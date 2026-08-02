Beauty 02.08.2026

Θες ένα ταξιδάκι στην Κούβα; Τα αρώματα με μπανάνα είναι εισιτήριο που σε μεταφέρει στον πιο τροπικό προορισμό

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Τα αρώματα με μπανάνα είναι το απόλυτο summer trend και το εισιτήριο που σε μεταφέρει στον πιο τροπικό προορισμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μπανάνα επανέρχεται στην αρωματοποιία, προσφέροντας μια φρέσκια, κρεμώδη και πράσινη διάσταση.
  • Τα αρώματα μπανάνας προσφέρουν μια αίσθηση τροπικής απόδρασης και καλοκαιρινής ανεμελιάς.
  • Συνδυασμοί με ίριδα, σύκο ή άνθη ροδακινιάς δημιουργούν αρώματα φρεσκάδας και κοσμοπολίτικης πολυτέλειας.
  • Η σωστή ισορροπία και εφαρμογή είναι το κλειδί για να φορεθεί η νότα μπανάνας χωρίς να θυμίζει επιδόρπιο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα γλυκερά αρώματα που θυμίζουν υπερβολική δόση ζάχαρης, καραμέλας ή πραλίνας. Αν είσαι από εκείνες που προτιμούν την αναζωογονητική αίσθηση του λεμονιού, του περγαμόντου ή του δεντρολίβανου και αποφεύγεις τις βαριές, «φαγώσιμες» νότες, η νέα τάση στην αρωματοποιία θα σε ξαφνιάσει ευχάριστα. Η μπανάνα επιστρέφει δυναμικά, αλλά όχι με τον τρόπο που φαντάζεσαι.

kalokairi_outfit_prasino
https://www.instagram.com/immegii/?hl=en

Για πολύ καιρό, η μπανάνα στα αρώματα ήταν ταυτισμένη με την παιδική ηλικία ή με έντονα gourmand συνθέσεις που θύμιζαν επιδόρπια. Ωστόσο, η σύγχρονη αρωματοποιία την επαναπροσδιορίζει. Δεν πρόκειται πλέον για μια απλή νότα «ζαχαρωτού», αλλά για ένα φρούτο που, όταν συνδυάζεται σωστά, αποκτά μια κρεμώδη, αιθέρια και εντυπωσιακά «πράσινη» διάσταση, ιδανική για να «σπάσει» την αυστηρότητα ενός αρώματος και να σου προσφέρει μια δόση καλοκαιρινής ανεμελιάς που δεν γίνεται ποτέ κουραστική.

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Γιατί η μπανάνα είναι το απόλυτο mood booster

Σε μια εποχή όπου αναζητάς λίγη απόδραση, έστω και μέσα από το γραφείο σου, το άρωμα της μπανάνας λειτουργεί σαν ένα άμεσο εισιτήριο για έναν τροπικό παράδεισο. Φαντάσου τον συνδυασμό της με νότες από σύκο, ίριδα ή ακόμα και άνθη ροδακινιάς. Το αποτέλεσμα είναι ένα άρωμα που αποπνέει φρεσκάδα, καθαριότητα και έναν αέρα κοσμοπολίτικης πολυτέλειας, μεταφέροντάς σε νοερά σε ένα εξωτικό νησί.

magio_mallia_antiliako
Pexels

Η νέα αρωματική πυξίδα για να υιοθετήσεις την τάση

Αν θέλεις να εντάξεις αυτή την τροπική νότα στη συλλογή σου, επίλεξε συνθέσεις όπου η μπανάνα παντρεύεται με την ίριδα ή το σύκο για μια φρέσκια και φυτική προσέγγιση που δεν είναι καθόλου επιθετική. Αν πάλι αγαπάς την αίσθηση του αντηλιακού, στρέψου προς αρώματα με «γάλα μπανάνας» ή καρύδα για το απόλυτο καλοκαιρινό αποτέλεσμα. Για τις πιο τολμηρές, ο συνδυασμός με oud ή ρούμι προσθέτει ένα μπαχαρένιο βάθος ιδανικό για βραδινές εξόδους, ενώ αν αναζητάς μια δόση νοσταλγίας, οι συνθέσεις με βανίλια bourbon παραμένουν η πιο εκλεπτυσμένη gourmand επιλογή.

Ολόσωμο μαγιό
https://www.instagram.com/notanorm.brand/

Το μυστικό για σωστή εφαρμογή

Το κλειδί για να φορέσεις την μπανάνα χωρίς να νιώθεις ότι «μυρίζεις φρουτοσαλάτα» είναι η ισορροπία. Ένα ποιοτικό άρωμα με αυτή τη νότα πρέπει να «αναπνέει» στο δέρμα σου. Ψέκασε ελαφρώς στους καρπούς και το πίσω μέρος των αυτιών σου και άφησε τις νότες βάσης, όπως ο μόσχος ή τα ξύλα, να δέσουν με τη θερμότητα του σώματός σου. Η μπανάνα είναι το νέο αρωματικό «it-item» που θα σου φτιάξει τη διάθεση και θα σου χαρίσει εκείνη την αίσθηση της απόλυτης χαλάρωσης, ακόμη και στην καρδιά της πόλης.

4 αρώματα που θα αγαπήσεις:

1. JULIETTE HAS A GUN/ Banana Rush Eau De Parfum

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2. Kayali/ Maui Sweet Banana 37

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3. Le Monde Gourmande/Banane Délice

le_monde_arwma_bannana

4. Lattafa/ Eclaire Banoffi

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beauty αρώματα Μπανάνα
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