«Back to the Future»: Σε δημοπρασία το εμβληματικό hoverboard του Marty McFly

Με μια ματιά Το εμβληματικό hoverboard του Marty McFly από το «Back to the Future» βγαίνει σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία της Propstore περιλαμβάνει πάνω από 400 κινηματογραφικά αναμνηστικά.

Θα δημοπρατηθεί επίσης το κοστούμι του John Travolta από το «Saturday Night Fever».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες και διαδικτυακά από 26 Αυγούστου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λάτρεις του κινηματογράφου έχουν έναν πολύ καλό λόγο να ενθουσιαστούν. Ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, το θρυλικό hoverboard του Marty McFly από το «Back to the Future», ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια μέσα από μία εντυπωσιακή δημοπρασία. Μαζί του θα βρεθούν εκατοντάδες αυθεντικά κινηματογραφικά αναμνηστικά που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Για τους συλλέκτες, αλλά και τους fans, πρόκειται για ένα πραγματικό ταξίδι στη νοσταλγία.

Η μεγάλη δημοπρασία της Propstore ξεκινά στις 26 Αυγούστου στο Petersen Automotive Museum στο Los Angeles, όπου θα παρουσιαστούν περισσότερα από 400 συλλεκτικά αντικείμενα. Οι πωλήσεις θα συνεχιστούν για τρεις ημέρες μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικών προσφορών, συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον από συλλέκτες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται κοστούμια, props, αφίσες και μοναδικά αντικείμενα από ταινίες και σειρές που άφησαν εποχή. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δημοπρασίες κινηματογραφικών αναμνηστικών των τελευταίων ετών.

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο ηθοποιός των Top Gun και Back to the Future, James Tolkan

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η χαρακτηριστική σανίδα του Marty McFly, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά props όλων των εποχών. Το αντικείμενο έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική αξία για τους φίλους της τριλογίας και αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερα υψηλές προσφορές.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης το διάσημο λευκό κοστούμι που φόρεσε ο John Travolta ως Tony Manero στο «Saturday Night Fever», με εκτιμώμενη αξία από 200.000 έως 400.000 δολάρια. Το σακάκι διατηρεί ακόμη χειρόγραφη αφιέρωση του ηθοποιού προς τον κριτικό κινηματογράφου Gene Siskel, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τη συλλεκτική του αξία. Αντικείμενα από το «Schitt’s Creek» και άλλες εμβληματικές παραγωγές συμπληρώνουν τη λίστα.

Υπάρχουν κινηματογραφικά αντικείμενα που ξεπερνούν τον ρόλο του απλού σκηνικού και μετατρέπονται σε σύμβολα ολόκληρων γενιών. Το hoverboard του Marty McFly είναι ένα από αυτά και η εμφάνισή του σε δημοπρασία αποτελεί μεγάλο γεγονός για τους fans της ποπ κουλτούρας. Αν αγαπάς τις cult ταινίες και τη νοσταλγία των ’80s, αυτή είναι σίγουρα μία είδηση που αξίζει να παρακολουθήσεις.

Διάβασε επίσης: