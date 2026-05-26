Το «MAD VMA The Vidcast» κάνει πρεμιέρα με τους Superhosts των βραβείων και την Ελένη Φουρέιρα

Τα Vidcasts των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κάνουν πρεμιέρα Τρίτη 26 Μαΐου με την Ελένη Φουρέιρα και την Konnie Metaxa

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ανεβάζουν ρυθμό και παρουσιάζουν φέτος, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του μεγαλύτερου ελληνικού μουσικού θεσμού, το MAD VMA The Vidcast, ένα νέο video format που φέρνει το κοινό πιο κοντά στους καλλιτέχνες, στους Superhosts και στο κλίμα των φετινών βραβείων.

Μετά τις επιτυχημένες εκπομπές και τα special shows των προηγούμενων ετών, το Mad συστήνει ένα ανανεωμένο περιεχόμενο, σχεδιασμένο για να αναδείξει μια πιο άμεση, αυθόρμητη και προσωπική πλευρά της μουσικής σκηνής.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 19:00, οι Superhosts των MAD VMA 2026 υποδέχονται αγαπημένους καλλιτέχνες σε απολαυστικές συζητήσεις με διάρκεια περίπου 40 λεπτών, γύρω από τα επαγγελματικά τους νέα, τις συνεργασίες, τη δημιουργική τους πορεία, αλλά και πιο προσωπικές στιγμές.

Το MAD VMA The Vidcast δίνει στους καλλιτέχνες τον χώρο να μιλήσουν διαφορετικά, πιο αυθόρμητα και πιο χαλαρά, φέρνοντας το κοινό ένα βήμα πιο κοντά στην ενέργεια των φετινών βραβείων.

Η πρεμιέρα πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου στις 19:00, με την Ελένη Φουρέιρα σε μια συζήτηση με την Konnie Metaxa, ενώ την Πέμπτη 28 Μαΐου ο FY συναντά την Αλεξία Κεφαλά / Upinthehype.

Τα πρώτα vidcast που έχουν προγραμματιστεί είναι:

-ΤΡΙΤΗ 26/ 5

Konnie – Ελένη Φουρέιρα

-ΠΕΜΠΤΗ 28/5

Αλεξία – FY

-ΤΡΙΤΗ 2/6

Αθηνά Κλήμη-Ανδρομάχη

-ΠΕΜΠΤΗ 4/6

Dr Chris -Lila

-ΤΡΙΤΗ 9/6

Μαριάννα -Ακύλας

-ΠΕΜΠΤΗ 11/6

Davos -Marseaux

-ΤΡΙΤΗ 16/6

Κonnie -Μαρίνα Σπανού

Το MAD VMA The Vidcast θα υποδεχθεί επίσης τη Μαρίνα Σπανού με την Konnie Metaxa, τη Marseaux με τον Γιώργο Ντάβο και τον Akylas με τη Marianna GRFLD.

Τα vidcast θα προβάλλονται πρώτα στο Mad TV και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμα και στο Mad YouTube, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να τα απολαύσει όποτε θέλει.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL από την ΔΕΗ:

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Γήπεδο Tae Kwon Do, με την ΔΕΗ για 6η συνεχή χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό του θεσμού, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως το απόλυτο pop culture μουσικό event της χρονιάς.

Παράλληλα, το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, μεταφέροντας τον παλμό των βραβείων σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και festival διάθεση.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθούν για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA.

Η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr και η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ συνεχίζεται, με τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια να βρίσκονται στο mad.gr

Σχετικά με την ΔΕΗ

