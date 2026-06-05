Οι Evanescence επιστρέφουν δυναμικά με το «Sanctuary» – Νέο παγκόσμιο tour που ξεκινά το 2027

Το εμβληματικό alternative rock συγκρότημα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ και επεκτείνει την παγκόσμια περιοδεία του με στάσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Όταν μιλάς για συγκροτήματα που σημάδεψαν τα early 2000’s, οι Evanescence βρίσκονται πάντα στην κορυφή της λίστας, και τώρα επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ με νέο άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία που ήδη τραβά το ενδιαφέρον των fans σε όλο τον κόσμο. Το νέο τους project με τίτλο «Sanctuary» κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα και σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρόχρονη πορεία τους στη rock σκηνή.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κομμάτι «Who Will You Follow», το οποίο κατάφερε ήδη να φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot Hard Rock Songs, χαρίζοντας στους Evanescence ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα τους. Για ένα συγκρότημα που ξεκίνησε τη διαδρομή του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έχει καταφέρει να παραμείνει επίκαιρο μέχρι σήμερα, η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή δυναμική του.

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Με αφορμή την κυκλοφορία του «Sanctuary», το συγκρότημα ανακοίνωσε την επέκταση της παγκόσμιας περιοδείας του, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το 2027, με στάσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του πλανήτη. Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2027 από το Perth και συνεχίζοντας σε Adelaide, Melbourne, Sydney και Brisbane, πριν ολοκληρωθεί στο Auckland.

Η Live Nation αναλαμβάνει την παραγωγή της περιοδείας, η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή σειρά εμφανίσεων που περιλαμβάνει στάδια και αρένες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Ασία. Οι Evanescence, με την Amy Lee στο επίκεντρο, συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο τους, διατηρώντας όμως την ταυτότητα που τους καθιέρωσε στη διεθνή rock σκηνή.

Από το εμβληματικό «Bring Me To Life» μέχρι τα πιο πρόσφατα projects τους, το συγκρότημα έχει καταφέρει να συνδέσει διαφορετικές γενιές ακροατών, χτίζοντας μια καριέρα που μετρά ήδη περισσότερα από δύο δεκαετίες. Το «Sanctuary» έρχεται να προστεθεί σε αυτή την πορεία, λειτουργώντας ως νέα αφετηρία για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο παγκόσμιο μουσικό ταξίδι.

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