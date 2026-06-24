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Μουσικά Νέα 24.06.2026

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» : Η Olivia Rodrigo ετοιμάζει το πρώτο της φιλανθρωπικό event

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Η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε το πρώτο της μουσικό φεστιβάλ με όλα τα έσοδα να κατευθύνονται σε οργανισμούς για τα δικαιώματα των γυναικών
Ειρήνη Στόφυλα

Ένα νέο και ιδιαίτερα φιλόδοξο project ανακοίνωσε η Olivia Rodrigo, η οποία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο μουσικό φεστιβάλ της καριέρας της, συνδυάζοντας τη μουσική με την κοινωνική προσφορά. Η βραβευμένη pop star αποκάλυψε το «Daisy Chain Fields Festival», μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου στο Great Park του Irvine στην Καλιφόρνια και θα έχει έναν ξεκάθαρο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλα τα έσοδα από το φεστιβάλ θα διατεθούν σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Το event ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο, καθώς το line-up αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες καλλιτέχνιδες, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

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Η Olivia Rodrigo μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους followers της μέσω των social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για ένα όνειρο που, όπως αποκάλυψε, ήθελε να υλοποιήσει εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τόσο μεγάλο ενθουσιασμό μοιραζόμενη μια είδηση μαζί σας. Ήταν ένα όνειρο που είχα εδώ και χρόνια και είμαι βαθιά συγκινημένη που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα».

Στη σκηνή του «Daisy Chain Fields Festival» θα εμφανιστούν, εκτός από την Olivia Rodrigo, οι Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri και Not for Radio.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει επίσης τρεις πολύ σημαντικές special guests, τις Karen O, Stevie Nicks και Sarah McLachlan, οι οποίες θα δώσουν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία πίσω από τη διοργάνωση, εξηγώντας ότι στόχος της είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου η μουσική, η συλλογικότητα και η θετική ενέργεια θα λειτουργήσουν ως εργαλεία αλλαγής.

Όπως έγραψε: «Το line-up είναι πραγματικά εντυπωσιακό και γεμάτο από είδωλά μου και φίλες μου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η χαρά, η κοινότητα και η μουσική μπορούν να γίνουν οι κινητήριες δυνάμεις για μια ουσιαστική αλλαγή και ελπίζω ότι αυτό το Φεστιβάλ θα είναι ακριβώς αυτό. Ανυπομονώ να ουρλιάξω, να χορέψω και να τραγουδήσω μαζί σας στις 29 Αυγούστου!!!!».

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo

Με ένα φεστιβάλ που συνδυάζει μεγάλα ονόματα, γυναικεία εκπροσώπηση και φιλανθρωπικό σκοπό, η Olivia Rodrigo φαίνεται πως ετοιμάζει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά events του καλοκαιριού.

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Olivia Rodrigo Φεστιβάλ
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