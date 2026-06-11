Selena Gomez & Benny Blanco: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Selena Gomez δημοσίευσε φωτογραφίες με τον Benny Blanco και μία από αυτές έγινε viral για τον πιο λάθος λόγο

Με μια ματιά Η Selena Gomez δημοσίευσε φωτογραφία με τον Benny Blanco που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Στη φωτογραφία, ο Benny Blanco φαίνεται να φιλά το στήθος της Selena Gomez σε δημόσιο χώρο.

Οι θαυμαστές σχολίασαν έντονα τη φωτογραφία, με κάποιους να τη χαρακτηρίζουν "τρελή" και άλλους χιουμοριστικά.

Το ζευγάρι εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά του, παρά τα ανάμεικτα σχόλια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco δεν κρύβουν τον έρωτά τους και το αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία. Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media μετά από μια φωτογραφία που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας αμέτρητα σχόλια από τους θαυμαστές τους.

Η pop star, που αριθμεί περισσότερους από 400 εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της. Ωστόσο, μία συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν αρκετή για να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

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Η φωτογραφία που έγινε viral

Στο επίμαχο καρέ, ο Benny Blanco φαίνεται να σκύβει και να φιλά το στήθος της Selena Gomez ενώ βρίσκονται σε ένα γεμάτο εστιατόριο, με τη στιγμή να προκαλεί έντονες αντιδράσεις αλλά και αμέτρητα σχόλια στα social media.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός δεν έκρυψε τον έρωτά του ούτε στα σχόλια της ανάρτησης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο κάθε μέρα». Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Ο χρόνος σταματά όταν βρίσκομαι στην αγκαλιά σου».

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε αμέσως θέμα συζήτησης ανάμεσα στους θαυμαστές του ζευγαριού. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Το να το κάνεις αυτό δημόσια είναι τρελό».

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια, με αρκετούς να θυμούνται μια παλαιότερη viral στιγμή του ζευγαριού. «Εκείνος φιλά το στήθος της κι εκείνη φιλά τα πόδια του. Δεν είναι δίκαιο», σχολίασε ένας follower, συγκεντρώνοντας δεκάδες αντιδράσεις.

Παρά τα ανάμεικτα σχόλια που προκαλούν κατά καιρούς οι δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης τους, η Selena Gomez και ο Benny Blanco δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, χωρίς να διστάζουν να μοιράζονται προσωπικές στιγμές με το κοινό τους και να εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

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