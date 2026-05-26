Mad VMA 2026: Ποιος θα κερδίσει το «Τραγούδι της Χρονιάς Digital»;

Η παλμός των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ χτυπά δυνατά και η κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» αποτελεί αναμφίβολα τον καθρέπτη της εποχής μας. Σε έναν κόσμο που κινείται με την ταχύτητα των trends, η κατηγορία αυτή αναδεικνύει τις επιτυχίες που κατέκτησαν τις ψηφιακές πλατφόρμες, έγιναν viral στα social media και κυριάρχησαν στα playlists της νέας γενιάς. Με τη ΔΕΗ να στηρίζει για 6η χρονιά τον πιο εμβληματικό μουσικό θεσμό, το Κλειστό του Tae Kwon Do ετοιμάζεται στις 17 Ιουνίου να υποδεχθεί τα tracks που μετέτρεψαν κάθε scroll σε ένα ατέλειωτο μουσικό ταξίδι.

Εδώ, οι αριθμοί και τα streams λένε την αλήθεια. Η μάχη για το βραβείο προβλέπεται σκληρή, καθώς τα κορυφαία ονόματα της εγχώριας σκηνής κονταροχτυπιούνται με singles που «έπαιξαν» δυνατά στις οθόνες των κινητών μας και καθόρισαν τον ήχο του internet. Ποιο τραγούδι κατάφερε να συγκεντρώσει τα περισσότερα views και digital engagement; Ας ρίξουμε μια ματιά στους υποψήφιους που κατάφεραν να μετατρέψουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα σε μια μοναδική διάκριση, καθώς και στο πού μπορείτε να τους απολαύσετε live αυτό το καλοκαίρι.

Xiliometra – Apon

Το τραγούδι «Xiliometra» του Apon κυκλοφόρησε επίσημα στις 27 Ιανουαρίου 2024, αποτελώντας μία από τις πιο δυναμικές και αγαπημένες κυκλοφορίες του καλλιτέχνη. Το κομμάτι έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στις ψηφιακές πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας πάνω από 11 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο music video στο YouTube μετρά αντίστοιχα εντυπωσιακή απήχηση, ξεπερνώντας τα 13 εκατομμύρια προβολές. Η σταθερή του παρουσία στις κορυφαίες λίστες αναπαραγωγής αποδεικνύει ότι το «Χιλιόμετρα» αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά hits της χρονιάς, έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού.

Αυτή την περίοδο, ο APON εξαργυρώνει την τεράστια επιτυχία του προηγούμενου album του «Ονειροπόλος», το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα για τις διαμαντένιες του πωλήσεις, και καλωσορίζει το κοινό στο νέο του μουσικό κεφάλαιο με τίτλο «Ηχογένεια». Σε μια αποκλειστική MAD Premiere, ο viral τραγουδοποιός παρουσίασε live τα 9 κομμάτια του νέου του δίσκου, αποκαλύπτοντας τις βαθιά βιωματικές ιστορίες πίσω από τη δημιουργία τους. Από τη γαλήνη που εκπέμπουν τα «Αρώματα» και τον αισθησιασμό του «Γλυκό Αντίο», μέχρι τον προσωπικό «Καημό» που γράφτηκε για την απώλεια της γιαγιάς του, ο APON και ο παραγωγός IAMSTRONG δημιούργησαν ένα άρτιο έργο που παντρεύει τη σύγχρονη urban αισθητική με την παράδοση, όπως ακριβώς συμβαίνει στο ήδη επιτυχημένο single «Ρεμπέτικο» και στο ομόνυμο ηπειρώτικο κομμάτι «Ηχογένεια». Με τη σύνδεσή του με το κοινό να είναι πιο ισχυρή από ποτέ, ο καλλιτέχνης προετοιμάζεται τώρα για την καλοκαιρινή του περιοδεία «Ηχογένεια Tour», αποδεικνύοντας ότι παραμένει απόλυτα γειωμένος και προσηλωμένος στις αυθεντικές ανθρώπινες αξίες.

Aeroplana – Bloody Hawk & Toquel

Το «Aeroplana», η εκρηκτική συνεργασία του Bloody Hawk και του Toquel, κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου 2024, προκαλώντας αμέσως «σεισμό» στα ελληνικά charts. Το κομμάτι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της hip-hop σκηνής, σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα που συνεχίζουν να ανεβαίνουν: στο Spotify έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια streams, ενώ το επίσημο music video στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δύο καλλιτεχνών και την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της συγκεκριμένης σύμπραξης.

Αυτή την περίοδο, ο Toquel συνεχίζει να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της rap σκηνής. Έχοντας ανακηρυχθεί κορυφαίος artist της χρονιάς, βλέπει το νέο του άλμπουμ, με τον συμβολικό τίτλο «10», να σπάει το φράγμα των 20 εκατομμυρίων streams σε χρόνο ρεκόρ και να προσγειώνεται απευθείας στο Top Albums Debut Global του Spotify, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα την κορυφή του Apple Music Top 100 Greece. Η σαρωτική του πορεία, βέβαια, δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται αμέσως μετά την ιστορική απονομή για τα διαμαντένια του projects «Beverly Hills», «1111» και «777» (το οποίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο διαμαντένιο και most-streamed EP στην ιστορία των ελληνικών charts).

Ο Bloody Hawk διανύει μια από τις πιο δημιουργικές και κομβικές περιόδους της καριέρας του, συνδυάζοντας την απόλυτη καταξίωση στη σκηνή με νέα καλλιτεχνικά ανοίγματα. Μετά την ιστορική του συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου συγκέντρωσε πάνω από 42.000 θεατές, και την επιτυχημένη ένταξη του ντοκιμαντέρ «Εμείς» στο Netflix, ο ράπερ από την Ξάνθη εστιάζει πλέον στη νέα του δισκογραφική δουλειά. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή είναι η πολυαναμενόμενη συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι στο κομμάτι «Βήματα», το οποίο έχει ήδη προκαλέσει «παροξυσμό» στα social media μετά την πρώτη του παρουσίαση. Με τον Bloody Hawk να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, το κοινό αναμένει την επίσημη κυκλοφορία του single, που υπόσχεται να ενώσει για άλλη μια φορά τον ιδιαίτερο λυρισμό του με την εκρηκτική ενέργεια της Σάττι.

Fwtia – Sicario

Το «Fwtia» από τον Sicario αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα breakthrough tracks της εγχώριας σκηνής, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στα ελληνικά charts. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε από την Panik Records, αναδείχθηκε το #1 τραγούδι σε πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2025 σύμφωνα με το επίσημο ετήσιο IFPI Digital Singles Chart, ενώ κατέκτησε και την κορυφή ως το track της χρονιάς στο ελληνικό Spotify. Η σαρωτική του πορεία αποτυπώνεται στα νούμερα, καθώς έγινε διαμαντένιο ξεπερνώντας τα 50 εκατομμύρια streaming points, ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε στο επίσης διαμαντένιο deluxe άλμπουμ του καλλιτέχνη «Χώρα Του Ποτέ» (το οποίο συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 470 εκατομμύρια streams). Με τον ατμοσφαιρικό, alternative pop ήχο του και τον εξομολογητικό στίχο, κατάφερε να γίνει ένα διαχρονικό airplay hit, κερδίζοντας δικαιωματικά μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία ποπ κομμάτια της περιόδου.

Ο Sicario, ο μυστηριώδης καλλιτέχνης με τη μάσκα, δικαιώνει κάθε προσδοκία, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εγχώριας σκηνής. Το σπάνιο μουσικό του ταλέντο και η βαθιά του ευαισθησία είχαν φανεί από την παιδική του ηλικία, όταν ως μαθητής μουσικού σχολείου και πολυοργανίστας είχε συγκινήσει με τις ερμηνείες του τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και τον Μίκη Θεοδωράκη στα «Ηράκλεια 2017». Σήμερα, ο πολυπράγμων performer, που πρόσφατα ξεχώρισε για τη συγκινητική του παρουσία στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, εξαργυρώνει την αγάπη του κοινού με μια σαρωτική πορεία στα charts. Η κυριαρχία του επισφραγίστηκε στο Spotify Wrapped, όπου κατέκτησε την κορυφή της Ελλάδας με το διαμαντένιο hit «Fwtia», τοποθετώντας συνολικά τέσσερα τραγούδια του στην πρώτη πεντάδα των streams, αποδεικνύοντας ότι, ακόμα και πίσω από τη μάσκα, η αυθεντική καλλιτεχνική του ταυτότητα παραμένει αδύνατον να κρυφτεί.

Illegal – Toquel, Fly Lo & Beyond

Το «Illegal», η δυναμική συνεργασία των Toquel, Fly Lo και Beyond, κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 2025 και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της χρονιάς, αναδεικνύοντας τη χημεία των καλλιτεχνών μέσα από ένα έντονο και σκοτεινό beat. Το κομμάτι κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις του κοινού, καταγράφοντας εντυπωσιακή πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες με πάνω από 9 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το συνοδευτικό music video στο YouTube έχει ήδη αποσπάσει περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές. Με τον ξεχωριστό στίχο και την εκρηκτική ενέργεια των τριών καλλιτεχνών, το «Illegal» έχει καταφέρει να επιβληθεί στα charts, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σύγχρονης trap σκηνής και τη σταθερή επιρροή τους στο νεανικό κοινό.

Αυτή την περίοδο, ο Toquel συνεχίζει να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της rap σκηνής. Έχοντας ανακηρυχθεί κορυφαίος artist της χρονιάς, βλέπει το νέο του άλμπουμ, με τον συμβολικό τίτλο «10», να σπάει το φράγμα των 20 εκατομμυρίων streams σε χρόνο ρεκόρ και να προσγειώνεται απευθείας στο Top Albums Debut Global του Spotify, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα την κορυφή του Apple Music Top 100 Greece. Η σαρωτική του πορεία, βέβαια, δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται αμέσως μετά την ιστορική απονομή για τα διαμαντένια του projects «Beverly Hills», «1111» και «777» (το οποίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο διαμαντένιο και most-streamed EP στην ιστορία των ελληνικών charts).

Ο Fly Lo διανύει μια περίοδο απόλυτης κυριαρχίας στη μουσική σκηνή, επιβεβαιώνοντας με κάθε του κίνηση γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Η πρόσφατη συνεργασία του στο «Prezi» μαζί με τους Toquel και Mike G έχει εκτοξευθεί στην κορυφή των charts, κατακτώντας το #1 στο Spotify Top 50 Greece και σημειώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια streams, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο viral trends στο TikTok. Με τη δυναμική του να μην σταματά εκεί, ο Fly Lo ετοιμάζεται να μεταφέρει την εκρηκτική του ενέργεια ζωντανά στη σκηνή του Telekom Center Athens στις 21 Ιουνίου, υποσχόμενος μια εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο highlight του καλοκαιριού.

Καλέ… Ποιος είναι αυτός; – Ανδρομάχη

Το «Καλέ… Ποιος είναι αυτός;» κυκλοφόρησε επίσημα στις 2 Ιουνίου 2025 από την Panik Records και αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς σταθμούς της Ανδρομάχης, σημειώνοντας σαρωτική επιτυχία. Το single μετατράπηκε στο απόλυτο viral trend του TikTok πριν ακόμα κυκλοφορήσει, ξεπερνώντας γρήγορα τα 10.000 video creations. Αυτή η τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταφράστηκε γρήγορα σε εκατομμύρια ψηφιακά streams, με το επίσημο music video στο YouTube να μετρά ήδη πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές και το κομμάτι να κατακτά τις κορυφαίες θέσεις στα charts, εδραιώνοντάς το ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα modern λαϊκά hits.

Πιο πρόσφατα, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συνεχίζει το προσωπικό της σερί των super viral επιτυχιών με το νέο της τραγούδι «Σούσουρο», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records σε δική της μουσική και στίχους. Το κομμάτι, που συνδυάζει τον αέρα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με μια σύγχρονη παραγωγή, συνοδεύεται από ένα νοσταλγικό music video σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη, ενώ ήδη μετρά χιλιάδες video creations στο TikTok. Παράλληλα με το νέο της δισκογραφικό βήμα, η Ανδρομάχη ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό της με την Panik Records.

Το γλέντι – Νίκος Απέργης

Το «Γλέντι» του Νίκου Απέργη, που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουλίου 2025, αποτελεί μία από τις πιο ανεβαστικές στιγμές της χρονιάς, συνδυάζοντας τον σύγχρονο λαϊκό ήχο με την εκρηκτική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον καλλιτέχνη. Το τραγούδι έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες με πάνω από 6 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο music video στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 7 εκατομμύρια προβολές. Με τον ρυθμό του να κυριαρχεί στα ραδιόφωνα και τη διασκέδαση να βρίσκεται στο επίκεντρο, το «Γλέντι» έχει καταφέρει να κερδίσει μια σταθερή θέση στις κορυφαίες λίστες επιτυχιών.

Ο Νίκος Απέργης διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, συνδυάζοντας την κυκλοφορία μιας επιτυχημένης νέας δισκογραφικής δουλειάς με σημαντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Αυτό το διάστημα, βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας με το νέο του ντουέτο «Ίσως Αύριο», στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις του με τη Daphne Lawrence σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ρυθμική μπαλάντα που συνοδεύεται από ένα αισθητικά άρτιο music video υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Mike Marzz. Παράλληλα με τα καλλιτεχνικά του βήματα, ο Νίκος Απέργης προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη του συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά στις 2 Ιουνίου, μια βραδιά που αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο καλλιτέχνης επέλεξε να προσφέρει την αμοιβή του στον σύλλογο «Η Πίστη», στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια στον καρκίνο.

Nero – Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy

Η συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον Noizy στο «Nero» αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές της χρονιάς, γεφυρώνοντας με απόλυτη επιτυχία τον σύγχρονο λαϊκό ήχο με το ραπ ύφος του εξωτερικού. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 26 Ιουλίου 2025 και έγινε άμεσα viral, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες: έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο music video στο YouTube μετρά περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές. Με τη χαρακτηριστική χημεία των δύο καλλιτεχνών και τον δυνατό ρυθμό του, το «Nero» έχει εδραιωθεί στην κορυφή των charts, αποδεικνύοντας τη δυναμική των συνεργασιών που ξεπερνούν τα είδη της μουσικής και κατακτούν κάθε ακροατή.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ενίσχυσε το διεθνές του προφίλ πραγματοποιώντας μια ιστορική sold-out συναυλία στο Barclays Center της Νέας Υόρκης, όπου αποθεώθηκε από 17.000 θεατές. Η εμφάνιση αυτή σημείωσε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές στη Βόρεια Αμερική, έχοντας μάλιστα ως guest τον Αμερικανό τραγουδιστή A Boogie Wit da Hoodie. Πιο πρόσφατα, παρουσίασε το νέο τραγούδι «Καμπάνες», ένα σύγχρονο νησιώτικο συρτό σε δική του μουσική, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς μεταφέροντας τον αυθεντικό ήχο του Αιγαίου και την ελληνική παράδοση τόσο στις νεότερες γενιές όσο και στο παγκόσμιο κοινό.

Κάτι ξέρεις – Ρία Ελληνίδου

Το «Κάτι ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου κυκλοφόρησε επίσημα στις 14 Νοεμβρίου 2025 από την Panik Records και εξελίχθηκε αμέσως σε ένα από τα πιο δυναμικά χορευτικά hits της χρονιάς. Το κομμάτι ξεχώρισε για την άκρως χαρακτηριστική χορογραφία του, η οποία έγινε αμέσως viral με χιλιάδες χρήστες να την αναπαράγουν σε TikTok και Instagram, οδηγώντας το single να ξεπεράσει γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube και τα 1,5 εκατομμύριο streams στο Spotify, ενώ κατέκτησε και τις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay.

Πιο πρόσφατα, στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart για το 2025 επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο νέο της single «Εξηγήστε μου», ένα μοντέρνο λαϊκό τραγούδι σε μουσική Λεμονή Σκοπελίτη και στίχους Ηλία Φιλίππου, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video σε σκηνοθεσία Menelaos V., εμπνευσμένο από την ιστορία των Μπόνι και Κλάιντ. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των 10μηνων sold out εμφανίσεών της δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη στο «VogAthens» της Αθήνας, η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζεται να μεταφέρει τη super επιτυχημένη συνεργασία τους στη Θεσσαλονίκη.

Βιογραφικό – Νίκος Οικονομόπουλος

Το «Βιογραφικό» του Νίκου Οικονομόπουλου, που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουλίου 2025, αποτελεί μια από τις πιο εξομολογητικές και δυναμικές στιγμές της φετινής δισκογραφικής πορείας του καλλιτέχνη. Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 8 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το εντυπωσιακό music video στο YouTube έχει ήδη ξεπεράσει τις 9 εκατομμύρια προβολές. Με τον χαρακτηριστικό, γεμάτο συναίσθημα ερμηνευτικό τρόπο του Νίκου Οικονομόπουλου, το «Βιογραφικό» κέρδισε αμέσως τις καρδιές του κοινού, καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση στα ραδιοφωνικά airplay charts και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ικανότητα του καλλιτέχνη να δημιουργεί διαχρονικά hits που ταυτίζονται με τις προσωπικές ιστορίες των ακροατών του.

Αυτή την περίοδο, ο Νίκος Οικονομόπουλος συνεχίζει να βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή, εξαργυρώνοντας την τεράστια αγάπη του κοινού με ακόμη μία σπουδαία καλλιτεχνική κίνηση. Μετά τη σαρωτική πορεία του στα ραδιοφωνικά και ψηφιακά charts, ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω του με την οπτικοποίηση της μεγάλης του επιτυχίας «Με Λίγα Λόγια». Η συγκλονιστική αυτή μπαλάντα απέκτησε πλέον το δικό της πολυαναμενόμενο music video, μια παραγωγή υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, που ντύνει ιδανικά τη γεμάτη πάθος ερμηνεία του και επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον ηγετικό του ρόλο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ίσως ήσουν κυρία – Παντελής Παντελίδης

Το «Ίσως Ήσουν Κυρία» του Παντελή Παντελίδη κυκλοφόρησε το 2012 και περιλαμβάνεται στον πολυπλατινένιο δίσκο «Αλκοολικές Οι Νύχτες». Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του αλησμόνητου καλλιτέχνη, το οποίο, ακόμα και πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία του, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές, κατακτώντας συχνά την κορυφή των digital charts και των τάσεων στο TikTok. Η διαχρονικότητα του τραγουδιού αποδεικνύει την επιρροή που ασκεί η μουσική κληρονομιά του Παντελή Παντελίδη, ο οποίος συνεχίζει να συντροφεύει το κοινό με τις μελωδίες και τους στίχους του.

Ο Παντελής Παντελίδης παραμένει το απόλυτο μουσικό φαινόμενο της ελληνικής σκηνής, με τη μουσική του κληρονομιά να διατηρείται ακλόνητη στις κορυφές των charts και στις καρδιές των ακροατών. Η πρόσφατη και εντυπωσιακή επιστροφή του «Ίσως ήσουν Κυρία» στο #1 των Spotify Top 50 και Apple Music Top 100, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του στο Viral 50 του TikTok, επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή του, ενώ η παράλληλη επιτυχία των tracks «Παραμυθιάζομαι» και «Πάμε Στοίχημα Θα Ξαναρθείς» αποδεικνύει πως η δισκογραφία του, ξεκινώντας από τον εμβληματικό δίσκο «Αλκοολικές Οι Νύχτες», παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Παράλληλα, η κυκλοφορία του συλλεκτικού άλμπουμ «Live από το Fantasia» από τη Minos EMI, A Universal Music Company, λειτουργεί ως μια συγκινητική παρακαταθήκη, αποτυπώνοντας την απαράμιλλη ενέργεια και το αυθεντικό πάθος που χαρακτήριζαν τον χαρισματικό ερμηνευτή, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο τόπος.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.