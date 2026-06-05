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Cinema 05.06.2026

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix

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Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο μίλησε για τη συμμετοχή της στα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Emily in Paris» στη Μύκονο
Πόπη Βασιλείου

Η επιλογή της Μυκόνου ως βασικό σκηνικό για τα νέα επεισόδια του «Emily in Paris» το αποδεικνύει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix ήταν και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας πώς ήταν να συμμετέχει σε μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών που συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/nafsika_pan/
https://www.instagram.com/nafsika_pan/

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στη σειρά, εξηγώντας πως συμμετείχε στα γυρίσματα ως βοηθητική ηθοποιός. Παρότι απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τον ρόλο της ή για τα επεισόδια που γυρίστηκαν στην Ελλάδα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για όσα έζησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με το Netflix. «Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα στο Emily in Paris σαν βοηθητική ηθοποιός και ήταν μια χαρά. Είναι μια υπέροχη παραγωγή με καταπληκτικούς ηθοποιούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου τόνισε πως η εμπειρία της ήταν εξαιρετική από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για το επίπεδο οργάνωσης και επαγγελματισμού που συνάντησε. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σκηνές στις οποίες συμμετείχε, καθώς ισχύουν αυστηροί όροι εμπιστευτικότητας μέχρι την επίσημη προβολή των επεισοδίων.


«Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο πάνω σε αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρασα πολύ όμορφα. Υπάρχει εχεμύθεια σε αυτές τις συνεργασίες. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες και το καστ ήταν άπειρα καλοί, άπειρα γλυκύτατοι και άπειρα επαγγελματίες», δήλωσε.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το «Emily in Paris» ετοιμάζεται να φέρει λίγη από τη λάμψη της Μυκόνου στις οθόνες όλου του κόσμου και το ενδιαφέρον για τα νέα επεισόδια αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Μέχρι τότε, οι δηλώσεις της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου δίνουν μια μικρή γεύση από όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες μιας από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του Netflix.

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Emily in Paris netflix ΜΥΚΟΝΟΣ Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
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