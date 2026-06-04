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Selena Gomez: Το νέο hair look της που ενθουσίασε τους fans

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Από το κλασικό καστανό στις εντυπωσιακές κόκκινες μπούκλες η Selena Gomez τολμά την πιο αναπάντεχη αλλαγή της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Selena Gomez αποφάσισε να κάνει μια τολμηρή ανανέωση στην εμφάνισή της, αφήνοντας πίσω το γνώριμο καστανό της χρώμα για χάρη μιας έντονης, κόκκινης απόχρωσης. Η αγαπημένη star μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακόλουθούς της στα social media μια σειρά από στιγμιότυπα, στα οποία αποκαλύπτει τις νέες της κόκκινες μπούκλες, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και αμέτρητα σχόλια θαυμασμού.

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https://www.instagram.com/selenagomez/

Η αλλαγή αυτή συνέπεσε με την παραμονή της στο Λονδίνο, όπου η Selena Gomez βρίσκεται το τελευταίο διάστημα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building». Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε μια γεύση από την καθημερινότητά της στη βρετανική πρωτεύουσα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τρελά πράγματα συμβαίνουν με το Only Murders in the Building, ενώ απολαμβάνω το Λονδίνο».

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Η αποκάλυψη της αλλαγής

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η πρωταγωνίστρια της σειράς αποκάλυψε το νέο της στυλ. Σε μια λήψη, η Selena Gomez ποζάρει καθισμένη στο κρεβάτι, φορώντας ένα μαύρο τοπ και γκρι φόρμα, έχοντας πλέον αντικαταστήσει τα σκούρα καστανά μαλλιά της με εντυπωσιακές κόκκινες μπούκλες. Η αλλαγή επιβεβαιώθηκε και από ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε η ίδια, στο οποίο καταγράφει τον εαυτό της μπροστά στον καθρέφτη.

Πρόκειται για μόνιμη αλλαγή ή για τις ανάγκες του ρόλου;

Αν και οι fans της έσπευσαν να κατακλύσουν τα σχόλια με διθυραμβικά σχόλια για το νέο της look, πολλοί υποστηρίζουν πως η αλλαγή αυτή οφείλεται στη χρήση περούκας για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Είναι γνωστό πως η έκτη σεζόν του «Only Murders in the Building» θα μεταφέρει μέρος της δράσης στο Λονδίνο, με την Selena Gomez να συνεχίζει τη συνεργασία της με τους αγαπημένους συμπρωταγωνιστές της, Steve Martin και Martin Short.

 

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