Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 26.05.2026

Το «MAD VMA The Vidcast» κάνει πρεμιέρα με τους Superhosts των βραβείων και την Ελένη Φουρέιρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα Vidcasts των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κάνουν πρεμιέρα Τρίτη 26 Μαΐου με την Ελένη Φουρέιρα και την Konnie Metaxa
Mad.gr

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ανεβάζουν ρυθμό και παρουσιάζουν φέτος, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του μεγαλύτερου ελληνικού μουσικού θεσμού, το MAD VMA The Vidcast, ένα νέο video format που φέρνει το κοινό πιο κοντά στους καλλιτέχνες, στους Superhosts και στο κλίμα των φετινών βραβείων.

Μετά τις επιτυχημένες εκπομπές και τα special shows των προηγούμενων ετών, το Mad συστήνει ένα ανανεωμένο περιεχόμενο, σχεδιασμένο για να αναδείξει μια πιο άμεση, αυθόρμητη και προσωπική πλευρά της μουσικής σκηνής.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 19:00, οι Superhosts των MAD VMA 2026 υποδέχονται αγαπημένους καλλιτέχνες σε απολαυστικές συζητήσεις με διάρκεια περίπου 40 λεπτών, γύρω από τα επαγγελματικά τους νέα, τις συνεργασίες, τη δημιουργική τους πορεία, αλλά και πιο προσωπικές στιγμές.

Το MAD VMA The Vidcast δίνει στους καλλιτέχνες τον χώρο να μιλήσουν διαφορετικά, πιο αυθόρμητα και πιο χαλαρά, φέρνοντας το κοινό ένα βήμα πιο κοντά στην ενέργεια των φετινών βραβείων.

Η πρεμιέρα πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου στις 19:00, με την Ελένη Φουρέιρα σε μια συζήτηση με την Konnie Metaxa, ενώ την Πέμπτη 28 Μαΐου ο FY συναντά την Αλεξία Κεφαλά / Upinthehype.

Τα πρώτα vidcast που έχουν προγραμματιστεί είναι:

-ΤΡΙΤΗ 26/ 5

Konnie – Ελένη Φουρέιρα

-ΠΕΜΠΤΗ 28/5

Αλεξία – FY

-ΤΡΙΤΗ 2/6

Αθηνά Κλήμη-Ανδρομάχη

-ΠΕΜΠΤΗ 4/6

Dr Chris -Lila

-ΤΡΙΤΗ 9/6

Μαριάννα -Ακύλας

-ΠΕΜΠΤΗ 11/6

Davos -Marseaux

-ΤΡΙΤΗ 16/6

Κonnie -Μαρίνα Σπανού

 

Το MAD VMA The Vidcast θα υποδεχθεί επίσης τη Μαρίνα Σπανού με την Konnie Metaxa, τη Marseaux με τον Γιώργο Ντάβο και τον Akylas με τη Marianna GRFLD.

Τα vidcast θα προβάλλονται πρώτα στο Mad TV και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμα και στο Mad YouTube, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να τα απολαύσει όποτε θέλει.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ:
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL από την ΔΕΗ:
Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

#MadVMA #MadVMA26

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Γήπεδο Tae Kwon Do, με την ΔΕΗ για 6η συνεχή χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό του θεσμού, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως το απόλυτο pop culture μουσικό event της χρονιάς.

Παράλληλα, το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, μεταφέροντας τον παλμό των βραβείων σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και festival διάθεση.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθούν για 7η  χρονιά αποκλειστικά στο MEGA.

Η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr  και η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ συνεχίζεται, με τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια να βρίσκονται στο mad.gr

 

Σχετικά με την ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη.

ppcgroup.com

Mad VMA 2026: Ποιος θα κερδίσει το «Τραγούδι της Χρονιάς Digital»;

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Konnie Metaxa Mad Video Muisc Awards MAD VMA 2026 MAD VMA The Vidcast ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σοφία Καρβέλα: Η αποκάλυψη για το styling business της – Πόσα χρεώνει για μία ώρα βιντεοκλήσης;

Σοφία Καρβέλα: Η αποκάλυψη για το styling business της – Πόσα χρεώνει για μία ώρα βιντεοκλήσης;

26.05.2026
Επόμενο
Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

26.05.2026

Δες επίσης

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok
Social & Tech

Πώς ένα AI τραγούδι κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό TikTok

27.05.2026
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
MAD VMA 2017: Όταν η ερωτική ατμόσφαιρα του Αντώνη Ρέμου ενώθηκε με την pop ενέργεια της Demy
Mad Events

MAD VMA 2017: Όταν η ερωτική ατμόσφαιρα του Αντώνη Ρέμου ενώθηκε με την pop ενέργεια της Demy

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του
Social & Tech

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

27.05.2026
Melisses – Courtney στα MAD VMA 2014: Το mashup «Ένα» και «Earth Song» που απογείωσε τη βραδιά
Mad Events

Melisses – Courtney στα MAD VMA 2014: Το mashup «Ένα» και «Earth Song» που απογείωσε τη βραδιά

27.05.2026
«Summer personality test»: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 περνάνε από το πιο fun καλοκαιρινό τεστ προσωπικότητας!
MAD RADIO 106.2

«Summer personality test»: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 περνάνε από το πιο fun καλοκαιρινό τεστ προσωπικότητας!

27.05.2026
Mad Video Music Awards 2026: Η μάχη για το «Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό» κορυφώνεται
MAD VMA 2026

Mad Video Music Awards 2026: Η μάχη για το «Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό» κορυφώνεται

27.05.2026
Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»
MAD VMA 2026

Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»

26.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή