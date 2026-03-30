Screen News 30.03.2026

Πέθανε ο ηθοποιός των Top Gun και Back to the Future, James Tolkan

Μια πορεία άνω των 50 ετών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση για τον ηθοποιό που σημάδεψε εμβληματικούς ρόλους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Tolkan, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερα πλούσια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Ο James Tolkan πέθανε την Πέμπτη στο Saranac Lake της Νέας Υόρκης σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο James Tolkan έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά ταινιών «Back to the Future», όπου ενσάρκωσε τον αυστηρό διευθυντή Mr. Strickland στην ταινία του 1985 και στη συνέχειά της το 1989. Το 1990 επέστρεψε στην τρίτη ταινία της σειράς, αυτή τη φορά υποδυόμενος τον πρόγονο του ίδιου χαρακτήρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή του με το δημοφιλές κινηματογραφικό σύμπαν.

www.backtothefuture.com

Παράλληλα, ξεχώρισε και στην ταινία «Top Gun» του Tony Scott το 1986, όπου υποδύθηκε τον Commander Tom Jardian, γνωστό και με το προσωνύμιο «Stinger», πλάι σε ηθοποιούς όπως ο Tom Cruise, ο Val Kilmer και η Meg Ryan.

Η κινηματογραφική του παρουσία δεν περιορίστηκε σε αυτές τις επιτυχίες. Ο James Tolkan συμμετείχε σε μια σειρά από ταινίες όπως «WarGames», «Stiletto», «Abduction», «They Might Be Giants», «The Amityville Horror», «Off Beat» και «Armed and Dangerous», διαμορφώνοντας μια σταθερή και αναγνωρίσιμη πορεία στον χώρο. Αντίστοιχα πλούσια ήταν και η παρουσία του στην τηλεόραση, με συμμετοχές σε σειρές όπως «Leverage», «A Nero Wolfe Mystery», «The Pretender», «Early Edition», «Nowhere Man», «Cobra» και «The Wonder Years».

www.backtothefuture.com

Ο James Tolkan γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1931 στο Calumet του Michigan. Υπηρέτησε στο Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια σπούδασε στο Coe College και στο πανεπιστήμιο της Iowa. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου εκπαιδεύτηκε στην υποκριτική στο The Actors Studio υπό την καθοδήγηση των Stella Adler και Lee Strasberg.

Στην προσωπική του ζωή, ο James Tolkan ήταν παντρεμένος με την Parmelee, την οποία γνώρισε το 1971 κατά τη διάρκεια της θεατρικής παραγωγής «Pinkville» στο off Broadway. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του «Back to the Future», ζητήθηκε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να προχωρήσουν σε δωρεές προς φιλοζωικές οργανώσεις ή καταφύγια ζώων, επισημαίνοντας μια ακόμη πτυχή της προσωπικότητάς του που ξεπερνούσε τον χώρο της υποκριτικής.

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back To The Future James Tolkan ηθοποιοί ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

