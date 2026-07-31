Miu Miu και Jacquemus σε παράλληλο σύμπαν – Η AI creator με τα πιο σουρεαλιστικά fashion campaigns

Από τον Jacquemus μέχρι τη Chanel, η AI director Stella Stolkert δημιουργεί τις πιο εντυπωσιακές και αληθοφανείς ψηφιακές καμπάνιες μόδας

Με μια ματιά Η @stella_stolkert είναι AI director που δημιουργεί σουρεαλιστικές καμπάνιες μόδας.

Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για οπτικά αριστουργήματα που μοιάζουν αληθοφανή.

Έχει δημιουργήσει καμπάνιες για Jacquemus, Miu Miu, Chanel, Skims και άλλα brands.

Η AI δίνει νέα πνοή στην τέχνη και αλλάζει τον τρόπο κατανάλωσης της μόδας οπτικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα όσα ήξερες για τα παραδοσιακά fashion campaigns, τα ατελείωτα συνεργεία, τις μετακινήσεις σε exotic προορισμούς και τα τεράστια budgets. Στον κόσμο της μόδας υπάρχει πλέον ένα νέο, απρόσμενο it-girl! Ο λόγος για την @stella_stolkert, την AI director που έχει κάνει ολόκληρο το Instagram να παραμιλάει, δημιουργώντας τις πιο φαντασμαγορικές, δημιουργικές και εξωπραγματικές καμπάνιες που έχεις δει ποτέ για τα κορυφαία fashion και beauty brands του πλανήτη.

Αν ανοίξεις το προφίλ της, ετοιμάσου να πάθεις την πλάκα σου. Aξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να «γεννήσει» οπτικά αριστουργήματα που μοιάζουν με την πρώτη ματιά αληθοφανή και προσεγμένα στην παραμικρή τους λεπτομέρεια, ώστε άνετα θα μπορούσαν να περάσουν για επίσημες καμπάνιες μεγάλων οίκων.

Διάβασε επίσης: Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Το βιογραφικό της δεν αστειεύεται καθόλου και θα ζήλευε κάθε παραδοσιακός creative director. Έχει ήδη «ντύσει» με το AI όραμά της κολοσσούς της βιομηχανίας όπως οι Jacquemus, Saint Laurent, Miu Miu, Chanel, Skims και πολλά άλλα ηχηρά ονόματα, κάνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται αν οι εικόνες αυτές βγήκαν από φωτογραφική μηχανή ή από κάποιον υπολογιστή.

Το μυστικό της επιτυχίας της; Ο απόλυτα ισορροπημένος συνδυασμός υψηλής αισθητικής και μιας ανεπαίσθητης δόσης σουρεαλισμού που σε μαγνητίζει, χωρίς ποτέ να το παρακάνει ή να γίνεται κακόγουστο. Μιλάμε για ονειρικά, σχεδόν υπνωτικά σκηνικά, αψεγάδιαστα ρούχα και μια ατμόσφαιρα που ακροβατεί μαγικά ανάμεσα στην ωμή πραγματικότητα και τη φαντασία, κάνοντας το κοινό να σκρολάρει ξανά και ξανά με ανοιχτό το στόμα.

Η νέα εποχή του digital marketing είναι εδώ

Η δουλειά της αποδεικνύει περίφημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται απαραίτητα να αντικαταστήσει την τέχνη, αλλά να της δώσει εντελώς νέα φτερά. Με τις εικόνες της να γίνονται viral και τα brands να παρακολουθούν στενά αυτή τη νέα τάση, είναι σίγουρο ότι βλέπουμε μόνο την αρχή μιας τεράστιας αλλαγής στον τρόπο που καταναλώνουμε τη μόδα οπτικά.

Αν δεν την έχεις ανακαλύψει ακόμα, κάνε μια στάση στο feed της και ετοιμήσου να εμπνευστείς. Η εποχή του AI directing είναι γεγονός, και η @stella_stolkert αποδεικνύει ότι τα όρια της φαντασίας δεν υπάρχουν πια!

Διάβασε επίσης: