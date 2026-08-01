Life 01.08.2026

Η πιο δροσερή μακαρονοσαλάτα του καλοκαιριού είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά

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Με φρέσκα υλικά, δροσερή γεύση και συνδυασμούς που «φωνάζουν καλοκαίρι», αυτό το πιάτο γίνεται το απόλυτο must
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η μακαρονοσαλάτα είναι μια ευέλικτη, δροσερή και γρήγορη καλοκαιρινή συνταγή.
  • Προσαρμόζεται στα γούστα και τα υλικά που έχετε, με έμφαση σε ελαφριά dressing και φρέσκα μυρωδικά.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει ζυμαρικά, λαχανικά, τυρί και ένα απλό dressing ελαιολάδου-λεμονιού.
  • Είναι ιδανική για κάθε περίσταση, τρώγεται κρύα και γίνεται πιο νόστιμη την επόμενη μέρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες συνταγές που δεν χρειάζονται πολλά για να σε κερδίσουν. Μια από αυτές είναι η καλοκαιρινή μακαρονοσαλάτα, το απόλυτο πιάτο που συνδυάζει ευκολία, δροσιά και γεύση σε μια μόνο μπουκιά. Είτε ετοιμάζεις τραπέζι για φίλους, είτε θέλεις κάτι γρήγορο για την οικογένεια, είτε απλά δεν αντέχεις τη ζέστη της κουζίνας, αυτή η συνταγή γίνεται η πιο safe επιλογή του καλοκαιριού.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Το καλύτερο με τη μακαρονοσαλάτα είναι ότι δεν έχει κανόνες. Μπορείς να την προσαρμόσεις ακριβώς στα γούστα σου και σε ό,τι έχεις ήδη στο ψυγείο. Μακαρόνια, φρέσκα λαχανικά, λίγο τυρί, ένα καλό dressing και ξαφνικά έχεις ένα πιάτο που μοιάζει σαν να βγήκε από καλοκαιρινό τραπέζι σε νησί.

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Το trick βρίσκεται στη δροσιά και στην ισορροπία. Δεν θέλεις βαριές σάλτσες, αλλά κάτι ελαφρύ που να δένει όλα τα υλικά χωρίς να τα καλύπτει. Ελαιόλαδο, λεμόνι ή γιαούρτι μπορούν να απογειώσουν το αποτέλεσμα, ενώ τα φρέσκα μυρωδικά κάνουν τη διαφορά. Όσο πιο πολύχρωμο είναι το μπολ σου, τόσο πιο «ζωντανή» γίνεται και η γεύση. Ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, καλαμπόκι ή ακόμα και ελιές δίνουν αυτό το καλοκαιρινό vibe που ψάχνεις.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Υλικά (για 4 άτομα)

  • 300 γρ. ζυμαρικά (βίδες ή πέννες)
  • 10-12 ντοματίνια κομμένα στη μέση
  • 1 αγγούρι σε κυβάκια
  • 1 κόκκινη πιπεριά σε μικρά κομμάτια
  • 150 γρ. καλαμπόκι
  • 100 γρ. ελιές (προαιρετικά)
  • 150 γρ. φέτα ή τυρί της επιλογής σου
  • 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ.σ. λεμόνι ή ξίδι
  • 1 κ.γ. μουστάρδα (προαιρετικά για dressing)
  • Αλάτι & πιπέρι
  • Ρίγανη ή βασιλικός
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Εκτέλεση

  1. Βράζεις τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα σουρώνεις και τα αφήνεις να κρυώσουν καλά.
  2. Κόβεις όλα τα λαχανικά σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια για να δένουν ωραία στη σαλάτα.
  3. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις τα ζυμαρικά, τα λαχανικά, το καλαμπόκι και τις ελιές.
  4. Προσθέτεις τη φέτα σπασμένη σε μικρά κομμάτια.
  5. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύεις ελαιόλαδο, λεμόνι ή ξίδι, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο dressing.
  6. Περιχύνεις τη σαλάτα και ανακατεύεις καλά ώστε να πάει παντού η γεύση.
  7. Τη βάζεις στο ψυγείο για 20-30 λεπτά ώστε να δέσουν τα αρώματα.
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Η καλοκαιρινή μακαρονοσαλάτα δεν είναι απλώς ένα εύκολο φαγητό. Είναι λύση για κάθε περίσταση. Τρώγεται κρύα, μεταφέρεται εύκολα, διατηρείται στο ψυγείο και γίνεται ακόμα πιο νόστιμη την επόμενη μέρα.Είναι ιδανική για τραπέζια με φίλους, για μπάνιο στην παραλία σε τάπερ ή για εκείνες τις μέρες που θέλεις κάτι νόστιμο χωρίς να ανάψεις καν τον φούρνο.

Extra tips για να γίνει viral στο τραπέζι σου

  • Βάλε φρέσκο βασιλικό για πιο «καλοκαιρινό» άρωμα
  • Πρόσθεσε τόνο ή κοτόπουλο για πιο πλήρες γεύμα
  • Αν τη φτιάξεις από πριν, γίνεται ακόμα πιο νόστιμη την επόμενη μέρα
  • Μην τη σερβίρεις ζεστή, είναι φτιαγμένη για απόλυτη δροσιά
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Αν θέλεις να την πας ένα επίπεδο παραπάνω, μπορείς να προσθέσεις κοτόπουλο, τόνο ή ακόμα και ψητά λαχανικά. Έτσι μετατρέπεται από απλή σαλάτα σε πλήρες γεύμα που καλύπτει κάθε ανάγκη.

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καλοκαίρι συνταγή
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