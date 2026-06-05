Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 05.06.2026

Οι Evanescence επιστρέφουν δυναμικά με το «Sanctuary» – Νέο παγκόσμιο tour που ξεκινά το 2027

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το εμβληματικό alternative rock συγκρότημα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ και επεκτείνει την παγκόσμια περιοδεία του με στάσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Πόπη Βασιλείου

Όταν μιλάς για συγκροτήματα που σημάδεψαν τα early 2000’s, οι Evanescence βρίσκονται πάντα στην κορυφή της λίστας, και τώρα επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ με νέο άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία που ήδη τραβά το ενδιαφέρον των fans σε όλο τον κόσμο. Το νέο τους project με τίτλο «Sanctuary» κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα και σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρόχρονη πορεία τους στη rock σκηνή.

https://www.instagram.com/evanescenceofficial/
https://www.instagram.com/evanescenceofficial/

Το άλμπουμ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κομμάτι «Who Will You Follow», το οποίο κατάφερε ήδη να φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot Hard Rock Songs, χαρίζοντας στους Evanescence ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα τους. Για ένα συγκρότημα που ξεκίνησε τη διαδρομή του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έχει καταφέρει να παραμείνει επίκαιρο μέχρι σήμερα, η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή δυναμική του.

«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Sanctuary», το συγκρότημα ανακοίνωσε την επέκταση της παγκόσμιας περιοδείας του, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το 2027, με στάσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του πλανήτη. Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2027 από το Perth και συνεχίζοντας σε Adelaide, Melbourne, Sydney και Brisbane, πριν ολοκληρωθεί στο Auckland.

https://www.instagram.com/evanescenceofficial/
https://www.instagram.com/evanescenceofficial/
https://www.instagram.com/evanescenceofficial/
https://www.instagram.com/evanescenceofficial/

Η Live Nation αναλαμβάνει την παραγωγή της περιοδείας, η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή σειρά εμφανίσεων που περιλαμβάνει στάδια και αρένες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Ασία. Οι Evanescence, με την Amy Lee στο επίκεντρο, συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο τους, διατηρώντας όμως την ταυτότητα που τους καθιέρωσε στη διεθνή rock σκηνή.

Από το εμβληματικό «Bring Me To Life» μέχρι τα πιο πρόσφατα projects τους, το συγκρότημα έχει καταφέρει να συνδέσει διαφορετικές γενιές ακροατών, χτίζοντας μια καριέρα που μετρά ήδη περισσότερα από δύο δεκαετίες. Το «Sanctuary» έρχεται να προστεθεί σε αυτή την πορεία, λειτουργώντας ως νέα αφετηρία για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο παγκόσμιο μουσικό ταξίδι.

Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Evanescence
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Flashback στα MAD VMA 2006: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει

Flashback στα MAD VMA 2006: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει

05.06.2026
Επόμενο
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix

05.06.2026

Δες επίσης

Μαρίνα Σάττι: Νέα διεθνής συνεργασία με τη Zeyne
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Νέα διεθνής συνεργασία με τη Zeyne

05.06.2026
Ρία Ελληνίδου: «Στο Μυαλό Σου» Το δεύτερο προσωπικό της album κυκλοφορεί!
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: «Στο Μυαλό Σου» Το δεύτερο προσωπικό της album κυκλοφορεί!

05.06.2026
Flashback στα MAD VMA 2006: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει
Mad Events

Flashback στα MAD VMA 2006: Η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που έκανε όλο το γήπεδο να χορεύει

05.06.2026
Olivia Rodrigo x Sabrina Carpenter; Το ενδεχόμενο collab που αναστάτωσε την pop σκηνή
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo x Sabrina Carpenter; Το ενδεχόμενο collab που αναστάτωσε την pop σκηνή

05.06.2026
Από τα sold out στάδια στα δισεκατομμύρια – Η Taylor Swift έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία
Μουσικά Νέα

Από τα sold out στάδια στα δισεκατομμύρια – Η Taylor Swift έγινε η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία

05.06.2026
«Hate that I made you love me»: Η Ariana Grande αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε η μελωδία του νέου της single
Μουσικά Νέα

«Hate that I made you love me»: Η Ariana Grande αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε η μελωδία του νέου της single

05.06.2026
Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια
Μουσικά Νέα

Christina Aguilera: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη Μ. Βρετανία μετά από χρόνια

05.06.2026
Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»
Μουσικά Νέα

Michalé και Chris Crone κυκλοφορούν το νέο afro-house single «Perfect Stranger»

05.06.2026
«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία
Μουσικά Νέα

«Timeless»: Ο Prince επιστρέφει μέσα από ακυκλοφόρητα τραγούδια και ξαναγράφει τη μουσική του ιστορία

05.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας