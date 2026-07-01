ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MAD RADIO: Κέρδισε ένα all-inclusive ταξίδι στην Ibiza και δες live τον Calvin Harris

Μπες στον απόλυτο καλοκαιρινό διαγωνισμό του MAD Radio 106.2 και κέρδισε ένα μοναδικό ταξίδι στην Ibiza με VIP πρόσβαση στο live του Calvin Harris στο Ushuaïa

Με μια ματιά Δωρεάν ταξίδι στην Ibiza για δύο άτομα, με αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για τον Calvin Harris.

Συμμετοχή αποστέλλοντας μήνυμα στο Viber του MAD Radio όταν ακούγεται τραγούδι του Calvin Harris.

Απαιτείται follow στο Instagram της Priority Travel για έγκυρη συμμετοχή.

Ο διαγωνισμός διαρκεί 14 ημέρες, από 30 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά club του πλανήτη; Συντονίσου κάθε μέρα κάθε ώρα στο MAD Radio 106,2 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ibiza και VIP Access στο Ushuaia για να δεις live τον Calvin Harris.

Save Your Summer Mad Radio 106.2

Το MAD Radio 106,2 σε συνεργασία με τη Sony και το Priority Travel, δίνει την ευκαιρία σε έναν μεγάλο νικητή να ζήσει από κοντά τον Calvin Harris στο θρυλικό Ushuaïa Ibiza Beach Hotel στην Ibiza, με ένα μοναδικό ταξιδιωτικό πακέτο που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και VIP εμπειρία.

Για 14 ημέρες, το MAD Radio 106,2 μετατρέπεται σε “Ibiza station”, με καθημερινή δυναμική ακουστική εμπειρία και μεγάλο δώρο: 2 εισιτήρια για το live του Calvin Harris στην Ibiza στις 17 Ιουλίου, μαζί με πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο.

Πώς συμμετέχεις

Ο μηχανισμός είναι απλός και βασίζεται στη σωστή στιγμή:

Κάθε μέρα ακούγεται on air ένα τραγούδι του Calvin Harris

Μόλις το ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber του MAD Radio: 6936 646 656 με keyword: IBIZA

Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram

Συμμετέχεις στη μεγάλη κλήρωση

Σημαντικό: Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του τραγουδιού.

Διάρκεια διαγωνισμού: 14 ημέρες

Περίοδος υλοποίησης: Ξεκινάει την Τρίτη 30 Ιουνίου και τελειώνει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«MAD CALVIN HARRIS – ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ IBIZA»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού MAD Radio 106,2, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Μεγάλο Δώρο (1 νικητής): Ένας (1) μεγάλος νικητής θα κερδίσει ταξίδι στην Ibiza για δύο (2) άτομα, το οποίο περιλαμβάνει:

Δύο (2) εισιτήρια για την εμφάνιση του Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ibiza, στις 17 Ιουλίου 2026.

Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για δύο (2) άτομα (Αθήνα – Ibiza – Αθήνα).

Διαμονή για δύο (2) άτομα, τρεις (3) διανυκτερεύσεις (16/07/2026 – 19/07/2026)

Τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή αποτελούν παροχή της Priority Travel.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη, ούτε μεταβιβάζεται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη κρίση της.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 30 Ιουνίου 2026 έως και τις 10 Ιουλίου 2026 έως τις 12:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που: (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και (γ) διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες ταξιδιού. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους αʹ και βʹ βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Συντονίζονται στο MAD Radio 106,2 κατά τη διάρκεια του ωραρίου μετάδοσης.

Κάθε μέρα, εντός των ζωνών εκπομπής του MAD Radio 106,2, μεταδίδεται ένα τραγούδι του Calvin Harris

Μόλις ακούσουν το τραγούδι στον αέρα, αποστέλλουν μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6936646656 με το κείμενο «IBIZA [Ονοματεπώνυμο] [Instagram handle]», δηλαδή τη λέξη IBIZA ακολουθούμενη από το ονοματεπώνυμό τους και τον λογαριασμό τους στο Instagram.

Ακολουθούν τον λογαριασμό της Priority Travel στο Instagram (follow). Μόνο οι συμμετοχές που πληρούν και τις δύο προϋποθέσεις (αποστολή μηνύματος εντός της διάρκειας μετάδοσης του τραγουδιού της ημέρας ΚΑΙ follow στον λογαριασμό Priority Travel) είναι έγκυρες.

Κάθε έγκυρο μήνυμα αποτελεί μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες φορές κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, εφόσον πληρούνται κάθε φορά οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Μετά τη λήξη της Διάρκειας, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν:

Ένας (1) μεγάλος νικητής για το ταξίδι στην Ibiza, και δύο (2) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος τυχαίας επιλογής που διασφαλίζει το τυχαίο και αδιάβλητο της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω του MAD Radio 106,2 και του Δικτυακού Τόπου.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Ειδικοί όροι για το Μεγάλο Δώρο (ταξίδι):

Ο νικητής και το άτομο που θα τον/την συνοδεύσει πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ, κατάλληλο για ταξίδι εντός χωρών Σένγκεν.

Οι ημερομηνίες ταξιδιού είναι σταθερές και δεν δύνανται να μεταβληθούν. Σε περίπτωση αδυναμίας ταξιδιού στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο αναπληρωματικό.

Το δώρο δεν περιλαμβάνει μεταφορές από/προς αεροδρόμιο, προσωπικά έξοδα, ασφάλεια ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλη παροχή πέραν των ρητά αναφερομένων.

Η Διοργανώτρια και η Priority Travel δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή αναβολή πτήσεων, αλλαγή ξενοδοχείου ή ακύρωση/αναβολή της εμφάνισης από τον διοργανωτή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της εμφάνισης, το ταξιδιωτικό μέρος του δώρου (αεροπορικά και διαμονή) εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν έχει ακυρωθεί ο Διαγωνισμός στο σύνολό του.

Ο νικητής δύναται να υποδείξει ως συνοδό οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Σε περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον νικητή, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικος, και να προσκομιστεί πριν από το ταξίδι η απαιτούμενη έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/ασκούντων τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη, καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο που τυχόν απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές για τη μετακίνηση ανηλίκου στο εξωτερικό (ενδεικτικά: υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαστική απόφαση επιμέλειας κ.λπ.).

Ο νικητής και ο συνοδός του φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την έκδοση, την εγκυρότητα και την επάρκεια όλων των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ, τυχόν visa, ασφαλιστική κάλυψη, έγγραφα μετακίνησης ανηλίκου κ.λπ.). Η Διοργανώτρια και η Priority Travel ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αδυναμίας ταξιδιού λόγω ελλιπών ή ανεπαρκών εγγράφων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν υπηρεσίες δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου τηλεπικοινωνιών ή internet.

Γενικότερα, η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, (α) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή, (β) δεν καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, ή (γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση μέσω του Δικτυακού Τόπου, εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου Viber, λογαριασμός Instagram) συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσής του, τα οποία μπορεί να ασκήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) στη διεύθυνση [email protected]. Έχει επίσης δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση συναίνεσης των Συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισοδυναμεί με ανάκληση της συμμετοχής.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στον αέρα του MAD Radio 106,2 και θα αναρτηθούν στον Δικτυακό Τόπο. Ο κάθε Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Ο μεγάλος νικητής θα λάβει τα στοιχεία του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, voucher διαμονής, εισιτήρια εμφάνισης) ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή, κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια και την Priority Travel. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση ή αρνηθεί το δώρο ή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής, χάνει αυτοδικαίως και οριστικά το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο απονέμεται στον επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθʾύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.