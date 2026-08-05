Life 05.08.2026

Η PUMA «ντύνει» την ΚΑΕ ΑΡΗΣ από τη νέα σεζόν

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Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την PUMA, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου προμηθευτή αθλητικού ιματισμού
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ συνεργάζεται με την PUMA για αθλητικό ιματισμό από τη νέα σεζόν.
  • Ο ΑΡΗΣ γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα μπάσκετ που εντάσσεται στο δίκτυο της PUMA.
  • Η PUMA είναι ένα κορυφαίο αθλητικό brand με ιστορία στην καινοτομία και το design.
  • Η συνεργασία στοχεύει στην αναβάθμιση της αγωνιστικής και εμπορικής παρουσίας του ΑΡΗ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την PUMA, ένα από τα κορυφαία αθλητικά brands παγκοσμίως και μέλος του Ομίλου Φάις. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η PUMA αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Προμηθευτή Αθλητικού Ιματισμού της ομάδας.

PUMA X ARIS BC

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς ο ΑΡΗΣ γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα μπάσκετ που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων συλλόγων της PUMA και μόλις η τρίτη στην Ευρώπη, μετά τη Žalgiris Kaunas και την Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.

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Από την ίδρυσή της το 1948, η PUMA σχεδιάζει και προσφέρει προϊόντα ύψιστων επιδόσεων, συνδυάζοντας την αθλητική καινοτομία με το σύγχρονο design. Με παρουσία δεκαετιών στον παγκόσμιο αθλητισμό και με μία ισχυρή κληρονομιά, έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα στον χώρο της αθλητικής ένδυσης και υπόδησης, όπως τα Suede και Speedcat.

Η συνεργασία με την PUMA αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του ΑΡΗ να αναβαθμίσει συνολικά την αγωνιστική και εμπορική του παρουσία, συνδέοντας την ιστορία και τη δυναμική του συλλόγου με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αθλητικό brand.

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Puma Άρης Όμιλος Φάις
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