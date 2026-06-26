Η Olivia Rodrigo έρχεται στο Fortnite με δύο νέα Icon Series skins

Η Olivia Rodrigo έγινε μέλος της Fortnite Icon Series με δύο νέα skins, NPC, emotes, Jam Tracks και αποκλειστικά cosmetics

Με μια ματιά Η Olivia Rodrigo εντάσσεται στο Fortnite με δύο νέα skins και ως NPC.

Η συνεργασία περιλαμβάνει skins εμπνευσμένα από τα άλμπουμ SOUR και το νέο "you seem pretty sad for a girl so in love".

Διαθέσιμα είναι επίσης emotes, Jam Tracks, Back Blings και αντικείμενα εμπνευσμένα από την καλλιτέχνιδα.

Η συλλογή της Olivia Rodrigo θα είναι διαθέσιμη στο Fortnite Item Shop έως τις 25 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo κάνει επίσημα το ντεμπούτο της στο Fortnite, καθώς η Epic Games αποκάλυψε ολοκληρωμένα τη νέα συνεργασία με τη διάσημη pop star. Παρότι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι η τρεις φορές βραβευμένη με GRAMMY τραγουδίστρια θα αποτελούσε το νέο μέλος της Icon Series, πλέον όλα είναι επίσημα.

Από σήμερα, οι παίκτες μπορούν να συναντήσουν την Olivia Rodrigo μέσα στο παιχνίδι, όχι μόνο μέσω δύο ολοκαίνουργιων εμφανίσεων (Outfits), αλλά και ως NPC (Non-Playable Character) στο Battle Royale. Παράλληλα, η συνεργασία συμπίπτει με την έναρξη του Fortnite Festival Karaoke στις mobile συσκευές, προσφέροντας ακόμη περισσότερες μουσικές εμπειρίες στους fans.

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Τα νέα αντικείμενα θα γίνουν διαθέσιμα στο Item Shop από απόψε, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αντλεί έμπνευση από τη μουσική, το προσωπικό στιλ και την πορεία της Olivia Rodrigo στην κορυφή των charts.

Η ίδια η τραγουδίστρια δήλωσε: «Πάντα μου άρεσε ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο το Fortnite φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Είναι συναρπαστικό που η μουσική μου γίνεται μέρος αυτού του κόσμου και που οι παίκτες μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές εμφανίσεις εμπνευσμένες από τα άλμπουμ μου».

Η συνεργασία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά skins που βασίζονται σε χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας της. Το πρώτο είναι το SOUR Olivia Rodrigo Outfit, εμπνευσμένο από το επιτυχημένο άλμπουμ SOUR, ενώ το δεύτερο, Lover Girl Olivia Rodrigo Outfit, αντλεί την αισθητική του από το νέο άλμπουμ «you seem pretty sad for a girl so in love». Και τα δύο διαθέτουν reactive styles, αλλά και ειδικές εκδόσεις σε μορφή LEGO Minifig, ώστε να χρησιμοποιούνται και στο LEGO Fortnite.

Το πακέτο δεν περιορίζεται μόνο στα skins. Οι παίκτες θα αποκτήσουν επίσης:

«good 4 u Emote», με εφέ που περιλαμβάνουν σπασμένο καθρέφτη και φλόγες.

«maggots for brains Emote», με καρδιές και εφέ νεραϊδόσκονης.

Τρία νέα Jam Tracks :

Τρία : Drop Dead

maggots for brains

Deja Vu

Olivia’s Butterfly Wings Back Bling, τα χαρακτηριστικά μωβ φτερά.

Flammable Sticker Collection Back Bling

Το bundle περιλαμβάνει ακόμη την αγαπημένη μωβ κιθάρα της Olivia, καθώς και τα χαρακτηριστικά fairy wings που εμφανίζονται στη νέα αισθητική της.

Η συνεργασία έρχεται σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την Olivia Rodrigo. Με το τρίτο της στούντιο άλμπουμ, «you seem pretty sad for a girl so in love», έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που κατάφερε να δει και τα τρία πρώτα lead singles των τριών άλμπουμ της να κάνουν ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100, ενώ και οι τρεις πρώτοι δίσκοι της ανέβηκαν κατευθείαν στο No. 1 του Billboard 200.

Παράλληλα, το νέο άλμπουμ σημείωσε το μεγαλύτερο ντεμπούτο για solo καλλιτέχνη μέσα στη χρονιά, με τους παίκτες να έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μουσική της και μέσα από το Fortnite.

Η συλλογή της Olivia Rodrigo θα παραμείνει στο Fortnite Item Shop έως τις 25 Ιουλίου, δίνοντας στους παίκτες αρκετό χρόνο για να αποκτήσουν όλα τα συλλεκτικά αντικείμενα και να παίξουν στο νησί με το ξεχωριστό στιλ της pop superstar.