οι δύο τους αντάλλαξαν χιούμορ, αλήθειες και μικρές, γλυκές εξομολογήσεις που αποκάλυψαν πλευρές της Ελένης που σπάνια βλέπουμε δημόσια. Η συζήτηση κυλούσε με μια ειλικρίνεια που έκανε τον θεατή να νιώθει μέρος της παρέας, ενώ οι προσωπικές στιγμές της καλλιτέχνιδας έλαμπαν μέσα από κάθε λέξη της.

Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»

Στο πιο συγκινητικό κομμάτι της συνέντευξης, η Ελένη μίλησε για τη σχέση του γιου της με τη μουσική και κυρίως με τα δικά της τραγούδια. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βαζω στον Ερμη τα τραγουδια μου, πριν βγουν. Ειναι πολυ μικρος. Δεν καταλαβαινει. Ξερει ομως να αναγνωριζει τα τραγουδια μου και λεει «αυτο το τραγουδι το τραγουδα η μαμα»». Μάλιστα αποκάλυψε μια τρυφερή στιγμή, όταν ο μικρός πήγε σε κατάστημα με παιχνίδια μαζί με τον μπαμπά του και επέστρεψε ενθουσιασμένος λέγοντας «μπαμπα, η μαμα», αφού έπαιζε το «Καραμελα». Όπως εξήγησε, ο μικρός δεν δείχνει ιδιαίτερη κλίση στα καλλιτεχνικά: «Γενικα θελει να παιζει μπαλα, δεν ειναι πολυ του καλλιτεχνικου νομιζω».

Η Ελένη, όμως, δεν σταματά εκεί, μιλά και για το τι θα ήθελε εκείνη για το μέλλον του. Με απόλυτη ειλικρίνεια δήλωσε: «Εγω θα ηθελα να γινει αθλητης και ας μην ειναι ο καλυτερος. Θα ηθελα να ασχοληθει με τον αθλητισμο για την πειθαρχια του, γιατι θα του κανει καλο αλλα οτι και να κανει, στο τελος της ημερας, αν του αρεσει αυτο που θελει να κανει εγω θα τον στηρίζω». Η σταθερότητα και η αγάπη που κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση δείχνουν πόσο συνειδητοποιημένη είναι ως μητέρα. Και βέβαια με απόλυτο ρεαλισμό συμπλήρωσε: «Αλλα αν δεν εχει ταλεντο, θα προσπαθησω να του πω με αγαπη «οχι»».

Η Ελένη Φουρέιρα σε καλοκαιρινές διακοπές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους.
Η συνέντευξη αυτή, γεμάτη αλήθεια, τρυφερότητα και χιούμορ, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι πίσω από τη λαμπερή εικόνα της Ελένης υπάρχει μια γυναίκα γειωμένη, ειλικρινής και βαθιά αφοσιωμένη στη μητρότητα. Με μια καριέρα που συνεχίζει να λάμπει, η ίδια καταφέρνει να διατηρεί το πιο σημαντικό της κέντρο: την οικογένειά της. Και μέσα από όσα μοιράστηκε στο Vidcast, έδειξε πως δεν έχει μόνο επιτυχίες στη μουσική αλλά και στη ζωή.

MAD VMA Vidcast 2026 από την ΔΕΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ Κόνι Μεταξά
Η Lily Collins στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου λίγο πριν το φινάλε του «Emily in Paris»

Dara: Το «Bangaranga» έγραψε ιστορία μπαίνοντας στο Billboard Global 200

