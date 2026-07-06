Από το ChatGPT… στα «στέφανα»: Το Viber έκανε το απόλυτο plot twist με την νέα του ανακοίνωση

Το ChatGPT είναι πλέον διαθέσιμο μέσα από το Viber στην Ελλάδα, ενώ το πρώτο success story του Viber Dating είναι γεγονός

Με μια ματιά Το Viber ενσωματώνει το ChatGPT, προσφέροντας νέες δυνατότητες AI στους χρήστες.

Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να συνομιλούν με το ChatGPT μέσω ξεχωριστής συνομιλίας από 2 Ιουλίου.

Νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν σύνοψη συνομιλιών, επεξεργασία εικόνων και βελτίωση μηνυμάτων μέσω AI.

Το Viber Dating γιόρτασε το πρώτο ελληνικό ζευγάρι που γνωρίστηκε στην εφαρμογή και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δύο πολύ διαφορετικές, αλλά εξίσου σημαντικές ανακοινώσεις πραγματοποίησε η Rakuten Viber κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, με τον CEO της εταιρείας, Ofir Eyal, να παρουσιάζει τόσο τη νέα συνεργασία με την OpenAI όσο και ένα ιδιαίτερο success story από το Viber Dating. Από τη μία πλευρά, η δημοφιλής εφαρμογή επικοινωνίας περνά στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας το ChatGPT απευθείας στην πλατφόρμα. Από την άλλη, η υπηρεσία Viber Dating απέκτησε το πρώτο της ελληνικό ζευγάρι που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Με λίγα λόγια, το Viber ανακοίνωσε… δύο «γάμους»: έναν τεχνολογικό και έναν πραγματικό.

Η σημαντικότερη είδηση αφορά τη συνεργασία της Rakuten Viber με την OpenAI, η οποία φέρνει το ChatGPT μέσα στην εφαρμογή. Από τις 2 Ιουλίου, οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να συνομιλούν με το chatbot μέσω ξεχωριστής συνομιλίας, όπως ακριβώς θα έκαναν με οποιαδήποτε επαφή στο Viber. Η νέα λειτουργία δεν περιορίζεται μόνο στις ερωτήσεις προς το ChatGPT, αλλά προσθέτει μία σειρά από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινή επικοινωνία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις που έχει δεχθεί η εφαρμογή τα τελευταία χρόνια.

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Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων ξεχωρίζει η σύνοψη συνομιλιών, ένα εργαλείο που απευθύνεται κυρίως σε όσους συμμετέχουν σε μεγάλα ομαδικά chats και θέλουν να ενημερωθούν γρήγορα για όσα ειπώθηκαν. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν πλέον να επεξεργάζονται εικόνες μέσω AI, αλλά και να ζητούν από το ChatGPT να βελτιώσει ή να αναδιατυπώσει τα μηνύματά τους στο ύφος που επιθυμούν.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επίσης να διορθώνει ορθογραφικά λάθη, ενώ προστίθεται και λειτουργία αυτόματης μετάφρασης, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την επικοινωνία μεταξύ χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται μόνο για την αρχή, καθώς στα επόμενα στάδια της συνεργασίας με την OpenAI θα ενσωματωθούν ακόμη περισσότερες δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και AI agents που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπειρία χρήσης.

Ο CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, αναφερόμενος στη νέα αυτή συνεργασία, τόνισε: «Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι χρήσιμη, προσβάσιμη και συναφής με την καθημερινή ζωή». Όπως εξήγησε, στόχος της εταιρείας είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο που διευκολύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των χρηστών, μία φιλοσοφία που ακολουθεί το Viber από την ίδρυσή του.

Εκτός όμως από την τεχνητή νοημοσύνη, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το Viber Dating, η υπηρεσία γνωριμιών που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικό ζευγάρι που γνωρίστηκε μέσω της εφαρμογής και πλέον ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο Τάσος και η Μαρίζα γνωρίστηκαν πριν από περίπου έναν χρόνο μέσα από το Viber Dating και μέσα στους επόμενους μήνες θα επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

Μάλιστα, το ζευγάρι ήταν και ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού «Καλά στέφανα», που διοργάνωσε η εταιρεία, κερδίζοντας επιταγή αξίας 25.000 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για το ξεκίνημα της κοινής τους ζωής.

Με τη συνεργασία της με την OpenAI και την ενσωμάτωση του ChatGPT, το Viber επιχειρεί να κάνει την επικοινωνία πιο έξυπνη, πιο γρήγορη και πιο εξατομικευμένη. Παράλληλα, το πρώτο success story του Viber Dating δείχνει ότι η εφαρμογή δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων, αλλά και έναν χώρο όπου μπορούν να δημιουργηθούν πραγματικές σχέσεις. Από τη μία, λοιπόν, ένας νέος «γάμος» ανάμεσα στο Viber και την τεχνητή νοημοσύνη· από την άλλη, ένας αληθινός γάμος που ξεκίνησε από μία συνομιλία μέσα στην εφαρμογή. Και οι δύο ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν ότι η πλατφόρμα συνεχίζει να επενδύει τόσο στην τεχνολογία όσο και στις ανθρώπινες συνδέσεις.