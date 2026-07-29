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MAD RADIO 106.2 29.07.2026

«The Grand Summer Wrap»: Η Φαίη Βώκου του Mad Radio 106.2 αποκαλύπτει τα απόλυτα hits του καλοκαιριού

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Η Φαίη Βώκου του Mad Radio 106.2 κάνει το απόλυτο Grand Summer Wrap, αποκαλύπτοντας τα κομμάτια που σημάδεψαν το καλοκαίρι του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Φαίη Βώκου του Mad Radio 106.2 παρουσιάζει τα κορυφαία τραγούδια του καλοκαιριού 2026.
  • Το "Stateside" των PinkPantheress και Zara Larsson είναι το απόλυτο summer pop anthem του 2026.
  • Το "SHE DID IT AGAIN" των Tyla και Zara Larsson διεκδικεί τον τίτλο "Song of the Summer 2026".
  • Μεγάλες κυκλοφορίες αναμένονται τον Σεπτέμβριο από καλλιτέχνες όπως Ariana Grande και Rihanna.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 διανύει την πιο δυνατή του φάση και ποιος είναι καλύτερος από έναν άνθρωπο του ραδιοφώνου για να μας βάλει στον παλμό της εποχής; Η ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106.2, Φαίη Βώκου, κάνει το απόλυτο Grand Summer Wrap, συγκεντρώνοντας όλα όσα παίζουν δυνατά στα ακουστικά μας. Καθώς τα beach bars γεμίζουν με μελωδίες και οι παραλίες γίνονται το σκηνικό των πιο όμορφων αναμνήσεων, η μουσική είναι αυτή που δίνει τον ρυθμό και συνδέει τις πιο ξεχωριστές στιγμές μας.

Η Φαίη Βώκου με ακουστικά και γατίσια αυτιά στο στούντιο του MAD Radio 106.2 αποκαλύπτει την καλοκαιρινή της playlist.

Από τα κομμάτια που κυριάρχησαν στα charts μέχρι τις προβλέψεις για το απόλυτο late-summer hit και τις μεγάλες επιστροφές του Σεπτεμβρίου, η μουσική επικαιρότητα ξεδιπλώνεται μέσα από μια απολαυστική αναδρομή που αποτυπώνει τον απόλυτο ρυθμό της σεζόν. Η ραδιοφωνική εμπειρία και η επαφή με τον παλμό του κοινού μάς προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να χαρτογραφήσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες που καθόρισαν τους τελευταίους μήνες, προετοιμάζοντάς παράλληλα το έδαφος για όσα συναρπαστικά έρχονται στα μουσικά δρώμενα με το τέλος του καλοκαιριού.

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Recap: Τα top songs που καθορίζουν το φετινό καλοκαίρι

Η μουσική σκηνή αυτού του καλοκαιριού χαρακτηρίζεται από τεράστια ποικιλία, ακαταμάχητα beats και παγκόσμιες συνεργασίες που δεν λείπουν από καμία playlist. Το απόλυτο summer pop anthem του 2026 ακούει στο όνομα «Stateside» από τις PinkPantheress και Zara Larsson, οι οποίες κατέκτησαν το Νο1 στο Billboard Global 200 και σαρώνουν σε TikTok και ραδιόφωνα. Παράλληλα, η Olivia Rodrigo μας χάρισε το «Drop Dead», ένα δυναμικό pop-rock κομμάτι που έγινε viral από την πρώτη κιόλας εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ οι BTS με το «Swim» απέδειξαν γιατί παραμένουν στην κορυφή των διεθνών charts για πολλές εβδομάδες.

fay vokou

Από το σκηνικό δεν θα μπορούσε να λείπει ο Bad Bunny, ο οποίος αποδεικνύει πως ό,τι κι αν παίξει, το απόλυτο summer vibe είναι αποκλειστικά δική του υπόθεση. Την ίδια στιγμή, η Shakira και ο Burna Boy ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Dai Dai», το επίσημο anthem του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο εκτοξεύτηκε χάρη στη διοργάνωση και αποτελεί πια ένα από τα signature τραγούδια του φετινού καλοκαιριού.

Late Summer Hit: Ποιο κομμάτι διεκδικεί το θρόνο;

Καθώς ο Αύγουστος προχωρά και η σεζόν κορυφώνεται, τα βλέμματα στρέφονται στο τραγούδι που θα κλείσει το καλοκαίρι με τον πιο δυναμικό τρόπο. Σύμφωνα με τη μουσική επικαιρότητα και τις προβλέψεις, το «SHE DID IT AGAIN» από τις Tyla και Zara Larsson κυκλοφόρησε καταμεσής του καλοκαιριού και θεωρείται ήδη από τους μουσικούς συντάκτες ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου «Song of the Summer 2026».

fay vokou

Teaser: Ο Σεπτέμβριος φέρνει το απόλυτο music restart!

Το καλοκαίρι μπορεί να διανύει τις τελευταίες του εβδομάδες, αλλά το φθινόπωρο προμηνύεται καυτό δισκογραφικά. Το δίποδο Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 φέρνει τεράστιες κυκλοφορίες, ξεκινώντας από την Ariana Grande, η οποία κυκλοφόρησε το νέο της πολυαναμενόμενο άλμπουμ Petal στις 31 Ιουλίου, με τα νέα της singles να μονοπωλούν το ενδιαφέρον όλο τον Αύγουστο.

Την ίδια στιγμή, οι φήμες γύρω από το θρυλικό και πολυαναμενόμενο R9 της Rihanna συνεχίζουν να φουντώνουν, κρατώντας το κοινό σε αναμονή. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Martin Garrix ετοιμάζει ένα ολοκαίνουργιο project, με τους φαν να περιμένουν πότε θα σκάσει το επόμενο μεγάλο dance anthem, ενώ η Lana Del Rey παραμένει σταθερά στη λίστα με τις πιο πολυσυζητημένες και αναμενόμενες παρουσίες της χρονιάς.

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