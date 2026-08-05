Cinema 05.08.2026

Jaafar Jackson: Από τον «Michael» στο «Supermax» με τον Will Smith

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Ο Jaafar Jackson επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά τη βιογραφική ταινία «Michael» δίπλα στον Will Smith στο νέο θρίλερ «Supermax»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jaafar Jackson, ανιψιός του Michael Jackson, θα πρωταγωνιστήσει στο «Supermax».
  • Η νέα ταινία είναι ένα action thriller με στοιχεία μυστηρίου και έρευνας εγκλήματος.
  • Ο Jaafar Jackson θα συνεργαστεί με τον Will Smith και την AnnaSophia Robb.
  • Η συμμετοχή του στο «Supermax» σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στην καριέρα του, πέρα από τη μουσική κληρονομιά της οικογένειάς του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jaafar Jackson φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι στο Hollywood, καθώς μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, ετοιμάζεται για το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα. Ο ανιψιός του «Βασιλιά της Pop» κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη και τώρα επιστρέφει με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Αυτή τη φορά θα βρεθεί δίπλα στον Will Smith σε μια νέα ταινία δράσης με έντονα στοιχεία μυστηρίου. Η νέα συνεργασία δείχνει πως ο Jaafar Jackson θέλει να αποδείξει ότι η καριέρα του μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της μουσικής κληρονομιάς της οικογένειάς του.

Ο Jaafar Jackson, πρωταγωνιστής της ταινίας Michael, σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/jaafarjackson/

Μετά την ταινία «Michael», όπου ενσαρκώνει τον θρυλικό θείο του, ο Jaafar Jackson έχει ήδη εξασφαλίσει τον επόμενο σημαντικό κινηματογραφικό του ρόλο. Ο νεαρός ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο «Supermax», ένα action thriller που συνδυάζει έρευνα εγκλήματος, αγωνία και ανατροπές. Στην ταινία θα συνεργαστεί με τον Will Smith, ενώ στο καστ θα βρίσκεται και η AnnaSophia Robb. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο David Gordon Green, γνωστός από τη σειρά ταινιών «Halloween».

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Το «Supermax» θα επικεντρώνεται σε δύο πράκτορες του FBI που καλούνται να εξιχνιάσουν μια δολοφονία μέσα σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας. Η υπόθεση αναμένεται να συνδυάζει δράση, αγωνία και ένα σκοτεινό περιβάλλον γεμάτο μυστικά.

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https://www.instagram.com/willsmith/

Ο ρόλος του Jaafar Jackson δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, όμως η συμμετοχή του σε μια παραγωγή με τόσο δυνατά ονόματα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Ο ίδιος φαίνεται ενθουσιασμένος με το νέο project, καθώς μοιράστηκε την ανακοίνωση της επιλογής του στα social media γράφοντας: «Excited for this one».

Από τη μουσική κληρονομιά του Michael Jackson στη μεγάλη οθόνη

Ο Jaafar Jackson μεγάλωσε μέσα σε μια από τις πιο διάσημες οικογένειες της μουσικής βιομηχανίας. Ωστόσο, με την ταινία «Michael» αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο: να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του Michael Jackson.

Η εμφάνισή του στην ταινία προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, καθώς πολλοί σχολίασαν την ομοιότητά του με τον θείο του αλλά και την προσπάθειά του να αποδώσει την προσωπικότητα ενός από τους μεγαλύτερους performers όλων των εποχών.

Ο ηθοποιός Will Smith σε δημόσια εμφάνιση, ο οποίος αντιμετωπίζει αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιλογή του στο «Supermax» δείχνει πως ο Jaafar Jackson δεν θέλει να περιοριστεί σε έναν μόνο ρόλο που συνδέεται με την οικογενειακή του ιστορία. Με τη συνεργασία του με τον Will Smith και τον David Gordon Green, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και δοκιμάζει ένα διαφορετικό κινηματογραφικό είδος.

https://www.instagram.com/jaafarjackson/
https://www.instagram.com/jaafarjackson/

Από τη μουσική κληρονομιά του Michael Jackson μέχρι τα μεγάλα κινηματογραφικά sets, ο Jaafar φαίνεται έτοιμος να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή στο Hollywood. Το «Supermax» μπορεί να αποτελέσει το project που θα τον καθιερώσει ως ένα νέο πρόσωπο της μεγάλης οθόνης.

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