Μην αφήσεις τη ζέστη να «λιώσει» το κινητό σου – 6 μυστικά που θα σε σώσουν το καλοκαίρι

Πριν πετάξεις το κινητό στην τσάντα της παραλίας ή το αφήσεις στο αυτοκίνητο, δες ποιες κινήσεις μπορούν να του γλιτώσουν... πολλούς βαθμούς Κελσίου

Με μια ματιά Μην αφήνεις το κινητό εκτεθειμένο στον ήλιο, φύλαξέ το σε τσάντα ή σκιερό σημείο.

Αφαίρεσε τη θήκη αν το κινητό ζεσταθεί, για καλύτερο αερισμό.

Απόφυγε βαριά χρήση (gaming, βίντεο, GPS) σε ζεστό περιβάλλον.

Μην φορτίζεις το κινητό αν είναι ήδη υπερθερμασμένο, περίμενε να κρυώσει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι δεν δοκιμάζει μόνο τις αντοχές σου, αλλά και εκείνες του κινητού σου. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η έκθεση στον ήλιο, η παραλία και η συνεχής χρήση για φωτογραφίες, βίντεο και πλοήγηση μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση στη συσκευή σου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοσή της, να εξαντλείται πιο γρήγορα η μπαταρία ή ακόμα και να εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα ότι το κινητό πρέπει να κρυώσει. Αν θέλεις να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις στις διακοπές ή τις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου, υπάρχουν μερικά απλά αλλά αποτελεσματικά βήματα που αξίζει να ακολουθήσεις.

1. Μην αφήνεις το κινητό στον ήλιο

Αυτό είναι ίσως το πιο συνηθισμένο λάθος. Αν αφήσεις τη συσκευή πάνω στην πετσέτα στην παραλία, στο τραπεζάκι της καφετέριας ή στο ταμπλό του αυτοκινήτου, η θερμοκρασία της μπορεί να ανέβει μέσα σε λίγα λεπτά. Προτίμησε να τη φυλάς σε μια τσάντα ή σε σκιερό σημείο όταν δεν τη χρησιμοποιείς.

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2. Βγάλε τη θήκη αν αρχίσει να ζεσταίνεται

Ορισμένες θήκες, ειδικά οι πιο χοντρές, εγκλωβίζουν τη θερμότητα. Αν νιώσεις ότι το κινητό έχει ζεσταθεί αρκετά, αφαίρεσε προσωρινά τη θήκη ώστε να αερίζεται καλύτερα και να πέσει πιο γρήγορα η θερμοκρασία του.

3. Απόφυγε τη βαριά χρήση κάτω από τον ήλιο

Gaming, συνεχής λήψη βίντεο σε υψηλή ανάλυση, βιντεοκλήσεις ή χρήση GPS για πολλή ώρα μπορούν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία της συσκευής. Αν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο με πολύ ζέστη, κάνε μικρά διαλείμματα και κλείσε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς.

4. Μην το φορτίζεις όταν είναι ήδη καυτό

Αν το κινητό έχει υπερθερμανθεί, περίμενε πρώτα να επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία πριν το συνδέσεις στον φορτιστή. Η φόρτιση σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας επιβαρύνει σημαντικά την μπαταρία και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

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5. Ενεργοποίησε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας περιορίζει τις διεργασίες που «τρέχουν» στο παρασκήνιο, μειώνοντας τόσο την κατανάλωση της μπαταρίας όσο και τη θερμότητα που παράγει η συσκευή.

6. Χαμήλωσε τη φωτεινότητα της οθόνης

Η οθόνη είναι από τα εξαρτήματα που καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μειώνοντας λίγο τη φωτεινότητα ή ενεργοποιώντας την αυτόματη προσαρμογή, βοηθάς το κινητό να παραμένει πιο δροσερό.

Μην το βάλεις στο ψυγείο

Όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται, η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Άφησέ το να κρυώσει φυσικά σε σκιερό και δροσερό μέρος.

Το κινητό σου σε ακολουθεί παντού το καλοκαίρι – από την παραλία μέχρι τις βραδινές εξόδους και τα ταξίδια. Με λίγη προσοχή και μερικές απλές συνήθειες, μπορείς να το προστατεύσεις από την υπερθέρμανση, να διατηρήσεις την μπαταρία του σε καλή κατάσταση και να απολαμβάνεις τη συσκευή σου χωρίς απρόοπτα, ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου.

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