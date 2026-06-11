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Cinema 11.06.2026

Jacob Elordi: Το περιστατικό με θαυμαστή στην Ιαπωνία που δίχασε το διαδίκτυο

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Το περιστατικό με τον Jacob Elordi στην Ιαπωνία έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα σε celebrities και θαυμαστές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Jacob Elordi αντέδρασε σε θαυμαστή στην Ιαπωνία που τον άγγιξε χωρίς άδεια.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα social media.
  • Πολλοί χρήστες υποστήριξαν τον ηθοποιό, τονίζοντας το δικαίωμα στην προσωπική επαφή.
  • Άλλοι θεώρησαν την αντίδραση του Elordi υπερβολική, με βάση την απογοήτευση του θαυμαστή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα περιστατικό με τον Jacob Elordi στην Ιαπωνία έχει γίνει τις τελευταίες ώρες αντικείμενο έντονης συζήτησης στα social media, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το λεπτό όριο ανάμεσα στην προσωπική ζωή των celebrities και την επαφή τους με τους θαυμαστές. Ο ηθοποιός, που βρέθηκε στη χώρα για ταξίδι, κατέληξε στο επίκεντρο μετά από μια στιγμή στον δρόμο που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral, προκαλώντας διχασμό στις αντιδράσεις του κοινού.

https://www.instagram.com/jjacob.elordi/
https://www.instagram.com/jjacob.elordi/

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Jacob Elordi περπατούσε σε δημόσιο χώρο και ένας θαυμαστής τον πλησίασε ζητώντας μια φωτογραφία. Η κατάσταση, που αρχικά έμοιαζε απλή και φιλική, πήρε διαφορετική τροπή τη στιγμή που ο θαυμαστής άγγιξε τον ηθοποιό στην πλάτη για να τραβήξει την προσοχή του. Η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τον Elordi, ο οποίος γύρισε αμέσως και αντέδρασε λέγοντας: «Μην με ακουμπάς φίλε», πριν απομακρυνθεί.

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Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν έντονα τη συμπεριφορά και των δύο πλευρών. Ο θαυμαστής, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στο Instagram, έγραψε στη λεζάντα πως «απλώς ήθελα μια φωτογραφία», εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την αντίδραση του ηθοποιού.

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες και διχασμένες. Από τη μία πλευρά, πολλοί υποστήριξαν τον Jacob Elordi, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να αγγίζει έναν άγνωστο χωρίς συναίνεση, πόσο μάλλον ένα δημόσιο πρόσωπο που βρίσκεται συνεχώς υπό παρακολούθηση. Σχόλια όπως «γιατί αγγίζεις αγνώστους;» και «ο ηθοποιός είχε απόλυτο δίκιο» κυριάρχησαν σε αυτή την πλευρά της συζήτησης.

Ο Jacob Elordi ποζάρει για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί, καθώς αυξάνεται το buzz γύρω από τη σχέση του με την Kendall Jenner.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και εκείνοι που θεώρησαν ότι η αντίδραση του Elordi ήταν υπερβολική και ότι το περιστατικό θα μπορούσε να λυθεί απλά με μια φωτογραφία και μια πιο ήπια αντίδραση. Για αυτούς, το γεγονός ότι ο θαυμαστής έμεινε απογοητευμένος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δική τους οπτική.

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Jacob Elordi ηθοποιός
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