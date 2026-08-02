Πας διακοπές; Οι 3 συσκευές που δεν πρέπει να αφήσεις στην πρίζα

Πριν φύγεις διακοπές, δες ποιες 3 ηλεκτρικές συσκευές καλό είναι να αποσυνδέσεις από την πρίζα για μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος

Με μια ματιά Αποσύνδεσε τηλεοράσεις, κονσόλες και TV Box για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία από υπέρταση.

Βγάλε από την πρίζα φούρνους μικροκυμάτων και άλλες μικροσυσκευές κουζίνας για ασφάλεια και μείωση κατανάλωσης.

Αποσύνδεσε φορτιστές κινητών, laptop και άλλων συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια ακόμα και χωρίς χρήση.

Έλεγξε τις ηλεκτρικές συσκευές πριν φύγεις για διακοπές για εξοικονόμηση ρεύματος και προστασία από διακυμάνσεις τάσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βαλίτσα είναι κλειστή, τα εισιτήρια είναι αποθηκευμένα στο κινητό και το μυαλό σου έχει ήδη ταξιδέψει στη θάλασσα, τα ηλιοβασιλέματα και τις στιγμές χαλάρωσης που περιμένεις όλο τον χρόνο. Πριν όμως βάλεις το κλειδί στην πόρτα και φύγεις για τις διακοπές σου, υπάρχει ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα που αξίζει να κάνεις: έναν γρήγορο έλεγχο στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού.

Πολλές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν φαίνονται απενεργοποιημένες, καθώς παραμένουν σε λειτουργία αναμονής (standby). Αυτή η μικρή κατανάλωση μπορεί να αυξήσει άσκοπα τον λογαριασμό ρεύματος, ενώ όταν το σπίτι μένει άδειο για αρκετές ημέρες, υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος προσοχής. Μια ξαφνική υπέρταση στο ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε συσκευές που παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα.

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Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα τελευταίο «check» πριν αναχωρήσεις. Ρίξε μια ματιά στις πρίζες, αποσύνδεσε τις συσκευές που δεν χρειάζεται να λειτουργούν όσο λείπεις και φύγε για τις διακοπές σου με το κεφάλι ήσυχο. Αυτές είναι τρεις συσκευές που καλό είναι να μην ξεχάσεις στην πρίζα πριν κλείσεις την πόρτα.

1. Τηλεόραση και συσκευές ψυχαγωγίας

Η τηλεόραση, οι κονσόλες παιχνιδιών, τα ηχεία και τα TV Box συνήθως παραμένουν σε κατάσταση αναμονής ακόμη κι όταν είναι κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν να καταναλώνουν μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Αν πρόκειται να λείψεις αρκετές ημέρες, καλό είναι να τα αποσυνδέσεις. Έτσι μειώνεις την άσκοπη κατανάλωση και προστατεύεις τις συσκευές από πιθανές αυξομειώσεις τάσης.

2. Φούρνος μικροκυμάτων και μικροσυσκευές κουζίνας

Ο φούρνος μικροκυμάτων, η καφετιέρα, ο βραστήρας, η τοστιέρα ή το air fryer δεν χρειάζεται να μένουν στην πρίζα όταν το σπίτι είναι άδειο. Πολλά από αυτά διαθέτουν ψηφιακές οθόνες ή φωτεινές ενδείξεις που καταναλώνουν ρεύμα συνεχώς, ενώ η αποσύνδεσή τους προσφέρει και μεγαλύτερη ασφάλεια.

3. Φορτιστές κινητών και laptop

Ένας φορτιστής που μένει στην πρίζα χωρίς να φορτίζει κάποια συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει μικρή ποσότητα ενέργειας. Μπορεί να μην είναι μεγάλη, αλλά όταν αυτό συμβαίνει για πολλές ημέρες, είναι μια περιττή κατανάλωση. Πριν φύγεις, βγάλε από την πρίζα όλους τους φορτιστές κινητών, tablet, smartwatch και laptop. Είναι μία απλή συνήθεια που βοηθά τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και στην προστασία του εξοπλισμού σου.

Πριν ξεκινήσεις για τις διακοπές σου, αφιέρωσε λίγα δευτερόλεπτα για έναν τελευταίο έλεγχο στο σπίτι. Η αποσύνδεση ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος και να προσφέρει επιπλέον προστασία σε περίπτωση ηλεκτρικών διακυμάνσεων. Έτσι θα φύγεις με μεγαλύτερη ηρεμία και θα επιστρέψεις χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.