Το ελληνικό brand που έφερε το «Greek Chic» στο Emily in Paris

Η παρουσία της Lily Collins στη Μύκονο για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Emily in Paris» δεν ήταν μόνο μια τηλεοπτική είδηση, αλλά και μια στιγμή θριάμβου για την ελληνική μόδα. Η δημοφιλής ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με το απόλυτο παριζιάνικο στυλ, «υιοθέτησε» την ελληνική αισθητική κατά την παραμονή της στο «νησί των ανέμων», αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό καλοκαίρι εμπνέει ακόμα και τις πιο απαιτητικές fashionistas του Hollywood.

Σε σκηνές που γυρίστηκαν στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, η Lily Collins εμφανίστηκε κρατώντας μια ιδιαίτερη tote bag που δεν πέρασε απαρατήρητη. Πρόκειται για μια δημιουργία του ελληνικού brand Marabu World, το οποίο έχει καθιερωθεί στον χώρο της μόδας για τη σύγχρονη προσέγγιση του παραδοσιακού «Greek chic».

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Η τσάντα, με τα έντονα γεωμετρικά της μοτίβα, τις δροσερές αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου, αλλά και την παραδοσιακή τεχνική ύφανσης, λειτούργησε ως το ιδανικό αξεσουάρ για το καλοκαιρινό σκηνικό. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εντυπωσιακό fashion statement, αλλά για ένα εξαιρετικά πρακτικό κομμάτι, το οποίο συνδυάζεται άψογα με λινά σύνολα, αέρινα φορέματα και oversized πουκάμισα, αποτυπώνοντας την ανεπιτήδευτη κομψότητα της χώρας μας.

«Θα έχουμε πάντα την Ελλάδα»

Παρόλο που τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν και η παραγωγή επέστρεψε στην έδρα της στο Παρίσι, η Lily Collins φαίνεται πως πήρε μαζί της ένα κομμάτι της ελληνικής φιλοξενίας. Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η ηθοποιός αποχαιρέτησε το νησί με μια τρυφερή ανάρτηση. Χρησιμοποιώντας τη λεζάντα «Back in Paris, but we’ll always have Greece» («Πίσω στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε πάντα την Ελλάδα»), εξέφρασε τον θαυμασμό της για το ελληνικό τοπίο, κερδίζοντας χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από Έλληνες θαυμαστές.

Η κίνηση αυτή της Lily Collins να επιλέξει ένα ελληνικό brand για τις ανάγκες της σειράς, υπογραμμίζει την παγκόσμια άνοδο της εγχώριας δημιουργικότητας. Η χειροποίητη αισθητική και η αυθεντικότητα των Ελλήνων σχεδιαστών αποδεικνύουν ότι μπορούν να «πρωταγωνιστήσουν» σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, γεφυρώνοντας την παριζιάνικη φινέτσα με το ελληνικό φως.