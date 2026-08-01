City Guide 01.08.2026

Αθήνα και καύσωνας; Αυτές οι 3 πισίνες είναι το απόλυτο escape από τη ζέστη

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3 υπέροχες πισίνες στην Αθήνα για καλοκαιρινές βουτιές χωρίς να φύγεις από την πόλη για δροσιά, cocktails και χαλάρωση
Ειρήνη Στόφυλα

Δεν χρειάζεται να μπεις σε πλοίο ή αεροπλάνο για να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε καλοκαιρινό προορισμό. Η Αθήνα κρύβει μερικές εντυπωσιακές πισίνες που μπορούν να μετατρέψουν ακόμα και μια καθημερινή ημέρα σε mini απόδραση, με δροσερές βουτιές, cocktails και ατμόσφαιρα που θυμίζει resort.

https://www.instagram.com/themargihotel/
https://www.instagram.com/themargihotel/

Από rooftops με θέα την Ακρόπολη μέχρι πολυτελείς πισίνες στα νότια προάστια, υπάρχουν επιλογές για κάθε budget και διάθεση. Είτε ψάχνεις ένα χαλαρό afternoon swim είτε θέλεις να περάσεις ολόκληρη την ημέρα δίπλα στο νερό, η πόλη έχει τις λύσεις.

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Και το καλύτερο; δεν χρειάζεται να φύγεις καν από το κέντρο για να τα ζήσεις όλα αυτά. Λίγες μόνο ώρες σε μια από αυτές τις πισίνες αρκούν για να “σβήσουν” τη ζέστη της πόλης και να σου δώσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε καλοκαιρινό resort, χωρίς βαλίτσες και ταλαιπωρία.

1.Fresh Hotel Athens

Αν θέλεις να συνδυάσεις βουτιές με μία από τις ωραιότερες θέες της πόλης, τότε το rooftop του Fresh Hotel Athens είναι από τις καλύτερες επιλογές. Με την Ακρόπολη να δεσπόζει στο βάθος και μια χαλαρή urban αισθητική, αποτελεί ιδανικό προορισμό ακόμα και για μια γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση μετά τη δουλειά. Η πισίνα λειτουργεί καθημερινά και αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές rooftop επιλογές στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στην είσοδο περιλαμβάνονται ξαπλώστρα, πετσέτα και καφές ή αναψυκτικό.

2. The Margi Hotel

https://www.instagram.com/themargihotel/
https://www.instagram.com/themargihotel/

Αν θέλεις να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε νησί, το The Margi Hotel στη Βουλιαγμένη προσφέρει ακριβώς αυτή την εμπειρία. Η πισίνα περιβάλλεται από καταπράσινο περιβάλλον, άνετες ξαπλώστρες και κομψές cabanas, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια ημέρα απόλυτης χαλάρωσης. Στον χώρο λειτουργούν pool bar και εστιατόριο, ενώ μπορείς να απολαύσεις δροσιστικά cocktails ή μεσογειακές γεύσεις χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθείς από την ξαπλώστρα σου.

3. Marina Zeas

https://www.instagram.com/pisina_marina_zeas/
https://www.instagram.com/pisina_marina_zeas/

Αν ψάχνεις μια πιο οικονομική λύση χωρίς να στερηθείς την καλοκαιρινή αίσθηση, τότε η πισίνα στη Marina Zeas αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές. Με θέα τη μαρίνα και τα ιστιοπλοϊκά, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία από τις κλασικές ξενοδοχειακές πισίνες. Είναι ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία, ενώ στην τιμή της εισόδου περιλαμβάνονται ξαπλώστρα και ρόφημα.

https://www.instagram.com/pisina_marina_zeas/
https://www.instagram.com/pisina_marina_zeas/

Μπορεί οι παραλίες να βρίσκονται λίγο πιο μακριά, όμως οι πισίνες της Αθήνας αποδεικνύουν πως μια καλοκαιρινή ανάσα δροσιάς βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις. Είτε επιλέξεις ένα rooftop στο κέντρο είτε μια πιο ήρεμη γωνιά στα νότια προάστια, το μόνο σίγουρο είναι ότι λίγες ώρες δίπλα στο νερό αρκούν για να νιώσεις σαν να έκανες μικρές διακοπές.

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ΑΘΗΝΑ Καλοκαίρι 2026 Καλοκαίρι Go Out πισίνες
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